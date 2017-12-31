Müslüman olarak hayatımızda Peygamber Efendimizin (asm) yaşayış şeklini örnek alabiliyoruz.

Ama Müslüman olmayanların bizim gibi tutunacak dalları yok. Hayatlarında yaşadıkları zorlukları maddelere bağlanarak atlatmaya çalışıyorlar. Bu öyle bir bağımlılık ki bırakamıyorlar. Aynaya her baktıklarında ağlıyorlar ve bağlandıklarına daha bir tutunarak yardım bekliyorlar. Bağımlı olmanın bir yolu da ye- meklere bağlanmak.

Çocukken yaşadığı bir kötü olay ile pasta ve çöreklere bağlı yaşıyordu. Anıları her gözünün önünden geçtiğinde mutlaka cips ve aburcuburlardan yardım alıyordu. Yedikçe unuttuğunu sanıyordu, ama aldığı kilolar ile de unutması mümkün olmuyordu. Aynaya her baktığında kendinden nefret ediyordu. Bu hayatta yalnızdı. Aslında o öyle olduğunu sanıyordu.

Avrupa’da bunun gibi hikâyeler çok varmış. Bunun dışında eşyaları ile içindeki boşluğu kapatan eşya toplayıcıları. Farelerin içerisinde bir hayata kendilerini lâyık görüyor. Bu gün 3 milyondan fazla eşya toplayan, evlerinde yürüyecek yerleri olmayan insan var. Bir de bunların tam zıddı aşırı temiz olanlar. Evlerini müze gibi tutanlar ve haftada kırk saatlerini temizlikle geçirenler de var.

Ya da bir şekilde yaşamaya dayanamayanlar. Geçen haftalarda Güney Kore’de ünlü bir san’atçı hayatını sonlandırdı. Şarkıları ile değil yaptığı acı ölümü ile beğeni almak istedi. Son röportajında yalnız olduğunu ağlayarak dile getirdi. Gerçekten de üzüldüm.

Her zaman yanımızda Allah var. Allah, bize o kadar yakın ki her nefesimizde bile Allah’ı yani Allah’ın bizlere verdiği oksijeni içimize çekiyoruz. Ellerimiz hissederken Allah’ın izni ile hissediyor. Kulaklarımız O’nun izni ile duyuyor, gözlerimiz yine Allah’ın emri ile görüyor. Bazen bize verilenleri fark edemiyoruz ve Allah’ı unutuyoruz.

Allah var ve çok şükür her zaman bizimle…

Merve İriyarı