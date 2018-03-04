Ankara okuma programından notlar

İlkokul grubundaki çocukların, dünyanın ehemmiyetsiz meşgalelerine bulaşmamış o lâtifeleri hissesini ziyadesiyle alıyor ki, yerinde duramayan o masumeler sükûnetle Risale-i Nur hakikatlerini okuyor ve dinliyorlardı.

Aslınur T. (39) Bu yıl yarıyıl tatili okuma programları için Sakarya’dan 6 çocuğumuzu programlara iştirak etmek üzere otobüsle Ankara’ya uğurladık. Ve akabinde biz de programa iştirak ettik. Ankara’da kültür merkezi olarak kullanılan bir binanın 1. katında ilkokul ve hanımlar, 2. katında ortaokul, 3. katında lise grubu okuma programları yapılıyordu. Evde iki tanesine tahammül etmekte zorlandığımız çocuklarımızın her hâlleriyle ilgileniliyor, onları memnun edebilmek için çeşitli faaliyetler tertip ediliyordu. Hatta programa getirilecekler arasında akıllı tablet veya telefon varsa getirsinler dediklerinde şaşkınlığımı gizleyememiş, ”Biz çocukları Risale okusunlar, tesbihat yapsınlar diye gönderiyoruz, bu ne telefondur” dediğimde; “siz gönderin abla memnun kalacaksanız inşallah” dediklerinde hayli merak etmiştim doğrusu... Biz eski usûl “mümkünse telefon getirmesinler” diye arzu ediyorduk. Gittiğimde gördümki ders okunurken ablaları hemen işlenen konuyla ilgili sorular çıkartıyor, onları bilgisayara yüklüyorlar, akşam telefonları çocuklara verdiklerinde sorular dersanenin duvarına yansıtarak yarışma şeklinde gündüz işlene derslerin hem kalıcı olması sağlanıyor, hemde çocuklar yarışma heyecanı içerisinde konuyu pekiştiriyor ve dersleri daha dikkatli dinliyorlardı. Ders işlenirken birbirlerine “bu önemli kesin akşam çıkar” diyerek dersin önemli yerlerine dikkat çekiyorlardı. Çocuklar o kadar heyecan ve hızla yarışıyorlardı ki, kendi okuyup anlattığım konuda 2. oldum:) İlkokul grubunun sevilen ablalarından bir tanesi program bitmeden erken memleketine gitmek için bilet almıştı. O masum ve minik çocuklar gitmesin diye o kadar duâ ettiler ki hakikaten uçağa yetişemedi. Bu arada hanımlarla “biz neden bu programları feyzinden istifade etmeyelim ki?” diyerek ilkokul grubunun olduğu katta küçük bir odayı kendilerine 2 gün program için ayarlamışlar. Sünûhat ve Münâzarât’tan derslerin yapıldığı programda adeta Üstadımızla birlikte o hâleti yaşadık. “İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sile vuracağım.” Hakikatini hücrelerimizde hissettik.

İlkokul grubundaki çocukların, dünyanın ehemmiyetsiz meşgalelerine bulaşmamış o lâtifeleri hissesini ziyadesiyle alıyor ki, yerinde duramayan o masumeler sükûnetle Risale-i Nur hakikatlerini okuyor ve dinliyorlardı. Bu harika, şevke medar programların birde isimsiz kahramanları vardı ki; 70-80 kişilik gruba dershanenin küçücük mutfağında sessiz sedasız yemek yapan, dersten istifade edeyim diye ders odasının kenarında patates soyan, programların sevabından ziyade hissedar olan mutfak ekibi... Rabbim emeklerini dünya ve ahirette zayi etmesin inşallah... Risale-i Nur’a yapılan en küçük bir hizmet bile bu zamanda gayet kıymettar olması hasebiyle emeği geçen, istifade eden, kalbi, gönlü bu hizmetle olan her kim varsa Allah (cc) ebediyyen razı olsun.

Şerife Tez (50) Zor bir zaman: Ahir zaman... çocuk olmak, genç olmak zor. Bir dille değil, kırk bin dille mukavemet etmenin zevkine vardık. Bu programlar cemaat olmanın zevkini, nurunu, muhabbetini iliklerimize kadar şevk alarak şükre sevk etti bizi... 60’a yakın genç ve şefkat kahramanlarının da iştirakleriyle nurlu dakikalar geçirdik .

Esmanur A. (33) Nasıl bir gelecek ve gençlik bizi bekliyor diye endişelendiğim bir vakitte bu programa şahit olmak bütün bu duygularımı bertaraf etti. Şevkli, gayretli zeki, mudakkik bir gençliğin gümbür gümbür geldiğine şahit oldum. Ve ümitvâr oldum. Elhamdülillah...

Burdan bir kez daha sömestr tatillerinin yarısını bu programa veren öğrencileri ve ailelerini cânı gönülden binler tebrik ediyorum.

Fatma Ü. (54) Bu güzellik karşısında gözlerim doldu. Ya Rab bu çocuklar gençler şu an da cafede, sinemada, televizyon başında olabilirlerdi. Rabbime en özel duâm; Allah’ım bu kampları hazırlayanlardan emeği geçen kardeşlerden eden razı ol. Kıyamete kadar bu kamplar daim olsun. Amin

Noktanur A. (32) Birçok insanın Risale’i Nur derslerine gelmekten çekindiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde programlara çok da katılım olmaz diye düşünüyordum ama program günü geldiğinde 3 katı da dolduran kalabalık, coşku programa gelenleri de beni de çok duygulandırdı. Anne ve babalar evlâtlarının manevî yaralarının tedavisi için asrımızın en tesirli tedavi yöntemlerini sunan Risale-i Nur Şifahanesine göndermişler. Programda görev alan kardeşlerimizin günler öncesinden başlayan hazırlıkları, “gençlere Risale-i Nur’daki hakikatleri nasıl anlatabiliriz, onların manevî yaralarına nasıl merhem olabiliriz?” diye hararetli meşveretleri ve buldukları çözümler yaşı küçük, ama sayıca büyük bu kalabalığı bir hafta boyunca şevk ve muhabbetle bir arada tuttu. Düşünüyorum da bizler evlâtlarımızı televizyon, tablet ve telefon olmadan birkaç saat evde oturtamazken bu kadar genç bir hafta boyunca tablet ve televizyon olmadan bir arada muhabbet ile nasıl kaldı? Programdan ayrılırken gözlerinin içi gülen, “Beni yaza çağırmayı unutmayın” diyenlerin sayısı o kadar fazlaydı ki programın sonuna gelindiğinde programda görev alan kardeşlerimizin de o kadar kalabalığa ve yorgunluğa rağmen hâlâ yüzleri gülüyordu. Anladımki Risale-i Nurlar’ı Barla gibi küçük bir nahiyeden dünyaya yayan ihlâs düsturu, dâvâ şuuru buradaki nuranî kardeşlerin dünyasını da doldurmuştu.

Her akşam yapılan Risale-i Nur bilgi yarışmamız, oyun saatlerinde oynanan dershane yapımı “twister” ve “uçan x-o-x” oyunlarımız ve Elmadağ kayak faaliyetimizin de programımızın unutulmayacak hatıralarından...

Feyza I. (13) Namaz kılma alışkanlığı konusunda çok yardımcı oldunuz. Oyun saatleri de çok güzel zamanlardı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi faaliyeti de çok güzeldi. Çok iyi ablalar edindim. Ayşenur Abla ve Berfin Ablayı da çok daha iyi tanıdım. İkisi de çok iyi ablalar. İyi ki bir haftamı sizinle geçirdim. İyi ki varsınız. Sağolun.

Zührenur (14) Ankara dışında bir çok kampa gittim. Ama Ankara kadar hem eğlenceli hem de eğitici başka bir kamp görmedim... 15 tatil boşuna geçecek diye üzülüyordum. Ama tam tersi tatil gibi geçti. Bir daha olsa bir daha gelirim.

Süeda (15)9. kampımda da ötekiler gibi bir çok bilgiler ve yeni arkadaşlar edindim... İnşallah öğrendiklerimiz sadece öğrenmekle kalmaz, hayatımıza da geçer. Geleceğin Nur Talebeleri olmamız dileğiyle...

Feyza S. (15) Yıllardır Yeni Asya’nın programlarına katılırım. Hatta şu yaşıma kadar kaçırmadım. Her zaman kamp ortamının, beni kendi dünyamdan çekip zihnimi dinlendirdiğine inanırım. Bu yıllardır bana iyi gelir. Çünkü çocukları sürekli okul dersiyle boğmak çok yorar. Bir haftalık da olsa ortam ve çevre değişikliği bu yorgunluğu alır. Kendi yaşıtlarıyla olunca da kendini güzel hissediyor insan. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, hayatı öğreniyor. Kampta çocuklar, birlikte yaşamak ve kendi işlerini halletmek neymiş öğreniyorlar.

Elif (9) Canım Kamp’ım;

İlk geldiğimde biraz utandım. Ama sonradan alışmıştım. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir hafta geçirdik. Şimdi bu notu yazarken çok mutluyum... ALLAH’ım inşallah bütün çocuklar Nur Talebesi olur. Amin.

Beyzanur (12) Merhaba, 2 günde bir aile gibi olduk. Birimize bir şey olsa hepimiz üzüldük, birimiz mutlu oldu, hepimiz mutlu olduk. Şimdi benim kendimi yalnız hissetme sebebim ben buraya Antalya’dan geldim. Kimseyi tanımıyordum. Ama bu kamp- ta ben en çokta kardeşliğin önemini öğrendim. Buraya gelip ilim öğrenmek size sıkıcı gelebilir, ama biz burada sadece ders işlemiyoruz. Oyun oynuyoruz, yarışmalar yapıyoruz, çay saatlerimiz, meyve saatlerimiz oluyor. Yani hem ders işliyoruz, hem eğleniyoruz. Bizlerle ilgilenen ablaların hakkını da yemeyelim. Onlar en önemlisi çok fedakâr, çok adaletliler. Sadece telefonları az veriyorlar. Gerçekten önce tatilde gezmeye gitmek, gezmek, tozmak varken neden gideyim diye bende düşündüm. Ancak bizler buraya gelerek dışarıdaki kötülüklerden de korunuyoruz. Burası çok güzel bir yer. Gerçekten buraya gelmelisiniz. Tavsiye ederim.

Süedanur A. (7) Burada çok eğleniyorum. Ablalarımı seviyorum. Onlar bizlerle çok güzel ilgileniyor. İnşallah biz de Nur Talebesi oluruz.

Sena Nur (15) Bu 15 Tatildeki kampım bana çok güzel arkadaşlıklar kazandırdı. Hayatımda geçirdiğim en güzel kamp buydu. Özellikle Betül Ablacığım ile aynı odada kalmak bu kampı daha da güzel yapıyordu. Hepsini de çok seviyorum.

Meryem (17) Bizi Alanya’nın yaylalarından Ankara’nın dağlarına getiren, karı yağarken görmemiş insanlara küçük kar taneleriyle mutluluk veren, sıcacık yürekleriyle bize ders anlatan, oyunlarıyla bizi eğlendiren ablalarımızı ve hak yolunda çıktığımız kısa, ama bir o kadar içi dolu bir kamptı. Allah hepinizden razı olsun.

Zehra (15) Kampa gelmeden önce 15 tatilimin bir haftası kampta geçecek diye çok üzülüyordum ve bu yüzden hiç gelmek istemiyordum. Sonuçta tatilde olduğumuz için kampta telefonların toplanması açıkçası beni çok sinirlendiriyordu. Ama yanımda 3 tane arkadaşım vardı. Onlar beni “bak çok güzel geçecek gerçekten.” vb. şeylerle beni ikna etmeyi başardılar. Kampa gitmeden bir gün önce yani karne günü eşyalarımı istemeyerek hazırladım. Ertesi gün kampa gitmek için Sakarya’dan Ankara’ya otobüs ile gittik. Kampa gittiğimde ilk başta hiç alışamadım. 7 gün nasıl geçecek diye düşünüp duruyordum. Ama ablalar bizi hiç sıkmadan dersleri daha eğlenceli hale getirdiler. Meyve saatleri, çay saatleri çok güzeldi. Hem sohbet edip, hem de abur cubur yemek gerçekten çok eğlenceli geliyordu bana. Gece yatmadan önce oynadığımız “kahoot!” oyunu da gerçekten çok güzeldi. İlk başlarda kamp nasıl geçecek derken, sonradan hiç bitmesin istedim. Bir daha ki kamplara da gelmek istiyorum.

Buradan beni ikna eden arkadaşlarıma ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum.

Berfin Betül Karakoyun