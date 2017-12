Denklem basit: İstemek + Okumak = Netice

Maddi ve manevi isteklerimizi sıralamak kolayken hemen peşinden gelen gerçekleştirme fiilini erteleyen nedir? Zor olması mı? Yoksa zor olduğunu sürekli kulağımıza fısıldayan sesler mi? Risale-i Nur’un mesleği; vazifeyi ihlâs, aşk ve şevkle, yani bihakkın yapmaktır. Neticeyi ise Cenâb-ı Hakk’a vermek, yani işine karışmamaktır. Bu meslek düsturu rehberliğinde, bir netice istiyorsak, seçim bizim ve denklemi kuracak olan da biziz. Şimdi sizlere bu denklemle neler başarılabileceğini anlatmak istiyorum.

Geçen haftalarda Kocaeli’de bir okuma programı gerçekleştirdik, hem de sadece 13 kişiyle. Kuvvetimiz yalnız Şahs-ı Maneviydi. Ne mi yaptık? Sadece denklemi hayata geçirdik. Her yaştan katılımın olduğu bu programda tek yaptığımız Cenâb-ı Hakk’ın izniyle istemek ve okumak oldu.

‘Dinin, şeriatın ve Kur’ân’ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hal ve keşfeden ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden ve Mi’rac ve haşr-i cismanî gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur’ân hakikatlerini en mütemerrid ve muannid filozoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek bir hakikat-ı Kur’aniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılıçtır.’1, ‘Zülfikar’ın bilfiil tezahür ve neşrolması, inşaallah memleket için İslamiyet cihetinde büyük bir faydası olacak ve zulmetleri dağıtacak.’2 hakikatleriyle beraber, Hz. İmam-ı Ali (ra) bizzat Celcelutiye Kasidesi’nde Asa-yı Musa’nın, manevi karanlıkları dağıtacağı müjdesini de vermektedir. Manevî havanın dünyevi ve nefsi arzularla bozulduğu bu zaman ve zeminde Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak okumanın ehemmiyetli bir hakikat olduğunu da Bediüzzaman Asa-yı Musa’da zikretmektedir.

Bu hakikatlerden aldığımız dersle, saat 11’de Asa-yı Musa ile başlayan programımızı Tılsımlar, Zülfikar ve ikinci bir Asa-yı Musa’yla saat 5’te bitirdik. Şimdi 13 kişinin kuvvetine bakın! Bir avuçtan çıkan elmas kıymetindeki kuvvete! Her şeyi başaracak kuvvetteyiz sadece isteyelim! Hızla değil ihlâsla okuduk. Her namazdan sonra dualarla semaya yolladık okunan hakikatleri. Zerrelere verildi kuvvet ve tüm haşmetiyle Arş-ı Âlâ’ya yükseldi. Tek kuvvetimiz Şahs-ı Manevi. Aziz Üstadım nasıl da vermiş denklemi.

Programa okumalardan sonra Barla Lahikasından alınan mektuplarla müzakereli ders şeklinde devam ettik. Saat 8’de bir Bismillah demişiz ki o lezzetle gece üçte Elhamdülillah diyebildik. Ertesi güne sabah namazıyla başladık. Namaz dersimizi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin, “Sizler ara sıra İhlâs’ı ve İktisat Lem’alarını ve bazen Hücumat-ı Sitte Risalesini mabeyninizde beraber okumalısınız.”3 ve İhlâs Risalesinin giriş bölümündeki, ‘Bu Lem’a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı’ emirlerine itaatle okunca verdiği şevk bize yetti. O an fark edildi ki uyku değil ancak mabeynimizde beraber okunan Risale-i Nurlar insana kuvvet ve şevk verebilir.

Programımıza kahvaltıdan sonra çalışmalı dersimiz olan Birinci Şua’yla devam ettik. Öğle vaktinde biten dersimizi, namaz ve yemek arasından sonra bu zamanda içindeki hakikatlerin ayrı bir dikkatle okunması gereken Divan-ı Harb-i Örfi takip etti. Programımızı ikindi namazıyla sonlandırdık ama Risale-i Nur okumakla sümbülleşen latifelerin, kalplerimizdeki tesiri, bizlere asıl kuvvetin mabeynimizde beraber okuma hakikati olduğunu ispat etmiş oldu. Şahs-ı manevîdeki bazı ablalarımızın program hakkındaki görüşleri ise şöyle:

Senay D: Okuma programımız, ilim ve istifade ile feyizli ve bereketli geçti. ‘Küll’ün içinde bir Cüz olmak’ insana bir nebze de olsa vicdan rahatlığı kazandırıyor. Devamını da en yakın zamanda yaparız inşallah.

Fatma Y: Ayda bir muhakkak olması gereken bir program gerçekleştirdik. Ben şevkle ve istifade edeceğime inanarak geldim. O hissiyatı yaşayarak geldim. Alem-i İslam üzerindeki kara bulutların kalkacağından eminiz. Tek istinadımız dua ve okumalarımız.

Filiz N: Ben bu programın olacağını duyduğumda çok sevindim. Koşa koşa geldim. Kesinlikle tekrarlanması gereken bir program oldu. Okumalarımızın şahsı manevinin kuvvetiyle değer kazandığına ve yaşanılan bu zulmetleri dağıtacağına inanıyorum.

Huriye K: Başka bir aleme gittim programın iç dünyamdaki tesiri çok büyük oldu. Her daim var olan kuvvetimizi bu programda yakından hissetmiş olduk. Tekrarını büyük bir arzu ve şevkle bekliyoruz.

Evet! Denklem hazır, program hazır, Şahs-ı Manevi ise her daim zaten hazır. Siz ağabeylerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimize düşen ise sadece okumak...

Dipnotlar:

1-Emirdağ Lâhikası s.75

2-EmirdağLâhikası s.356

3-Kastamonu Lâhikası s.319

Nurefşan BAKİ