Doğru kaynaktan okumak

Birkaç gündür haberleri bolca izlediğimi fark ettim. Özellikle İsrail’in başkentinin Kudüs yapılması kararının tartışıldığı ve Filistinli kardeşlerimize zulmedildiği günlerde haberleri çok izlemenin doğru olmadığı kanaatine vardım.

Çünkü fark ettim ki o haberleri izlemek benim yaşama sevincimi alıyor ve dünyaya ve gidişatına olumlu bakmamı engelleyerek Allah muhafaza yaşamaktan şekva etmeye kadar götürüyor. Ben dünyadaki ve özellikle İslâm alemindeki olaylardan habersiz yaşayalım demiyorum. Ancak anladım ki doğru kaynak çok önemli. Çünkü özellikle haber bültenlerinde insanı genel olarak ümitsizliğe düşürecek haberler yayınlanıyor. Asıl üzerinde durulması gereken konularda durulmuyor ve geçiştiriliyor. İnsanları ümitsizliğe düşürecek haberler ön planda tutuluyor. Sürekli sorunlarla boğuşuluyor. Fakat çözümleri üzerinde çok durulmuyor. Özellikle böyle bir zamanda problem odaklı değil çözüm odaklı olunmalı. Diğer bir fark ettiğim şey YENİ ASYA Gazetesinin basıldığı ilk günden bugüne çizgisinden şaşmayarak doğruları dünyaya haykırması , sadece hakkın ve doğrunun yanında yer alması , çözüm odaklı olması ve yeise yer vermemesi nedeniyle doğru kaynak olduğunu kör gözlere dahi gösteriyor.

Evet yeise kapılmamalı çok şükür bu dairenin içerisindeyiz. Ve Üstadın dediği gibi “”Evet ümidvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sadâ, İslâm’ın sadâsı olacaktır!”

Fatma Nur YALPA