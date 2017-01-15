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15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Elif Şiir Sayfası

15 Ocak 2017, Pazar
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Deler de geçer!

Geçer elbet!

Talan olmuş bu yürekten

Neler geçti,

Eylenmez neler de geçer.

 

Acı hasatlı ekinden, 

Ümit ekip dert topladım.

Ne tırpanlar canım biçti,

Söylenmez neler de geçer.

 

Bunca yaranın yanına, 

Bir daha eklenmiş ne gam?

Yarim kaybolur yaramda,

Görünmez neler de geçer.

 

İki kelimeye mahkûm 

Edip yüreğini gider,

Sözü kalır, izi kalır

Bilinmez deler de geçer.

SEMANUR DİLEK

***

Affet Allah’ım

Ölüm gelecek mutlaka bize de,

Çekecekler bizi sorguya suale,

Allah’ım cevap vermek nasip eyle,

Ahiretimizi huzurlu eyle...

 

Ahir zaman günahları sardı bizi,

Nurlarla olma kurtarır hepimizi,

Asırların ilâcıdır bu Nurlar,

Oku Nurları kurtarır insanları.

 

Allah’ım dünyada şaşırtma bizi,

Günahlar boynumuzda dizi dizi,

Dünya’da rızandan ayırma bizi,

Cennette cemalinle yaşat bizi...

CELAL YALÇIN

***

 

Allah bize yeter

Bağlandık derinden, gönülden aşka,

Mecazi değil bizim aşkımız, sevdamız başka,

Hakkın hatırı âli, o gelir en başta,

Dilbesteyiz Rahman’a, gözden akan her yaşta.

 

Katlandı sevgimiz atılan her taşta,

Zulmün böylesi görülmedi savaşta,

Zalimlere derim bu haykırışta,

Sevenleri ayırmak için vazgeçin yarışta.

 

Yalvardık duâ duâ secdeye her kapanışta,

Hicran dolu kalbimiz hep yakarışta,

Ellerimiz semada gözlerimiz Arşta,

Allah bize yeter, geliş de O’ndandır, O’na varış da.

SUAT BAYDAN (ZEYSU)

***

Duâ vakti şu an!  

Uzun yıllar terörden çok çekti vatan,

Can verdi, sakat kaldı bir hayli insan.

Ne namus tanır, ne din korkulur ondan,

Kardeş duâ etmenin tam vakti şu an.

 

Terör huzursuz eder halkın tümünü,

Kesilir kalkınmayla refahın önü,

Bunların şahididir ülkenin dünü,

Bugün bir ve beraber olmanın günü.

 

Canavarlaşır insan, terör bir vahşet,

Tesirli bir tokattır her müsbet gayret.

Bir gün kurtulur ülke girdaptan elbet,

Aziz milletim korkma; cesur ol, sabret.

 

Diz çöktürür teröre hukuk, demokrasi,

Bu yol ve yöntem ile kesilir sesi,

Böyle yapmış diğer halkların hepsi,

Bunlar vermiş teröre terhis teskeresi.

 

Ülkede terör ile bozulur huzur,

Bunun reçetesi Risale-i Nur.

Nurlar ile gelişir uhuvvet, şuur,

Duâ vakti şu an, kurtuluş budur.

İLİMDAR KAYA

***

Geçtik

Balçıktan ibaret amma yapımız,

Mihnet potasında haddeden geçtik.

Her varlığa açık gönül kapımız,

Mana sarrafıyız maddeden geçtik.

 

Bezm-i Elest tezgâhında örüldük,

Dünya denen çilegâha sürüldük,

Gâhî nâr’da, gâhî Tur’da görüldük,

Ol ulu divanda secdeden geçtik.

            

Elem çeşmesinden doldu testimiz,

Aşkın denizinde yundu postumuz,

Ol canana can vermektir kastımız,

Varlıktan, yokluktan, raddeden geçtik.

 

Kader kazanında pişti aşımız,

Pişmanlık od’unda yandı başımız,

Ezelden ebede yürür yaşımız,

Mekânsızlık denen caddeden geçtik.

 

Velhasılı kelâm beni âdemiz

Firkat vadisinden gelir bademiz,

Gün gelir dünyada biter vademiz,

Belâ fırınında şeddeden geçtik 

İBRAHİM SAĞIR

***

Anlaşılmaz bir hal vardır ortada

İnsan garip oldu zamansa farklı,

Anlaşılmaz bir hal vardır ortada.

Herkesin her şeye yetiyor aklı, 

Anlaşılmaz bir hal vardır ortada.

 

Devir devran belli ki hep değişti,

Günümüz insanı eskiyi geçti,

Anlamadım ancak neye erişti, 

Anlaşılmaz bir hal vardır ortada.

 

Yalanı yok herkes haram yemiyor,

Hesap kitap dersen herkes biliyor,

Söz veriyor herkes hayır diliyor,

Anlaşılmaz bir hal vardır ortada.

 

Hiç korkmuyor söz söylüyor her bir fert,

Hepimiz kahramanız hepimizde mert,

Lâkin yine tükenmiyor hiçbir dert, 

Anlaşılmaz bir hal vardır ortada.

Nadir NAZİK

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