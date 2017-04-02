Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Üç Aylar

Yine bir bereket yağacak gel gör

Açıl ey yüreğim açıl ellerim!

Ey nefsim, rahmete olmayasın kör!

Açıl ey yüreğim açıl ellerim!

Çekinmeden yürü, geç kalmadan yet

O’ndan yardım iste, O’na duâ et

Üç aylar boyunca yağarken rahmet

Açıl ey yüreğim açıl ellerim!

Sade hakkı söyle, korkuyu unut

İşte bak geliyor yakında bulut!

Kazanç doğrulukta, doğruda umut

Açıl ey yüreğim açıl ellerim!

Aldanma dünyanın fani yüzüne

Döndükçe dönesin sağlam özüne

Kalubelâda ki doğru sözüne

Açıl ey yüreğim açıl ellerim!

Recep ve Şaban’da bereket insin

Ramazan ayında sızılar dinsin

Ruh Mi’raca çıksın hakça sevinsin

Açıl ey yüreğim açıl ellerim!

CEYHUNÎ çıkasın Kâbe yoluna

Melekler dolası sağ ve soluna

Rabbim rahmet eder sadık kuluna

Açıl ey yüreğim açıl ellerim!

MUSTAFA AVCU (CEYHUNÎ)

Her şey sanki bilmece!

Anlaşılmaz bir hal var hal içinde,

Her şey sanki oldu bugün bilmece.

Bilinmiyor ne çıkacak içinde,

Her şey sanki oldu bugün bilmece.

Kafalardan çıkan sesler çok farklı,

Bilinmez doğru kim bilinmez haklı,

Belli ki hakikat şimdilik saklı,

Her şey sanki oldu bugün bilmece.

Nice haller yaşanıyor hep ansız,

Dillerden düşmüyor sözler amansız,

Haller hayli garip yaşantı cansız,

Her şey sanki oldu bugün bilmece.

Giden çok az besbelli ki bir hatta,

Yalanlar dert olmaz denir rahatça,

Duygular zihinler hep parça parça,

Her şey sanki oldu bugün bilmece.

O yüzden çok şeyin bozuldu başı,

Sonrası maalesef acı gözyaşı,

Topluma vurulmuş hep yanlış aşı

Her şey sanki oldu bugün bilmece.

Üsküdar ezanları

Tevhidi ilân eder,

Namaza dâvet eder,

Ne gam kalır ne keder,

Üsküdar ezanları.

Hale hale yükselir,

Kulağa pek hoş gelir,

Mü’minler O’nu bilir,

Üsküdar ezanları.

Sabahın seherinde,

Akşamların deminde,

Öğlende ikindide,

Üsküdar ezanları.

Çifte çifte okunur,

Gönüllere dokunur,

Mü’min kulluk takınır,

Üsküdar ezanları.

İBRAHİM TAŞÇI

Kardeşlik hukuku zedelenmesin

Bu topraklarda bin yıldan beri.

Bir vücut olduk et, tırnak, deri.

Vatan edindik canımız yeri.

Düşmanlık ile bölmeyin kardeş.

Kardeş kardeşe olmasın düşman,

Fırsat vermeyin düşmana aman,

Bölmek istiyor bizi her zaman,

Kardeşlik esas olmalı kardeş.

Bu referandum gelir ve geçer.

Kin ve düşmanlık kalpte eder yer

Düşmanın seni birer birer yer.

Kardeşliğimiz zedelenmesin.

Hayır diyene bakma düşmanca,

Evet diyene takmayın kanca,

Hep bir arada yaşa kardaşca,

Uhuvvetimiz bakidir kardeş.

Kardeşlik esas olmalı her an.

Bozulur ise halimiz duman.

Fırsat vermeyin dikkat et aman.

Kardeş kardeşe olmasın düşman.

Elinde ölçü, Kur’ân ve sünnet.

Bu zaviyeden Hayır gayet net.

Hal ve atide zarardır evet.

Hayırda hayır vardır be kardeş.

Bize ölçüdür hakikat-i Nur.

Sadâkte demek bizlere onur.

İki dünyada veriyor sürur.

Nura sadâkat esastır kardeş.

Tevhid bağını koparıp atma.

Hayır diyene kaşını çatma.

Boylu boyunca günaha batma.

Uhuvvet bağı kopmasın kardeş.

MEHMET KOVANCI

Yeni Asya 48 yaşında

Sağanak sağanak yağıyor fitne fücur,

Hasımları anladık, hısımlara ne ola?

Yeni Asya kırk sekiz yaşına,

Hizmet tacı başında.

Yeni Asya kırk sekiz yaşında,

Hep Üstadının izinde ve yanında,

Şahs-ı maneviyi terk edip gidenler,

Boğuluyor menfaat denizinde.

Yeni Asya kırk sekiz yaşında,

Emin adımlarla ilerliyor hedefine,

Dost, düşmanın takdirinde,

Ama hep Risale-i Nur hizmetinde.

Tarihten bir ders herkese,

Sadece rıza-yı İlâhî yolunda,

Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Polat,

Demokrasi katillerine atılan tokat.

Yeni Asya kırk sekiz yaşında,

Gayemiz vatan sathını yapmaktır mektep,

Sanma yarım kalacak bu hizmet,

Şah-ı Geylanî veriyor manevî destek.

Yeni Asya kırk sekiz yaşında,

Türlü türlü gaileler başında,

İhlâs ile yürüyoruz izinde,

Nice yıllara Allah’ın izniyle...

HASAN ÖZGENÇ