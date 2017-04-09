"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Elif Şiir Sayfası

09 Nisan 2017, Pazar
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Hatice’dir benim adım!

Yüreğimin bir yanı Meryem’i taşır, susmak gelir içimden,

Bir Hacer gibi, su çıkarır kuru çölden,

Teslimiyetin gölgesindeyim, ders almışım İbrahim’den (as)

İsmail’e (as) benzer bir yanım, yardım gelmez hiçbir yerden.


Göğe yükselmiş tüm duâlarım, İsa’nın (as) izindeyim,

Ağaç kovuğunda ikiye biçilen Zekeriya’nın (as) kederindeyim,

Nuh (as) tufanı çoktan koptu, gemiye binmeyen denizindedir,

Musa (as) olmuş bir yanım, firavun’un evindeyim.


Demir gönüllü Davud (as) olur, yumuşatır ellerim,

Balığın karnında zulmeti nura çeviren Yunus’un (as) sözleriyim,

Bedenine ve kalbine kurtlar giren Eyüp (as) gibi sabrederim,

Bir yanım Rabia’tül Adeviye gibi, masivayı terk ederim.


Yusuf (as) olmuş gönlüm, haykırır kör kuyulardan,

Elbet sesime ses gelir derin kuytulardan,

Görmez olur gözlerim, Yakup (as) gibi ağlamaktan,

Süleyman (as) gibi tayaran ederim gönül tahtından


Fedakârlıık timsali, Hatice’dir bir adım,

Zeynep gibi, muhtaçlara yardım etmek maksadım,

İftiraya uğrayan Aişe gibi iffetlidir hayatım,

Ne derlerse desinler, ben Peygamberimin (asm) yolundayım.

İBRAHİM YUNUS

***

Yardım et Allah’ım

Bu gidiş bilmem nereye?

Yardım Allah’ım yardım et.

Bu kadar öfke, kin niye?

Yardım et Allah’ım, yardım et.


Mü’minler çeker eziyet,

Bunu hak etmedi millet,

Bu yolun sonu felâket,

Yardım Allah’ım, yardım et.


Her yerde yükselir bir ah!

Vicdanlar taş kesilmiş vah vah,

Milletçe demeden eyvah,

Yardım et Allah’ım, yardım et.


Bu devir ne de yamanmış,

Buralarda her mevsim kış,

Yapılır mı zulme alkış,

Yardım et Allah’ım, yardım et.


İmanımız verir ümit,

Vicdana vurulmaz kilit,

Sana yalvarır Muhammed,

Yardım et Allah’ım, yardım et!

MUHAMMET BANKO

***

Yollar

Şu yollar ki daima,

Çilelerle örülmüş.

Çıkılmış hep yollara,

Hedeflere yürünmüş.


Bazı yollar insanı,

Atar çok uzaklara,

Bazı yollar da onu,

Ulaştırır dostlara.


Yollar ki farklı farklı,

Bazısı sefa yolu,

Bazısı da sıkıntı,

Hüzün ve cefa yolu.


Bazı yollar inişli,

Bazı yollarsa dümdüz,

Bazı yollar engelli,

Bazı yollar dik yokuş.


Bazısı kolay aşar,

Önündeki engeli,

Bazısıysa takılır,

Bulur yolda çengeli.


Şu yollar ki sonuçta

Ayrılır iki kola,

Birisi Hakk’a gider,

Birisi de bâtıla.

İSA YAKAN

***

Arz-u hal

Burada mekân dar, uzaktadır yar,

Duvarlarda garip gölgeler oynar,

Burada hasretlik yürekler dağlar,

İçimde hasretlik, kördüğüm bağlar.


Koğuş sıra sıra ranza döşeli,

İç içe sorular sekiz köşeli,

Bazen bunalımda, bazen neşeli,

Haydi bir çay koy bakalım keçeli.


Her maruzat için bir dilekçe,

Dünya senin olsa eder kaç akçe,

İnsan olgunlaşır çile çektikçe,

Sabır devşirilir tesbih çektikçe


Vicdanlar mutmain, alınlar açık,

Eller ve gönüller Allah’a açık,

Bir gün diyecekler, “haydi sen de çık”

Dayan kalbim dayan, kaldı azıcık.


Kader mahkûmuyuz bezm-i eles’ten,

Arşa yükseliyor, Hû’lar nefesten,

Rabbime dilekçe olsun herkesten,

Gözümüz yok bizim hevayı hevesten.

EROL URAY

***

Ağaçlar boyandı 

Ağaçlar boyandı, mora ala beyaza,

Bahardır, daha  girmedik yaza,

Bir uyanış, diriliş geldi şu arza,

Rabbimin fazlından bize haza.


Bir diriliş, bir haşir, hem uyanış,

Gel şu harika manzara ile tanış,

Bir Arife, bir bilene, sor da danış,

Bak neler oluyor, Ali, Veli, Barış.


Ağaçlar kuru, kuru birer dal iken

Dallarda yeşerdi, gül ile diken,

Nevruzdur, dağda boyun büken,

Kimdir bunlara has rengi döken.


Fenzzur  illa  asarri   Rahmetİ.....

Bak Rabbim vermiş bunca nimeti

Anlaşılmıyor mu, her birinin kıymeti?

Her birindeki, farklı, farklı  hikmeti.


Bahar-ı haşri, bahar-ı Nevruz,

Var mı  birinde, eksiklik bir arız?

İşte haşir misali, görünür bariz,

Rabbime şükür sena ile kıl namaz.

Hasan YEŞİLKAYA

 

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.