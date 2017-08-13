Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Damladaki Sır Bir damla her şey, Hayat bir damla, Bir damla ölüm Sevda bir damla, Bir damladır hasret, Vuslat bir damla... Damladır hakikatin özü Beka bir damla, Damladır sevgilinin yüzü Hüsün bir damla, Damladır bir bebeğin yüreği Ve şefkat bir damla... Damladır dildeki zikir. Şükür bir damla, Damladır dimağda fikir Hamd bir damla, Damladır insanı yücelten Alçaltan bir damla... Damlada gizli tılsım Damlada zahir mânâ, İhtiyaç umman kadar İhtiyarsa bir damla, Damlada yazar kader Damlada bozar âtâ, Düşmanlar umman kadar, İktidarsa bir damla... Damladır mevcut zaman, Damladır mevcut mekân, Kalp âlemi kuşatır Vücut ise bir damla... Damladır ilm-i insan Kitaplar hep bir damla, Kur’ân kâinatı okur Kâinatsa bir damla, Damla damla kâinat, Damla damla mahlûkat, Arş muhit bir ummandır, Kevn ise bir damla... BİLAL SAİD PARLAKOĞLU *** Kabir kapısı kapanmıyor Denedim ne varsa elimden gelen Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı Düşündüm içini gece hayalen Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı Evvelden bu güne doldu kabristan İnsanoğlu can almada Azrail ustan Sis çöktü uzaklar görünmez pustan Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı Yanından geçerken eksik etme duânı Şehidimin rozeti yıkanmaz kanı Kalleşler içindeyken kolla arkanı Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı Ya Cennet bahçesi ya Cehennem çukuru Asılları görünür İsrafil üfleyince suru Allah’ım azaptan sen bizi koru Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı Korkmayın ölümden daha önce öldük Sadece dünyada toprağa gömüldük Kimi gün ağladık, kimi gün güldük Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı İBRAHİM TAZEOĞLU *** Şiirler turnasız yazılır oldu Turnalar terk etti hep şiirleri Şiirler turnasız yazılır oldu Hasretlikle sayan yoktur günleri Şiirler turnasız yazılır oldu Turnalar uçsa da kimse görmüyor Onlar ne haldedir kimse bilmiyor Güzel şeyler karşılığını bulmuyor Şiirler turnasız yazılır oldu Bir hal yaşanır ki her taraf açmaz Hasretlikler bağırlara yapışmaz Yürekler burkulmaz gönüller taşmaz Şiirler turnasız yazılır oldu Buram buram duygular hep değişti Sanki sevdaları rüzgârlar biçti Kimse demez gökte üç elma düştü Şiirler turnasız yazılır oldu Masallar kimsenin aklında yoktur İklimler değişti farklı renk çoktur Derdimi sen bilmen denilmez doktor Şiirler turnasız yazılır oldu Eskilerde kaldı sevgiler gamlar Şahitlik etmiyor sevgiye camlar Garip oldu başkalaştı zamanlar Şiirler turnasız yazılır oldu Sabahlardan sonra gelse de öğle Gerçek bu değil mi Turna sen söyle? Nadir sen düşünür yazarsın böyle Şiirler turnasız yazılır oldu NADİR NAZİK *** Gurbette Diyarı gurbetle, sıla arasında Yıllar yılı hep mekik dokudum, Hakk’a makes, gönül aynasında, Elif, lam, mim, aynlar okudum. Eş, dost, kardeş, yaran hasreti, Gurbette, kesret içinde kesreti, Rabbim almasın, bizden basireti, Sevgi, saygı ve iyi niyeti. Kuru hayal ve emeller peşinde, Hayat sürmekte, herkes işinde Kimi yolun yarısında, kimi yetmişinde Bir hikmet var dünyanın gidişinde. Ey gönül, fenaya edersin meyil, Senin gayen ise, bu dünya değil, Gel bu hakikatin karşısında eğil, Ölüm gelmeden gafletten ayıl. HASAN YEŞİLKAYA

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