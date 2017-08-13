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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Elif Şiir Sayfası

13 Ağustos 2017, Pazar 00:56
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Damladaki Sır

Bir damla her şey,

Hayat bir damla,

Bir damla ölüm

Sevda bir damla,

Bir damladır hasret,

Vuslat bir damla...

Damladır hakikatin özü

Beka bir damla,

Damladır sevgilinin yüzü

Hüsün bir damla,

Damladır bir bebeğin yüreği

Ve şefkat bir damla...

Damladır dildeki zikir.

Şükür bir damla,

Damladır dimağda fikir

Hamd bir damla,

Damladır insanı yücelten

Alçaltan bir damla...

Damlada gizli tılsım

Damlada zahir mânâ,

İhtiyaç umman kadar

İhtiyarsa bir damla,

Damlada yazar kader

Damlada bozar âtâ,

Düşmanlar umman kadar,

İktidarsa bir damla...

Damladır mevcut zaman,

Damladır mevcut mekân,

Kalp âlemi kuşatır

Vücut ise bir damla...

Damladır ilm-i insan

Kitaplar hep bir damla,

Kur’ân kâinatı okur 

Kâinatsa bir damla,

Damla damla kâinat,

Damla damla mahlûkat,

Arş muhit bir ummandır,

Kevn ise bir damla...

BİLAL SAİD PARLAKOĞLU

***

Kabir kapısı kapanmıyor

Denedim ne varsa elimden gelen

Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı

Düşündüm içini gece hayalen

Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı

 

Evvelden bu güne doldu kabristan

İnsanoğlu can almada Azrail ustan

Sis çöktü uzaklar görünmez pustan

Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı

 

Yanından geçerken eksik etme duânı

Şehidimin rozeti yıkanmaz kanı

Kalleşler içindeyken kolla arkanı

Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı

 

Ya Cennet bahçesi ya Cehennem çukuru

Asılları görünür İsrafil üfleyince suru

Allah’ım azaptan sen bizi koru

Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı

 

Korkmayın ölümden daha önce öldük

Sadece dünyada toprağa gömüldük

Kimi gün ağladık, kimi gün güldük

Ne yapsak kapanmıyor kabir kapısı

İBRAHİM TAZEOĞLU

***

Şiirler turnasız yazılır oldu

Turnalar terk etti hep şiirleri

Şiirler turnasız yazılır oldu

Hasretlikle sayan yoktur günleri

Şiirler turnasız yazılır oldu

 

Turnalar uçsa da kimse görmüyor

Onlar ne haldedir kimse bilmiyor

Güzel şeyler karşılığını bulmuyor

Şiirler turnasız yazılır oldu

 

Bir hal yaşanır ki her taraf açmaz

Hasretlikler bağırlara yapışmaz

Yürekler burkulmaz gönüller taşmaz

Şiirler turnasız yazılır oldu

 

Buram buram duygular hep değişti

Sanki sevdaları rüzgârlar biçti

Kimse demez gökte üç elma düştü

Şiirler turnasız yazılır oldu

 

Masallar kimsenin aklında yoktur

İklimler değişti farklı renk çoktur

Derdimi sen bilmen denilmez doktor

Şiirler turnasız yazılır oldu

 

Eskilerde kaldı sevgiler gamlar

Şahitlik etmiyor sevgiye camlar

Garip oldu başkalaştı zamanlar 

Şiirler turnasız yazılır oldu

 

Sabahlardan sonra gelse de öğle

Gerçek bu değil mi Turna sen söyle?

Nadir sen düşünür yazarsın böyle

Şiirler turnasız yazılır oldu

NADİR NAZİK 

***

Gurbette

Diyarı gurbetle, sıla arasında

Yıllar yılı hep mekik dokudum,

Hakk’a makes, gönül aynasında,

Elif, lam, mim, aynlar okudum.

 

Eş, dost, kardeş, yaran hasreti,

Gurbette, kesret içinde kesreti,

Rabbim almasın, bizden basireti,

Sevgi, saygı ve iyi niyeti.

 

Kuru hayal ve emeller peşinde,

Hayat sürmekte, herkes işinde 

Kimi yolun yarısında, kimi yetmişinde

Bir hikmet var dünyanın gidişinde.

 

Ey gönül, fenaya edersin meyil,

Senin gayen ise, bu dünya değil,

Gel bu hakikatin karşısında eğil,

Ölüm gelmeden gafletten ayıl.

HASAN YEŞİLKAYA

      

 

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