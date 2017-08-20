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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Elif Şiir Sayfası

20 Ağustos 2017, Pazar 00:42
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Denizi seyrederken

Dalga-dalga dalgalanıp geliyor

Dalgalar boyunca rahmetin Rabbim

Sabah akşam yüzümüze gülüyor

Her varlık huyunca rahmetin Rabbim

 

Düşündükçe derinlere inerim

İndikçe derine fikre binerim

Seni anmak ile geçer günlerim

Saymakla tükenmez rahmetin Rabbim

 

Sayılır mı deniz suyu katresi

Ruhu mest ediyor suların sesi

İhtiyar dünyanın açık nefesi

Sonsuzluk yolunda rahmetin Rabbim

 

Ya Celil der, ya Cemil der huşuyla

Bir o yana bir bu yana koşuyla

Meyve verir türlü ağaç aşıyla

Sonsuzluk yolunda rahmetin Rabbim

 

Hangi yöne baksam görünür san’at

En büyük nimettir verdiğin hayat

Uçmak için lâzım bize çift kanat

Bizleri bekliyor rahmetin Rabbim

 

Tevrat’ta Ahyed’dir, İncil’de Ahmed

Âlemlere rahmet inmiş Muhammed

CEYHUNÎ çağlıyor her yerde rahmet

Hayatı kuşatmış rahmetin Rabbim

Mustafa AVCU (CEYHUNÎ)

***

Deprem

Bu deprem bir başka deprem

Salladı Marmara’yı uzun süre

Yıkıldı dipten evler meskenler

Büyük gürültüyle saniye saniye

 

Kimi acı kimi de feryat içinde

Donup kalmış öylece bir köşede

Binlerce ölü.. on binlerce yaralı

Zarar ziyan çok ağır bölgede

 

Çığlık çığlığa acılar içinde insanlar

Yanıyor ciğerlerimiz; bağrımız, ülkede

Gözlerimiz yaşla kalbimiz yasla dolu

Kimisi ölmüş kimisi bilinmez nerede

 

Birdenbire depreşti yeryüzü

Salladı bölgeyi saniye saniye

Yuttu çok şeyi denizle toprak

Çok yıldızlı bir Ağustos gecesinde

 

Kabardı deniz hırçınlaştı dalgalar

Kapladı sahili pek çok yerde sular

İçten içe sarsıldı toprak yüzeye

Yıkıldı evler, apartmanlar, binalar

 

Birdenbire nice kimse o gece

Oldu birer afetzede 

Ölenler şehit, kalanlarsa depremzede

Yandı yürekler acıyla tüm ülkede

İsa YAKAN

***

Yeryüzü yıldızları

 

Yine yerden göğe kadar kahramanlık kokuyorsun 

Sen bu millete de ecdadını hatırlatıyorsun

 

Hani o gözlerin bakarken bulutların ardına

El açıp yalvarıyorduk ya işte Allah aşkına

 

Noldu yorulduk mu yoksa kabul mu oldu duâmız

Biz biliyoruz ki ne yapsak boşa gitmez çabamız

 

Ne zaman birşey görsem hep seni hatırlatır bana

Yaşamakmış ölmekmiş hayat dediğin bir manevra

 

Zor günler atlattık bu hizmette şahidiz hepimiz

O yüzden beraber üzülür beraber seviniriz

 

Yaşamak zordur yaşayamaz herkes bir dâvâ ile

Biz yaşıyorsak şimdi eğer ki aşk ile şevk ile

 

Nurlar’a sahip çıkmak ne büyük yüce bir şereftir

Bu dâvâyı omuzlamak görülmemiş cesarettir

 

Risaleyi açıpta şöyle okusam uzaklara 

Bilirim ayrılmayız yakınız bütün uzaklara

 

Şimdi Meydanda biz varız hakikat var sadakat var

Bizi öyle yalan dolanlar ile susturamazlar

 

Dil kurur kalb mühürlenir eğer ki yalan söylersek

Yaşamak bize haram olur dâvâya sırt dönersek

 

Kim demiş haksızlıklar karşısında sustuğumuzu

Bilmiyorlar mı konuşan yalnız biz olduğumuzu

 

Böylesi derin denizlerde yüzmek kolay değildir

Bizim başımız dik iken kimileri eğilmiştir

 

Böyle bir zemindeyken ya bana yaşamaktan bahset

Ya da geç bütün bunları sen okumana devam et          

CEMİL SAİD

***

Bir gün

Bir gün yolum düşerse

Hizan’ın Nurs Köyü’ne

Yollardan yamaçlardan

Eğilmeyen başlardan

 

Seni sormak istiyorum, 

İstiyorum Üstadım.

Bir gün yolum düşerse

Barla’nın Çam Dağı’na

 

Kesilen çam ve katrandan

Şahit olan ardıçlardan

Seni sormak istiyorum, 

İstiyorum Üstadım.

 

Bir gün yolum düşerse

Isparta’da evine

Arabandan odandan

Yüz yamalı hırkandan

 

Seni sormak istiyorum, 

İstiyorum Üstadım.

Bir gün yolum düşerse

İbrahim dergâhına

 

Mezarının taşından

Urfa’nın eşrafından

Seni sormak istiyorum, 

İstiyorum Üstadım.

İHSAN YILDIRIM

***

Elimizi açtık Allah’ım

Şu dünyayı bizim için yarattın,

İnsanları da memur tayin ettin.

Yıldızlarla ışık verdin dünyaya

Elimizi Sana açtık Allahım.

 

Ol deyince oluverdi kâinat

Mi’rac ile getirdin bize salât

Bütün kâinatta öyle bir san’at

Sen bizlere hayat verdin Allahım.

 

Senin şefkatinden öteye şefkat,

Olmaz ki Rabbim, sen eyle rahmet,

Şu kâinatta Sendedir adalet,

Elimizi Sana açtık Allahım.

 

Senin rahmetin kuşattı bizleri

İnsan tanımalı rızık vereni

Dünyaya gönderdin şu canlıları

Dünyada rızık ver bize Allahım.

CELAL YALÇIN

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