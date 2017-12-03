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3 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Elif Şiir Sayfası

03 Aralık 2017, Pazar
Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Hüzünlü günler

Ah Efendim sen gideli bu ilden!

Güller gülce bitmez oldu bahçemde,

Çekildi de samimiyet gönülden,

Şeyda bülbül ötmez oldu bahçemde.

 

Koca surlar yıkıldı da derinden,

Birer birer siliniyor yerinden,

Gözlerimiz uzak kaldı ferinden,

Ufuklara yetmez oldu bahçemde.

 

Üryan oldu gizli duran tüm sırlar,

Yâd ellere gıda oldu kusurlar,

Kıyameti doğurmakta asırlar,

Söz ileri gitmez oldu bahçemde.

 

Kızıl rüzgâr dağlamışta özleri,

Hüzün dolu masumların gözleri,

Tanımak zor dost bilinen yüzleri,

Ağlamalar bitmez oldu bahçemde.

 

Uzun denen mesafeler kısaldı,

Kardeşlerle iletişim azaldı,

Herkes ele bir değişik saz aldı,

Selâm sabah etmez oldu bahçemde.

 

CEYHUNÎ der; ben ki bende değilim,

Yüreğimi zorlamakta eğilim,

Kaybolunca ortalıktan has ilim,

Âlim çadır çatmaz oldu bahçemde.

MUSTAFA AVCU (CEYHUNÎ)

***

Gönüllerin Tacı Efendimiz (asm)

Sonsuz bir nurun sahibi,

Dertlerimizin tabibi,

Zat-ı kibriya habibi,

Ol Muhammed Mustafa’dır (asm)

 

Mevlâ O’na (asm) taç giydirdi,

Keremiyle Mi’rac verdi,

En mükemmel Siraç verdi,

Ol Muhammed Mustafa’dır (asm)

 

Bütün yerler mescididir,

Mekke O’nun (asm) mihrabıdır,

Medine de minberidir,

Ol Muhammed Mustafa’dır (asm)

 

Özü nurdur, sözleri nur,

Nur aşkına dilleri nur,

Pırıl pırıl gözleri nur,

Ol Muhammed Mustafa’dır(asm)

 

Mustafa’dır Mustafa’dır,

Bülbülü bağı vefadır,

Mevlâm, “Habibim” dedi,

Ol Muhammed Mustafa’dır(asm)

 

Nebilerin serveridir,

Hidayetin rehberidir,

Asfiyanın önderidir,

Ol Muhammed Mustafa’dır (asm)

 

Ehl-i Beytin soy ağacı,

O’dur her derdin ilâcı,

Bütün gönüllerin tacı,

Ol Muhammed Mustafa’dır (asm)

 

Yerlerin göklerin nuru,

O’dur kalplerin huzuru,

Ruhların eşsiz süruru,

Ol Muhammed Mustafa’dır (asm)

 

Nalınları arşa ziynet,

Sevgi O’nda (asm) demet demet,

Kurtuluşun adı sünnet,

Ol Muhammed Mustafa’dır (asm)

AŞIK İHVANİ

***

Şükür

Sen nesin? 

Et ve kemiksin

Niçin isyan edersin? 

Şükretmeli değil misin! 

 

Bunca nimete olur mu?

Hiyanet ve ihanet,

Nerede sende istikamet? 

Şükretmeli değil misin?

 

Eşrefi mahlûkatsın sen!

Ama bu ne surat? 

Nefretin ise kat kat! 

Şükretmeli değil misin?    

 

Acizliktir kestirme yol, 

Bilmiyorum başka bir yol

İster yaşlı, ister genç ol,

Şükretmeli değil misin?

İSMAİL SAİD DOĞAN

***

Merhaba Gül Sultanı...

Kandiller Nur serper göz aydın olur,

Diller Hak zikrinde söz aydın olur,

Yürekler ürperir öz aydın olur,

Uslu bu gecede can huzur bulur.

 

Mübarek gün bugün tebrike şayan,

Doğdu Nur Muhammed (asm) hak oldu beyan,

Söz ve hâli icâz sır oldu âyan,

Sema ve yer güler can mesrûr olur.

 

Her gönülden duâ arşa yükselir,

Cem olur cümle can ferşe yükselir, 

Cümle ses ve soluk marşa yükselir,

Diller hak dedikçe can zakir olur.

 

Uslu kul var hele seri secde kıl,

Arz gülistan olsun gül seccade kıl,

İman ve İslâma hâl amade kıl,

Hamd-ü sena eyle can şakir olur.

Z. GÜNGÖR USLU

***

Yetmiyor... 

Dünya hayatı yetmiyor.

Dar geliyor mutluluklara, 

Dar geliyor kısa biçilmiş hayatlara.

İnişler içindeyken ihtiyarlığa doğru ömür;

Çıkışlar arar insan. 

Duruyor çoğu kez insandaki nisyan.

Her mutluluğun durağında da acip bir isyan!

Biten lezzetler elem veriyor.

Hangi şey kararında kalıyor? 

Hele lezzetli her şeyde çabucak bitiyor zaman.

Daralıyor mekân... 

İnsanlık, “ne olacağım, nasıl ölüp nasıl dirileceğim?” 

Hakikat cevap verir; güneş gibi gündüz gibi parlak. 

Gündüzü beklemeli gecede. 

Baharı bilmeli her seferinde zemheride. 

Ebediyet haykırışları var; duygularda,

Sürurda, huzurda ve de hayallerde. 

Dünyayı yaratan ahireti de yaratır illa. 

Ebed olmazsa dünya zulümdür, israftır, 

İnsan başıboştur haşa ve kellâ!

ALİ KARABİBER

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