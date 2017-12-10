Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Mükellefiz Yoktan var etti Rabbimiz Muhabbetle mükellefiz Verdi rızık, mal mülk bize Sehâvetle mükellefiz Nerden geldi bu nimetler? Niçin verilmiş acaba? Hizmette pek çok insana Marifetle mükellefiz Su, toprak, ateş ve hava… Bütün bunlar neden acaba? Yönel sevinçle Rabbine Tilâvetle mükellefiz İSA YAKAN *** Âlemlerin Rahmeti Sönerdi hep yıldızlar, Yıkılırdı seraser. Zerrat matem tutardı, Ağlayarak beraber. Gizli kalırdı esma, Zahir olmazdı âyân. Dağlar taşlar yıkılır, Ey gafil insan uyan. Âlemlerin rahmeti, En büyük Resulu sen. Pay-ı mübarekinden, Arzet ki, öpeyim ben. Beni ümmet kabul et, Sana kurban olurum. Aldığım nefesimde, Salât selâm okurum. Yıkılır yedi sema, Senin nurun olmazsa. Felekler parçalanır, Senin şevkin dolmazsa. Zerreler ve atomlar, Bir an bile dönemez. Senin nurun olmazsa, Gözler bir şey göremez. Her şey O’nun uğruna, Yaratıldı semavat. Âsumana denk olup, Dünya oldu yedi kat. Zulmetler bölük bölük, Boğarken insanlığı. Sen getirdin âleme, En büyük sultanlığı. Yamyam gibi caniler, Birbirini boğarken. Âlem huzuru buldu, O gün güneş doğarken. ÖMER ÖRTLEK *** Kudüs Bu ne haldir anlamak zor, Şu başına gelenleri. Yükün ağır kalbinde kor, Taşımak güç ölenleri. Zulmet yağar gecelere, Derdin sığmaz hecelere, Kaldı dünya cücelere, Erteledik şölenleri. Sınavlardan bir tür sınav, Mert namerde oldu bir av, Hele bir gör gelince tav, Birlik bozar bölenleri. Ey Müslüman yeter uyan! Kopmaz ip var ona dayan, Doğru boya ile boyan, O korkutur yılanları. Fani hayat geçici süs, Süslenmeye gel biraz küs, Mekke bizim, bizim Kudüs, Ateşe at yalanları. CEYHUNÎ’yim bu gün yine, Yangın yeri garip sine, Has duânı sun Rabbine, O bozacak planları. MUSTAFA AVCU (CEYHUNÎ) *** Nurs’a doğru Ab-ı hayat çağlayanı, Coşar gider Nurs’a doğru. Kur’ân’ın engin ummanı, Coşar gider Nurs’a doğru. Nasip olmaz her bir kula, O hazretten olan sıla, İhvanlar düzülmüş yola, Aşar gider Nurs’a doğru. Öz aşına göz aşına, Pınarlar göz göz aşına, Gece gündüz bir başına, Düşer gider Nurs’a doğru. Mor dağlarda hasret uyur, Ruhları kuşatır huzur, Arşa uzanan kudsî nur, Uzar gider Nurs’a doğru. Nurun engin kaymağından, Rahmetlerin oymağından, Kevserden nur bardağından, Akar gider Nurs’a doğru. Cihanın dert köşesinde, Isparta Nur beldesinde, Muhabbetin destesinde, Coşar gider Nurs’a doğru. Kıvrım kıvrım uzar yollar, Hasretle tükenmiş yıllar, Dört bir yanda bütün kullar, Koşar gider Nurs’a doğru. İki gözüm Nur yolcusu, Gel gidelim Nursa doğru, Ulaşmak gönül yolcusu, Gel gidelim Nurs’a doğru. Bir Nur doğdu bu dağlarda, Rahmet çağlar bu bağlarda, Kurtulalım bu sığlarda, Gel gidelim Nurs’a doğru. O Üstadın doğduğu ev, Gezip görmek bir ödev, Sev burayı gönülden sev, Gel gidelim Nurs’a doğru. AŞIK İHVANİ

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