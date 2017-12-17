Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Nurs’un güzel turnaları Gür solukla dile geldi, Bülbül gibi güle geldi, Aşkla bizim ele geldi, Nurs’un güzel turnaları. Tevhittendir nağmeleri, Mest ediyor gönülleri, Kevserden şirin dilleri, Nurs’un güzel turnaları. Rahmet deryaları taştı, Gönüllere nurlar saçtı, Ufkumuzda çicek açtı, Nurs’un güzel turnaları. Yükseldikçe yükseldiniz, Küfrün bağrını deldiniz, Hoş ve sefalar geldiniz, Nurs’un güzel turnaları. Bir ömür yollara verdi, Yüce dağlarda güverdi, Nurla muradına erdi, Nurs’un güzel turnaları. Gözyaşı onunla dindi, Onlar ile rahmet indi, Bütün insanlık sevindi, Nurs’un güzel turnaları. Gül uzattı kara kışta, Umut verdi her uçuşta, Yol aldı durdu yokuşta, Nurs’un güzel turnaları. Selam verdi çam dağına, Kondular güller bağına, Müjde sundu nur çağına, Nurs’un güzel turnalari Aşık ihvani seslendi, İman nuruyla beslendi, Vuslat aşkıyla hislendi, Nurs’un güzel turnaları AŞIK İHVANİ *** Düşlere dalar geceler Oturmuşum deniz kenarında Karalama defterine dönmüş bank Binlerce sihirli söz Coşar yüreğim heyecanla Kıymıklar takılır elime Martılar denize dalıp çıkar Çığlık çığlıga kalabalık Sandalcılar balık satar Yolcular çığrış bağrış Balıkçılar çığrış bağrış Zaman gecenin koynunda ilerler İskele dolup boşalır Vapur düdükleri böler sessizliği Gökyüzü siyaha bürünür Mavi sihirini kaybeder Deniz feneri yansır iskeleye Gözbebeklerimde yakomazlar büyür Her vapur yanaştığında Maviler sallanır Çocukluğum sallanır hatıralarda Ne çabuk büyümüşüz Kırkından sonra ikinci bahar diyorlar Baharlar mı yaşlanır, biz mi? Zaman geceyi ıslıklar İskele hayalet şehir Günü bitiren umutlar Çalkalanır denizde kala kalırız liman, ben Ve arkadaşlarım sokak kedileri Düşlere dalar gece gizemiyle... CEMAL KARSAVAN *** Yâ Rabbi Ey Osmanlı kalk da bak halimize, Düşman olduk bizler birbirimize. Artık hacet yok başka bir söze, Bunlar bir musibet, dersler var bize. Düşmüş birbirine Âlem-i İslam, Burada baş aktör Yahudi haham. Çaresiz şekilde seyreder avam, Kalpleri kapladı üzüntü, evham. Pergi perişandır masum Müslüman, Birkaç dessas, hain zevk alır bundan. Ey Müslüman kardeş uyuma uyan, Ancak bu fitneye son verir duan. Ayıramaz beşer al ile moru, Cevabını bekler çok girift soru. Beraber yanıyor yaş ile kuru, Ayaklar altında beşer onuru. Filistin’de akar Müslüman kanı, Caniler katletti çokça insanı. Biz böyle yaşadık bir çok zamanı, Elem verir bize zulmün her anı. Her kemale mâni bu nefret dili, Herkes terk edince bu menfi hali, O zaman sarmalar rahmetin eli. O zaman çekilir adavet yeli. Ümit var olalım bitecek ah vah, Yakındır kardeşim o nurlu sabah. Çiçekler açacak bir gün inşallah, İslam düşmanları diyecek eyvah. Ey Allah’ım! Sensin rahmet sahibi, Bilirsin, mustarip âlemin kalbi. Ağlıyor Müslüman; genç, yaşlı, sabi, Son bulsun bu vahşet, bu hal Yâ Rabbi! İLİMDAR KAYA *** N’olur Sultanım öpeyim Kalmadı tende mecalim, Senin vasfınla hünkârım. Müsaade et eşiğinden, N’olur Sultanım öpeyim. Kapında el pençe duran, Ben kapında bir köleyim. Eğer cânan can isterse, Emret Sultanım öleyim. Elestü bezmi’nde gördüm, Senin sevginle kül oldum. Kanım, etim, azmim, ruhum, Senin aşkınla yoğruldum. Kapından kovulsam bile, Gidemem ya Resulullah. Senin aşkından başka şey, Bilemem ya Resulullah. Eğer nurun olmasaydı, Âlem olurdu pür zâlam. Semalar hep parçalanır, Firaka düşerdi tamam. Enin enin inleyerek, Semalar dolardı âlam. Firakistana dönerdi Zerreler ederdi, nalan. Her taraf nevbahar oldu, Kudumunla senin, ?lem. Senin yolunda seyretmek, Olamaz başka bir çarem . Seni bir an uzak benden, Eylemesin n’olur Rabbim. Sen ki sultanlar sultanı, Ben ki, kapında bir abdim. Kalbimin her deprenişi, Senin sevginle devreder. Hüceyrâtım cuşâ gelir, Ne gam kalır, ne de keder. Melekût ve rûhaniyat, Olurdu hepsi dîvâne. Yaratılmazdı hiç felek, Kalırdı esma bîgane. Cuşâ geldi her zerratım. Aşkınla devvare döndü. Senin yolunda sarf olsun, Ne varsa Ömer’in ömrü. ÖMER ÖRTLEK

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