Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

O hal(name)

Engizisyon hortladı,

OHAL’e bak o hale,

İstibdadı katladı,

OHAL’e bak o hale.

Hâkim olmuş savcısı,

Sanki kelle avcısı,

Hiç bitmeyen sancısı,

OHAL’e bak o hale.

Hapishaneler doldu,

Hak, hukuk kayboldu,

Analar saç baş yoldu,

OHAL’e bak o hale.

At izi, it izine,

Karıştı birbirine,

Kaldık kış ayazına,

OHAL’e bak o hale.

Mü’min bulaşmaz kine,

Herkes baksın kendine,

Zulüm aykırı dine,

OHAL’e bak o hale.

İçeride mağdurlar,

Dışarıda mağrurlar,

Ortada tüm kusurlar,

OHAL’e bak o hale.

Katledildi adalet,

Bir yaftadır ihanet,

Perişan olmuş millet,

OHAL’e bak o hale.

Mazlûmu koruyan yok,

Hakaret işkence çok,

Boş lâfa karnımız tok,

OHAL’e bak o hale.

Zulm ile olan abad,

Akibet olur berbad,

Ağızda kalmadı tad,

OHAL’e bak o hale.

Ne meslek kaldı ne mal,

Şeref oldu payimal,

Dağlar kadardır vebal,

OHAL’e bak o hale.

Ciğer kediye emanet,

Yalan, hile, hiyanet,

Güme gitti diyanet,

OHAL’e bak o hale.

Ocaklar var tütmüyor,

Baykuşlar hep ötüyor,

Vicdanı çürütüyor,

OHAL’e bak o hale.

Kindar olur mu dindar?

Dindar olur mu kindar?

Zalim olmaz bu kadar,

OHAL’e bak o hale.

Darmadağın aile,

Geldi büyük gaile,

Haksızlık bile bile,

OHAL’e bak o hale.

Ne fikir, ne hürriyet,

Heba oldu zürriyet,

Ne kadir var ne kıymet,

OHAL’e bak o hale.

Ayaklar olunca baş,

Başladı hain savaş,

Tükendik yavaş yavaş,

OHAL’e bak o hale.

Kin ile çalım satan,

Zihinleri aldatan,

Vicdanları kanatan,

OHAL’e bak o hale.

Mert olan hiç dert olmaz,

Dost olan namert olmaz,

Halim olan sert olmaz,

OHAL’e bak o hale.

Provokatör yandaş,

Ne dost tanır, ne kardaş,

Elbise olmaz bu kumaş,

OHAL’e bak o hale.

Fitneyi ahirzaman,

Vermez mazlûma aman,

Ne akıl var, ne vicdan,

OHAL’e bak o hale.

Gündüz geceye döndü,

Batıl hakka büründü,

Doğrunun mumu söndü,

OHAL’e bak o hale.

Zalimin elinde ip,

Sahipsiz kalmış garip,

Hali de pek muzdarip,

OHAL’e bak o hale.

Devre dışıdır meclis,

İnsanlıkta yoktur beis,

Ne demişse bir reis,

OHAL’e bak o hale.

Heba oldu tüm haklar,

Bu vebayı kim paklar,

Kara bağladı aklar,

OHAL’e bak o hale.

Geçit yok hakka nura,

Başına vura vura,

Zehir kattı huzura,

OHAL’e bak o hale.

Bu dertler artık dinsin,

Tüm mazlumlar sevinsin,

Herkes işine dönsün,

OHAL’e bak o hale.

Şehre indi eşkıya,

Amel içinde riya,

Tükendi gözde ziya,

OHAL’e bak o hale.

Korku dağları bekler,

Tutukludur bebekler,

Heba oldu emekler,

OHAL’e bak o hale.

Hiç gelmedi hayale,

Nasıl düştük bu hale,

Yok mudur derde çare?

OHAL’e bak o hale.

Mazlûma düştü zindan,

Kederdedir ehl-i vicdan,

Duâcıdır Aşık İhvan,

OHAL’e bak o hale.

AŞIK İHVANÎ

***

İrfan meclisi

Nur sohbetleri bir iman hizmeti,

Temizler kalplerden asabiyeti,

Celbeder bereketi ve rahmeti,

Belâdan korur bu mazlûm milleti.

Bu sohbetler birer irfan meclisi,

Tetkik edilir imanın çok bahsi,

Dikkatle dinler katılanlar dersi,

Terbiye eder letaif ve nefsi.

Kur’ân gözüyle görür hadiseyi,

Akla getirir Ashab-ı Suffe’yi,

Asla ayırmaz hamal ile beyi,

Bağrına basar torunla, dedeyi.

“Beni” biz yapar Nurun sohbetleri,

Birbirlerini terk etmez hiçbiri,

Bahara verir yerini zemheri,

Manevî derde devadır iksiri.

Hiçbir yerde yok sohbetteki huzur,

Aynı fikirle her insan yoğrulur,

Bu tür sohbetler küfre tokat olur,

Ayrık otları yetişmeden kurur.

Bütün letaif istifade eder,

Tekemmül edip gelişir her beşer,

Yok, bu mecliste; yeis, gıybet, keder,

Nur sohbetleri Kur’ân ile biter.

İlimdar KAYA

***

Hayat ne güzel

Selâm ve sevgiyle aşılır engel,

Halis can dostlarla hayat ne güzel.

Bir muhabbet kâfi, haydi sen de gel,

Hele koş küheylan kırat ne güzel

Gün sanki an gibi aylar gün gibi,

Dünyaya o doğuş daha dün gibi,

Sanmaki bir ömür toy düğün gibi,

El ve ayak tutar sıhhat ne güzel.

Evlenir er, dişi fidan soy verir,

Canlar bir sofrada canan çay verir,

Yurt ve yuva olur doğan ay verir,

Sabır ve metanet sebat ne güzel.

Gel bir sarılalım şenlensin ülke,

Adalet baş tacı Hak, hukuk ilke,

Hatalar son bulur hiç denmez keşke,

Hürmet ve saygıyla irşat ne güzel.

Uslu can vur tele sazlar inlesin,

Her nağme çağlayan sözler inlesin,

Titresin her yürek özler inlesin,

Gül oyalı nakış san’at ne güzel.

Z. Güngör Uslu