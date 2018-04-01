Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Bugün Bursa’da İstibdat Hürriyet libası giyse, Arşa yükselse ah’lar, ruh’lara sinse, Nice nadan nur’un, yolunu kesse, Sevgi yüklü kervanlar çıkmış yollara. Kur’an denizinin iman pınarı, İçince döküyor hastalıkları, Isparta. Urfa. Ankara, van’ı Anmak için kardeşler düşmüşler yola. Aynı kafilede yola çıkmışız, Marşlar ilahiler olmuş şarkımız, Cennet misal, bizler kardaşız, Sevgi yüklü kervanla çıkmışız yola. Cemre olup düştün şu Mart ayında, Ey üstad-ı muhterem, senin yanında, Nice çiçekler açtı, nur’un bağrında, Sevgi yüklü kervanlar BURSA yolunda. *** Veda eyledik Varlığımızı Sünnet-i Seniyye yolunda teslim eyledik. Her türlü vesvese desiselerinde işimiz bitti veda eyledik. Seherlerde bulduk hak nurunu sukut ile seyran eyledik. Dert belâ oldu seher yeli nefes aldık sıkıntıya veda eyledik. Eski canlı ağlar güller ağlar zan eyledik. Nurdan baktık ölüler gül gülleri dost eyledik. Müslümandık şaşı maşı medetle feryat eyledik. Nuru bulduk uyandık yaslı gönlü gül eyledik. Nefer idik şahs-ı manevîde sıtkı sadık eyledik. Zerreler âleminde seyran ile ferdi feridi nur eyledik. Ders sohbetlerinde dostlar ile kalbimize nuru iksir eyledik. Gayrısını itirazdan vaaz ile nasibini haktan niyaz eyledik. İlmî sohbetlerimizde haktan madalya istihkak eyledik. Nasibi her ümmete sirayet etsin Mevlâya duâ eyledik. Hak ettimlerden değil rızasına ihsanı olmayı duâ eyledik. Ubudiyetimizle İlâhî nimete mazharımızı niyaz eyledik. Kâinat kitabında hak esma tezahürü okur eyledik. Mahlûkatta sıfatı tecelliyi nakışlar ile seyran eyledik. Gayemizi unutup dünyayı gaflet ile daim zan eyledik. Hakkın kıymetini bilmeyip varlığımızı hakir eyledik. Üstad ile ağabeyleri hizmetlerde hatıraları güller ile yad eyledik. Risale çizgisine sadâkatı hakka daim eyledik. Dünyanın zalim katillerini narın kepaze masumları görür eyledik. Fani âlemin mazlûm mutilerini Cennetin beyleri bilir eyledik. Kaderde kazaya şirkten gayri varı ezelden bilir eyledik. Hayatımız seyri vazife neticesi Hakk’a teslimi tevekkül eyledik. Hâlıkım daim muhabbeti zâtına aşk ile feryad eyledik. Habib-i Ekrem ile baki âlemde saltanatı seyrine nasibi arzu eyledik. Mevlâm binbir esmasını insana dokumasını uyum ile var eyledik. Habibinden dersi talim ile Nurlar âlemine seyran eyledik. Rahmanın güller âlemini ilimle vasılı kemali iman eyledik. Muhabbet deryasını zaatı saltanatında nuru imanla seyran eyledik. Hadis, Kur’ân tefsiri Nur ile kâinatı imtihanı deşifre eyledik. Geçtik kerameti Hâlıkı varlarda mu’cizeleri nuru imanla seyran eyledik. Ne şahlar, şairler şeytan ene hücumunda kayıpları bilir eyledik. Sığındık Mevlâya kurtuluşu zaatında duâ ile feryad eyledik. Yüz yirmi dört bin peygamberi sohbetlerinde özler eyledik. Daim âlem meclisinde mazi maceraları binler göz ile seyranı arzu eyledik. İyi ihlâs niyet madalyası varında daim güller açar görür eyledik. Gece ibadet, gündüz oruçlu sevabını alır hadisten bilir eyledik. Zerre kibirli kalp çekirdeğine iman girmezi ah eyledik. Hakkı kabul etmeme hor görmek marazından kaçar eyledik. Dünyalık rahatta var olan sükûtu rahatlık zan eyledik. Musîbette zahmette gizli daim saadeti zulüm zan eyledik. İlâhî ilim deryasını bulduk Hak’tan seyran ile Nur eyledik. Hakkalyakin iman ile muhabbette zannettiklerime veda eyledik. Nur Talebesi bir ceset bırakır binler vücut giyer bilir eyledik. Ölmekle her âlem seyrangâhımız hayatın hayatı bilir eyledik. Aminler olsun Mevlâ’mıza ezelden ebede şükürler eyledik. Rızasını nasip eylesin daim ahsende küllüm niyaz eyledik. Mevlâ’mıza şükür ile hayatlanıp hamd eyledik. Gayrısına talim ile besmeleyi vird edinsin duâ eyledik. Kadınla gelen rahmetin şefkatını yarı yaran eyledik. Şerlilerin şerri şeytana kırk çekerinden Hakk’a kaçar eyledik. Hak Teâlâ’nın icraatındaki ciddiyeti sonsuz kemalde malûm eyledik. Mu’cizeli mahlûkatı ahseni takvimde yaratır bilir eyledik. Fevzi Şekerci

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