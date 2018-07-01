Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Tazarru Ne Cehennem’den korkar, Ne Cennet’i isterim. Rıza-i Hak’tan başka, Hiçbir arzum, yok benim. Sahray-ı asumanda, Dönen bir divaneyim. O’nu razı eylemek, O’na feda her şeyim. Sana kulluk ediyor, Ruhum, kalbim, cesedim. Senin zikrinle meşgul, Beden de hüceyrâtım. Senden başka her şeyi, Sevemem unuturum. Bağışla yüce Râbbim, Neyim varsa kusurum. Seyrettim damladaki, Zerrâtın ezkârını. Senden razı oldum de, Alı ver ten canımı. Düştüm bu uzun yola, Senden rıza dilerim. Ahirete varınca, Seni görmek isterim. Ne bildiysem doğruyu, Korkutmadan söyledim. Seyrettim âlemleri, Senden gayrı görmedim. Kimisi hur-i ayna, Takılır sevda ile. Onu kabul edemez, Belki de gayya bile. Nazargâh-ı İlâhî, Kalbine bak ne yazar. Arş-ı Rahmanî olmuş, Eyle kalbine nazar. Her zerrede yazılı, Gördüm mektubâtını. Turralarla kaydetmiş, Ahad, Samed zâtını. Her zerrenin üstünde, Görünür zâat-ı sıfatı. Onları mazhar yapmış, Gezdirir mevcudâtı. Her zerrenin üstünde, Bin bir ism-i Rahmâni. Tecelli edip durur, Sikkeleri Sübhâni. Ya Râb seni kırmamak, Üzmemek için daim. Takva gömleği giydik, Kemerbeste hep kâim. Ömer ÖRTLEK *** Yaşanacak günler Ümidim sendendir ümidim sende Yorulsam da senin yollarındayım Yordum yokuşları dermanı bende Şefkatli sinen de kollarındayım Essin deli rüzgâr umurumda mı? Sende kilitlidir tüm hücrelerim Yeri düz yolda mı uçurumda mı? İçim kan ağlarken açsın güllerim Serilen yüreğim bir gün dürülür Dağların içinden coşup akarım Bilirim ne söner ne söndürülür Sönmez bir nur ile ufka bakarım Kanun tezgâhında dokunursa söz Lakaytlık biter kalp zirvesinde Hakikati görür kör olmazsa göz Nefis lal kesilir tüm hevesinde Bâkir yaylalarda kekikler tüter Keklikler seslenir sarp kayalarda Çağları dolaştın ümidim yeter Eserler sergile şimdi art arda Sen şimdi az yorul sakla samanı Yaşanacak günler nur ilelebet CEYHUNİ ağlama, gülme zamanı Yollar ki inişli çıkışlı elbet CEYHUNİ (Mustafa AVCU) *** Eller gül versin Bu insanlık yordu taşınmaz oldu, Bir inayet gerek yüke el versin Yürekler pek katı aşınmaz oldu, Silinsin bunca kir yağmur sel versin Yıkasın göz yaşı kalpteki pası, Ayırsın bir ateş ham ile hası, Hak teselli versin dindirsin yası, Tüm yelkenler fora kavi yel versin. Mecnun Leyla diye çöl aşıp gitmiş, Ferhat Şirin için dağ eşip gitmiş, Kerem Aslı demiş kalp deşip gitmiş. Bülbüller hep mahzun eller gül versin. Her evde yangın var ocaklar yıkık, Sanki deprem vurmuş bucaklar yıkık, Can, canana hasret kucaklar yıkık, Barış güvercini zeytin dal versin Ümidi sağlam tut yeis yok derler, Yolunu doğru seç kavis yok derler, Namerde ses verme akis yok derler, Ezildim ben gayrı kimler bel versin Uslu kul neylersin yolun dağ keser, Vuslata geçit yok zalim ağ keser, Yolun kaderi bu felek bağ keser, Hak, doymayan nefse kefen çul versin. Z.Güngör Uslu

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.