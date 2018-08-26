Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Bu Bayram başlangıç olsun

Kalbe ahu zar dolmasın,

Gönüller bizar olmasın,

Bayramın nur ikliminde,

Ruhlar hüzünle solmasın.

Tekbirdir Hakk’ın gür sesi,

Dağıtır küfrü ve ye’si,

İttihad-ı İslâm için,

Hac İslâmın kongresi.

Bugün gönüller İsmail,

Rabbinin lütfuna nail,

Her can bedeni ile,

O’nun aşkı ile zail.

Kâbe ruhun asumanı,

Çekip cezb eder insanı,

Her can bir damla su gibi,

Coşturuyor bu ummanı.

Renkler ayrı, diller ayrı,

Coğrafyalar, iller ayrı,

Birlik ve vahdet içinde,

Ayrılıkta yoktur gayrı.

Katre coşturur denizi,

Mü’minler dizi dizi,

Uhuvvetin sırrı ile,

Muhabbetle sarar bizi.

Bağlandık Nur-u Kur’ân’a,

İmanla yüce İslâma,

Canlarımız kurban olsun,

Ol yüce Ulu Yezdan’a.

Mü’min olan Müslim olsa,

Müslim olan Mü’min olsa,

Tüm zulmetler nura döner,

Kalpler muhabbetle dolsa.

Yerler gökler sema eyler,

Rab’lerini sena eyler,

Arafat’ta vakfe ile,

Kulluğunu eda eyler.

Ruh yıkanır zemzem ile,

Gönüller arınır bu demle,

Meşari Haremeyn’de

Sadâkat testi kademle.

Mina’da şeytan taşlanır,

Kullarda hesap başlanır,

Safa Merve’de say ile,

Amel ihlâsla taçlanır.

Kurban Hakk’ı anmaktır,

Muhabbet ile yanmaktır,

Ahir zaman yangınında,

İman ile uyanmaktır.

Sema ile yer beraber,

Arafat meydanı mahşer,

Mülk melekût bir ağızdan,

Söylerler “Allahu ekber!”

Hakk’a ram olsa gönüller,

Şefkatle yansa kalpler,

Cihan ihtizaza gelir,

O’nu anar, söyler diller.

Sıddıkın sadâkati ile,

Ömer’in adaleti ile,

Osman’da ilim haya var,

Ali’nin şecaati ile.

Düşmanlık geride kalsın,

Şefkat kalpleri kuşatsın,

Bu bayram başlangıç olsun,

Uhuvvetimiz daim olsun.

Kulak ver Aşık İhvana,

Varalım Ulu divana,

Kurban Bayramı ile,

Diz çökelim ol Sultana.

Hanefi Örnek

***

Ömür sermayesi

Ömür sermayesi bilmem ne kadar.

Geçen zamana bak çok mudur zarar?

Tövbe ve istiğfar en büyük bir kâr.

Cenâb-ı Hak olsun yardımcı ve yar.

Bilmem ki uzun mu kısa mı yolum.

İmanla olmalı elbette sonum.

Gayb bana meçhuldür yapamam yorum.

Geçip gider hayat budur son durum.

Geriye dönüp de kendine bir bak

Ömrün nasıl geçmiş düşün muhakkak.

Sana zarar verir nefsine kanmak.

Rıza-İlâhî kurtarır ancak.

Şimşek gibi geçip gidiyor ömür.

Elmas mahiyetin olmasın kömür.

Allah’ın kulusun olsan bile hür.

Bunları hatırla edin tefekkür.

İstemesen bile bitecek hayat.

Aklın başına al demeden heyhat.

Nefis ve malını hep Allah’a sat.

Bunu yapar isen kârdasın kat kat.

Mehmet Kovancı

***

Mağrur olmazdı…

İhlâs ve uhuvvet düstur demiştik,

Sevgi ve saygıda kusur olmazdı,

Edep ve adaba destur demiştik,

Bir gönül incinse huzur olmazdı.

Nazik ve nazenin hitap olurdu,

Ahlâk tarih yazar kitap olurdu,

Pek kaba sabalar hatap olurdu,

Hiç kimse, kimseye muzur olmazdı.

Bey ile hanımlar kibar ve zarif,

İlim ve irfanda nicesi arif,

Türk gibi denirdi mertlikte tarif,

Kul hakkı sırtlarda kambur olmazdı.

Gıybet ne demek söz yüze denir,

Muhabbet bol olsun göz göze denir,

Sevdalı her gönül öz öze denir,

Müfteri yol bulup çamur olmazdı.

Gelenek ve töre ser kanun başta,

Örf ve ananeye uyum her yaşta,

Zengin ve fakirler denk idi aşta,

Lüks ve şatafata umur olmazdı.

Şairler ses verir ozan inlerdi,

Hatipler söz etse vatan dinlerdi,

Kardeş can kardeşi güzel anlardı.

Akordu bozuk saz tambur olmazdı,

İş ehline teslim, liyakat esas,

Çok işleyen demir hiç tutar mı pas,

Kim bir suç işlese diş dişe kısas,

İdare bilmezler memur olmazdı.

Ocağa köz düşse cümle yanardı,

Dertler hep ortaktı yürek kanardı,

Herkes bir birini iyi anardı,

Kibir ve gururla mağrur olmazdı.

Ne zalime fırsat zulüm olurdu,

Ne faili meçhul ölüm olurdu,

Suçlular tez vakit malûm olurdu.

Kul hakkını alır mağdur olmazdı.

Eşit ve adilce idare vardı,

Aile pek sağlam er, eşe yârdı,

Kim ihanet etse bu ülke dardı,

Saf maya olmadan hamur olmazdı.

USLU eyvâh diyor hani o saygı,

Hak ve hukuk için yok artık kaygı,

Âr perdesi yırtık örtmez bir yaygı,

Kul kendini bilse obur olmazdı.

Z. Güngör Uslu

***

Her şey Allah’ın

Bu dünyada malım mülküm var deme!

Miras da Allah’ın, mal da Allah’ın.

Evlâd-ü ıyalle sakın övünme!

Yetim de Allah’ın, dul da Allah’ın.

Unutma! Ölümü getir de yâda

Bırak bu âlemde hoşça bir sâdâ

İnsan bir yolcudur, yalan dünyada

Yolcu da Allah’ın, yol da Allah’ın.

Emr-i Hak olmazsa bir anda biter

Ne bir ocak yanar, ne baca tüter

Ne çiçekler açar, ne kuşlar öter

Bülbül de Allah’ın, gül de Allah’ın.

Aklı olan doğru yoldan sapar mı?

Hak dururken boş batıla tapar mı?

Zehirli bir böcek balı yapar mı?

Arı da Allah’ın, bal da Allah’ın.

Çiçekler bitirir kara bir toprak

Ağaçlar donanır rengârenk yaprak

Odun meyve vermez, düşünde bir bak!

Ağaç da Allah’ın, dal da Allah’ın.

Su hayattır, hayat susuz olur mu?

Buhar bulut olup, bizi bulur mu?

Uçar gider, bize su durulur mu?

Deniz de Allah’ın, göl de Allah’ın.

Ömür iniş çıkış yeknesak gitmez

Akıl almaz, fikir bu sırra yetmez

Bazı yer çimendir, bazan ot bitmez

Çayır da Allah’ın, çöl de Allah’ın.

Hayırlı bayramlar ağalar, beyler

Mevlâ vermemişse kul ona neyler?

Kadir neyi, nasıl yazar da söyler?

Kalem de Allah’ın, kul da Allah’ın.

A. Kadir Şahin