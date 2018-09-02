Elif Şiir Sayfası

Yeni Asya Gazetesi'nin Elif ekinde yayınlanan şiir sayfası.

Celle Celaluh Allah azze ve celle Bunu, böylece belle Ta’dâd eder mecelle Birer birer, Esma’yı. Yere dam olmuş semâ Nücûm ise, bir şem’a Esmasıyla müsemmâ Her ne varsa, âlemde. Tasavvuru ne mümkün Tek mâliki O, mülkün An-ı vahid, dedi; “Kün!” Var oldular, varlıklar. Onun mülkünde onsuz Olunur mu, O nursuz Olursak mahv oluruz Ezkaza, yeryüzünde. Hak adı, Hakk’ın adı Hakkı teslim, murâdı Kolay eyler Sırat’ı Hak yolunda gidende. Allah Gafûrü’r-rahîm Her şeyi bilen Alîm Mutî’ olana, Halîm Kahhar’dır kâfirlere. Her şeye kâdir Allah Bir tek ma’bûd; İllallah Kul olduk biiznillâh Bezm-i elestten beri. Ali Rıza Aydın *** Kâinatın meyvesi İnsan şu kâinâtın, En mükemmel meyvesi. Özün özü esası, Hilkatin semeresi. Harika bir san’atı, Mükemmel bir çekirdeği. Ahsen-i takvim olan, Zeminin halifesi. İnsan var olmasaydı, Âlem yaratılmazdı. Esmâ aynasız kalır, Tecellî yansımazdı. Esmâ-i İlâhinin, En müzeyyen ma’kesi. Âlem-i tezyin eden, En güzel şeceresi. İnsan ünsiyettendir, Âşina dostluk demek. Dostluklar olmasaydı, Olur muydu muhabbet. Nisyandan müştâk ise, Unutmak unutkanlık Unutmak olmasaydı, Dost olmazdı insanlık. İnsan şu kâinâtın, Mebde-i müntehâsı. Ahsen-i takvim olan, Tohumu çekirdeği. Çekirdek mi mükemmel, Yoksa ağaç mı desem. Arasında küçük fark, Bile bilir misin sen? Kâinâtı küçültsen, Ufacık insan olur. İnsanı büyütürsen, Yedi asumân olur. Çekirdekle kâinât, Aynı dengeyi verir. Tohumlar san’atlıdır, Belki de ağır gelir. İnsan eşref-i mahlûk, Kerâmetli çiçeği. Allah’ın çok sevdiği, O, gülü Muhammedi. Kün emri verilince, Çekirdekler yarıldı. Dünya, güneş, ay, semâ, Birbirinden ayrıldı. Âlem-i gaybda iken, Âlem-i şehadete. Teşrif eyledi hepsi, İbret için beşere. Cesetler ölür ama, Günah, sevap çürümez. Tevbe istiğfâr olsa, Hataları görülmez. Rabbimiz fermanını, Cebrail’le indirir. Yüz yirmi dört bin Nebi, Yaveriyle bildirir. Olmasaydı Muhammed, Yaratmazdım evreni. Onun hatırı için, Var eyledim âlemi. Ömer Örtlek *** Nureddin Tokdemir Ağabey Nura âşık bir muhabbet fedaisiydi Ulum-u imaniyeye bağlıydı candan Rabbimize ibadetle ömür geçirdi Ehl-i imandan salih amel sahibiydi. Daima ümitli, azimliydi her zaman Danışıp karar alırdı istişareyle İstikametten ayrılmadı hiçbir zaman Nur dâvâsının fedakâr yılmaz hadimi. Tarihçiydi; yıllarca öğretmenlik yaptı Okuyup araştırdı daim ömür boyu Kutup yıldızı gibiydi pekçok kimseye Durmadı kış yaz koşturdu hizmet yolunda. Eğitti çok kimseyi engin bilgisiyle Metanet sahibi ve uhuvvet timsâli İsmiyle müsemma, ihlâslı güzel insan Rabbim rahmet etsin Cennet olsun mekânı İsa YAKAN *** Gösteren var Mutlaka gelecek kısmetim malım Yerlere nimeti seren görterir Ömrümün gereği hizmetim yolum Yolları başıma saran gösterir. Bir gece bir gündüz hayatın çarkı Eviririp çevirir garbıyla şarkı Nedense hiç gelmez aklıma korku Hayatı hıfz için veren gösterir. Dünyamız mezradır bitkisi caba Ektirir biçtirir vererek çaba Gıdası ve tadı nasıl acaba Tatlıyla tuzluyu karan gösterir. Ne ister bizlerden kardeşten eşten Yüzlere iki göz taktı beleşten Görmeyen pişmandır belki gelişten Ne görür o gözler Gören gösterir. Çilenin acının geldiği yeri Sorarız dimağda ileri geri Olur mu tesadüf “yok elin körü” Oku bak herşeyi Kur’ân gösterir. Bedri Tahir Adaklı *** Haydi ey mü’min Mü’minler kardeştir emreder Allah. Birbirine zahîr olmalı billâh. Böylece kardeşler buluyor felah. Musafaha eyle haydi ey mü’min. İsar hasletini edersen rehber. İslâm kuvvet bulur en güzel haber Bu hali kırarsan kuvvetin gider. Kardeşliğe zarar verme ey mü’min. En civanmert kardeş olmalı mü’min. Allah için sevin emrediyor din. Bunlara uymazsan olursun bedbin. İhtilâfa düşme sakın ey mü’min. Tek bilek tek yumruk olur isek biz Tarihe elbette bırakırız iz. Uhuvvetle gürdür çıkan sesimiz. Tek yürek tek bilek olun ey mü’min. Allah için işle, Allah için sev. Bütün mü’minlere en büyük ödev. Bu durumdan zarar görsen de velev. Muhabbette daim kalın ey mü’min. Mabudumuz birdir razıkımız bir En büyük Allah’tır söyleriz tekbir. Uhuvvet kalesi durma hemen gir. Kardeşlik esası budur ey mü’min. Peygamberimiz bir, dinimiz birdir. Tevhid-i imanî Hakk’ın emridir. Bundan yüz çevirmek en büyük kirdir. Tevhidde buluşun haydi ey mü’min. Tevhid-i kulubu alalım mikyas. Kalplerde kalmasın hiçbir kir ve pas İttihad-ı İslâm, olmalı esas. Bunun için çalış haydi ey mü’min. Kur’ân kalesinin içinde hep kal. Kur’ân’a uymalı efal ve akval. Kardeşin hakkında etme kıl ü kal. Kardeşlik hakkına uyun ey mü’min. MEHMET KOVANCI

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