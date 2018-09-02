Elif Şiir Sayfası

Yeni Asya Gazetesi'nin Elif ekinde yayınlanan şiir sayfası.
Celle Celaluh
Allah azze ve celle
Bunu, böylece belle
Ta’dâd eder mecelle
Birer birer, Esma’yı.
Yere dam olmuş semâ
Nücûm ise, bir şem’a
Esmasıyla müsemmâ
Her ne varsa, âlemde.
Tasavvuru ne mümkün
Tek mâliki O, mülkün
An-ı vahid, dedi; “Kün!”
Var oldular, varlıklar.
Onun mülkünde onsuz
Olunur mu, O nursuz
Olursak mahv oluruz
Ezkaza, yeryüzünde.
Hak adı, Hakk’ın adı
Hakkı teslim, murâdı
Kolay eyler Sırat’ı
Hak yolunda gidende.
Allah Gafûrü’r-rahîm
Her şeyi bilen Alîm
Mutî’ olana, Halîm
Kahhar’dır kâfirlere.
Her şeye kâdir Allah
Bir tek ma’bûd; İllallah
Kul olduk biiznillâh
Bezm-i elestten beri.
Ali Rıza Aydın
***
Kâinatın meyvesi
İnsan şu kâinâtın,
En mükemmel meyvesi.
Özün özü esası,
Hilkatin semeresi.
Harika bir san’atı,
Mükemmel bir çekirdeği.
Ahsen-i takvim olan,
Zeminin halifesi.
İnsan var olmasaydı,
Âlem yaratılmazdı.
Esmâ aynasız kalır,
Tecellî yansımazdı.
Esmâ-i İlâhinin,
En müzeyyen ma’kesi.
Âlem-i tezyin eden,
En güzel şeceresi.
İnsan ünsiyettendir,
Âşina dostluk demek.
Dostluklar olmasaydı,
Olur muydu muhabbet.
Nisyandan müştâk ise,
Unutmak unutkanlık
Unutmak olmasaydı,
Dost olmazdı insanlık.
İnsan şu kâinâtın,
Mebde-i müntehâsı.
Ahsen-i takvim olan,
Tohumu çekirdeği.
Çekirdek mi mükemmel,
Yoksa ağaç mı desem.
Arasında küçük fark,
Bile bilir misin sen?
Kâinâtı küçültsen,
Ufacık insan olur.
İnsanı büyütürsen,
Yedi asumân olur.
Çekirdekle kâinât,
Aynı dengeyi verir.
Tohumlar san’atlıdır,
Belki de ağır gelir.
İnsan eşref-i mahlûk,
Kerâmetli çiçeği.
Allah’ın çok sevdiği,
O, gülü Muhammedi.
Kün emri verilince,
Çekirdekler yarıldı.
Dünya, güneş, ay, semâ,
Birbirinden ayrıldı.
Âlem-i gaybda iken,
Âlem-i şehadete.
Teşrif eyledi hepsi,
İbret için beşere.
Cesetler ölür ama,
Günah, sevap çürümez.
Tevbe istiğfâr olsa,
Hataları görülmez.
Rabbimiz fermanını,
Cebrail’le indirir.
Yüz yirmi dört bin Nebi,
Yaveriyle bildirir.
Olmasaydı Muhammed,
Yaratmazdım evreni.
Onun hatırı için,
Var eyledim âlemi.
Ömer Örtlek
***
Nureddin Tokdemir Ağabey
Nura âşık bir muhabbet fedaisiydi
Ulum-u imaniyeye bağlıydı candan
Rabbimize ibadetle ömür geçirdi
Ehl-i imandan salih amel sahibiydi.
Daima ümitli, azimliydi her zaman
Danışıp karar alırdı istişareyle
İstikametten ayrılmadı hiçbir zaman
Nur dâvâsının fedakâr yılmaz hadimi.
Tarihçiydi; yıllarca öğretmenlik yaptı
Okuyup araştırdı daim ömür boyu
Kutup yıldızı gibiydi pekçok kimseye
Durmadı kış yaz koşturdu hizmet yolunda.
Eğitti çok kimseyi engin bilgisiyle
Metanet sahibi ve uhuvvet timsâli
İsmiyle müsemma, ihlâslı güzel insan
Rabbim rahmet etsin Cennet olsun mekânı
İsa YAKAN
***
Gösteren var
Mutlaka gelecek kısmetim malım
Yerlere nimeti seren görterir
Ömrümün gereği hizmetim yolum
Yolları başıma saran gösterir.
Bir gece bir gündüz hayatın çarkı
Eviririp çevirir garbıyla şarkı
Nedense hiç gelmez aklıma korku
Hayatı hıfz için veren gösterir.
Dünyamız mezradır bitkisi caba
Ektirir biçtirir vererek çaba
Gıdası ve tadı nasıl acaba
Tatlıyla tuzluyu karan gösterir.
Ne ister bizlerden kardeşten eşten
Yüzlere iki göz taktı beleşten
Görmeyen pişmandır belki gelişten
Ne görür o gözler Gören gösterir.
Çilenin acının geldiği yeri
Sorarız dimağda ileri geri
Olur mu tesadüf “yok elin körü”
Oku bak herşeyi Kur’ân gösterir.
Bedri Tahir Adaklı
***
Haydi ey mü’min
Mü’minler kardeştir emreder Allah.
Birbirine zahîr olmalı billâh.
Böylece kardeşler buluyor felah.
Musafaha eyle haydi ey mü’min.
İsar hasletini edersen rehber.
İslâm kuvvet bulur en güzel haber
Bu hali kırarsan kuvvetin gider.
Kardeşliğe zarar verme ey mü’min.
En civanmert kardeş olmalı mü’min.
Allah için sevin emrediyor din.
Bunlara uymazsan olursun bedbin.
İhtilâfa düşme sakın ey mü’min.
Tek bilek tek yumruk olur isek biz
Tarihe elbette bırakırız iz.
Uhuvvetle gürdür çıkan sesimiz.
Tek yürek tek bilek olun ey mü’min.
Allah için işle, Allah için sev.
Bütün mü’minlere en büyük ödev.
Bu durumdan zarar görsen de velev.
Muhabbette daim kalın ey mü’min.
Mabudumuz birdir razıkımız bir
En büyük Allah’tır söyleriz tekbir.
Uhuvvet kalesi durma hemen gir.
Kardeşlik esası budur ey mü’min.
Peygamberimiz bir, dinimiz birdir.
Tevhid-i imanî Hakk’ın emridir.
Bundan yüz çevirmek en büyük kirdir.
Tevhidde buluşun haydi ey mü’min.
Tevhid-i kulubu alalım mikyas.
Kalplerde kalmasın hiçbir kir ve pas
İttihad-ı İslâm, olmalı esas.
Bunun için çalış haydi ey mü’min.
Kur’ân kalesinin içinde hep kal.
Kur’ân’a uymalı efal ve akval.
Kardeşin hakkında etme kıl ü kal.
Kardeşlik hakkına uyun ey mü’min.
MEHMET KOVANCI