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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Elif Şiir Sayfası

02 Eylül 2018, Pazar
Yeni Asya Gazetesi'nin Elif ekinde yayınlanan şiir sayfası.

Celle Celaluh

Allah azze ve celle

Bunu, böylece belle

Ta’dâd eder mecelle

Birer birer, Esma’yı.

Yere dam olmuş semâ

Nücûm ise, bir şem’a

Esmasıyla müsemmâ

Her ne varsa, âlemde.

Tasavvuru ne mümkün

Tek mâliki O, mülkün

An-ı vahid, dedi; “Kün!”

Var oldular, varlıklar.

Onun mülkünde onsuz

Olunur mu, O nursuz

Olursak mahv oluruz

Ezkaza, yeryüzünde.

Hak adı, Hakk’ın adı

Hakkı teslim, murâdı

Kolay eyler Sırat’ı

Hak yolunda gidende.

Allah Gafûrü’r-rahîm

Her şeyi bilen Alîm

Mutî’ olana, Halîm

Kahhar’dır kâfirlere.

Her şeye kâdir Allah

Bir tek ma’bûd; İllallah

Kul olduk biiznillâh

Bezm-i elestten beri.

Ali Rıza Aydın 

***

Kâinatın meyvesi

 

İnsan şu kâinâtın,

En mükemmel meyvesi.

Özün özü esası,

Hilkatin semeresi.

Harika bir san’atı,

Mükemmel bir çekirdeği.

Ahsen-i takvim olan,

Zeminin halifesi.

İnsan var olmasaydı,

Âlem yaratılmazdı.

Esmâ aynasız kalır,

Tecellî yansımazdı.

Esmâ-i İlâhinin,

En müzeyyen ma’kesi.

Âlem-i tezyin eden,

En güzel şeceresi.

İnsan ünsiyettendir,

Âşina dostluk demek.

Dostluklar olmasaydı,

Olur muydu muhabbet.

Nisyandan müştâk ise,

Unutmak unutkanlık

Unutmak olmasaydı,

Dost olmazdı insanlık.

İnsan şu kâinâtın,

Mebde-i müntehâsı.

Ahsen-i takvim olan,

Tohumu çekirdeği.

Çekirdek mi mükemmel,

Yoksa ağaç mı desem.

Arasında küçük fark,

Bile bilir misin sen?

Kâinâtı küçültsen,

Ufacık insan olur.

İnsanı büyütürsen,

Yedi asumân olur.

Çekirdekle kâinât,

Aynı dengeyi verir.

Tohumlar san’atlıdır,

Belki de ağır gelir.

İnsan eşref-i mahlûk,

Kerâmetli çiçeği.

Allah’ın çok sevdiği,

O, gülü Muhammedi.

Kün emri verilince,

Çekirdekler yarıldı.

Dünya, güneş, ay, semâ,

Birbirinden ayrıldı.

Âlem-i gaybda iken,

Âlem-i şehadete.

Teşrif eyledi hepsi,

İbret için beşere.

Cesetler ölür ama,

Günah, sevap çürümez.

Tevbe istiğfâr olsa,

Hataları görülmez.

Rabbimiz fermanını,

Cebrail’le indirir.

Yüz yirmi dört bin Nebi,

Yaveriyle bildirir.

Olmasaydı Muhammed,

Yaratmazdım evreni.

Onun hatırı için,

Var eyledim âlemi.

Ömer Örtlek

***

Nureddin Tokdemir Ağabey

 

Nura âşık bir muhabbet fedaisiydi

Ulum-u imaniyeye bağlıydı candan

Rabbimize ibadetle ömür geçirdi

Ehl-i imandan salih amel sahibiydi.

Daima ümitli, azimliydi her zaman

Danışıp karar alırdı istişareyle

İstikametten ayrılmadı hiçbir zaman

Nur dâvâsının fedakâr yılmaz hadimi.

Tarihçiydi; yıllarca öğretmenlik yaptı

Okuyup araştırdı daim ömür boyu

Kutup yıldızı gibiydi pekçok kimseye

Durmadı kış yaz koşturdu hizmet yolunda.

Eğitti çok kimseyi engin bilgisiyle

Metanet sahibi ve uhuvvet timsâli

İsmiyle müsemma, ihlâslı güzel insan

Rabbim rahmet etsin Cennet olsun mekânı

İsa YAKAN

***

Gösteren var

 

Mutlaka gelecek kısmetim malım

Yerlere nimeti seren görterir

Ömrümün gereği hizmetim yolum

Yolları başıma saran gösterir.

Bir gece bir gündüz hayatın çarkı

Eviririp çevirir garbıyla şarkı

Nedense hiç gelmez aklıma korku

Hayatı hıfz için veren gösterir.

Dünyamız mezradır bitkisi caba

Ektirir biçtirir vererek çaba

Gıdası ve tadı nasıl acaba

Tatlıyla tuzluyu karan gösterir.

Ne ister bizlerden kardeşten eşten

Yüzlere iki göz taktı beleşten

Görmeyen pişmandır belki gelişten

Ne görür o gözler Gören gösterir.

Çilenin acının geldiği yeri

Sorarız dimağda ileri geri

Olur mu tesadüf “yok elin körü”

Oku bak herşeyi Kur’ân gösterir.

Bedri Tahir Adaklı

***

Haydi ey mü’min

 

Mü’minler kardeştir emreder Allah.

Birbirine zahîr olmalı billâh.

Böylece kardeşler buluyor felah.

Musafaha eyle haydi ey mü’min.

İsar hasletini edersen rehber.

İslâm kuvvet bulur en güzel haber

Bu hali kırarsan kuvvetin gider.

Kardeşliğe zarar verme ey mü’min.

En civanmert kardeş olmalı mü’min.

Allah için sevin emrediyor din.

Bunlara uymazsan olursun bedbin.

İhtilâfa düşme sakın ey mü’min.

Tek bilek tek yumruk olur isek biz

Tarihe elbette bırakırız iz.

Uhuvvetle gürdür çıkan sesimiz.

Tek yürek tek bilek olun ey mü’min.

Allah için işle, Allah için sev.

Bütün mü’minlere en büyük ödev.

Bu durumdan zarar görsen de velev.

Muhabbette daim kalın ey mü’min. 

Mabudumuz birdir razıkımız bir

En büyük Allah’tır söyleriz tekbir.

Uhuvvet kalesi durma hemen gir.

Kardeşlik esası budur ey mü’min.

Peygamberimiz bir, dinimiz birdir.

Tevhid-i imanî Hakk’ın emridir.

Bundan yüz çevirmek en büyük kirdir.

Tevhidde buluşun haydi ey mü’min.

Tevhid-i kulubu alalım mikyas.

Kalplerde kalmasın hiçbir kir ve pas

İttihad-ı İslâm, olmalı esas.

Bunun için çalış haydi ey mü’min.

 Kur’ân kalesinin içinde hep kal.

Kur’ân’a uymalı efal ve akval.

Kardeşin hakkında etme kıl ü kal.

Kardeşlik hakkına uyun ey mü’min.

 MEHMET KOVANCI

 

 

 

 

 

 

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