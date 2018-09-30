Elif Şiir Sayfası

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Hal var, halden içeri Ne zaman dinlesem olmaz sözleri Hayallere sınır konulmaz derim Anlayınca hiç olmayan özleri Gidiş gidiş değil onulmaz derim *** Ortada görünür olan ne varsa Sermaye tükenip gitmişse hırsa İddialar üfürük mertlik yalansa Arasan örneği bulunmaz derim *** Çok şeyler söylenir aklı evvele Zihin kapılmışsa hepten bir yele Her sözü yalansa her hali hile O zaman hiçbir şey sorulmaz derim *** Kendini bilmeyen kasılsa her gün Sözünün adamı olmasa bir gün Birde gönüllerden olmuşsa sürgün Bu huyla bir yerde barınmaz derim *** Tüküren yalarken ederken hazım Görsem de susarım açmam hiç ağzım Yürü geç git derim sana ne lâzım Ne söylersen söyle alınmaz derim *** Derim de dinlemez gönül avazım Dolarım hep dertle kalmaz hiç hazım Hep böyle geçerde baharım yazım Yara hayli derin sarılmaz derim *** Elbette durmadan döndükçe dünya Hükmeder herkese ayrı bir hülya Kendimi şimdilik eğlerim güya Bu yolla bir yere varılmaz derim *** NADİR böyle yazıp olma avare Gönlünü etme sen gel pare pare Bu hal hal değildir desen ne çare Anla kadir kıymet bilinmez derim Nadir Nazik *** Aklın varsa şükret Bak guruba meyil eden güneşe, Dağların ardından başlar inişe Birazdan yıldızlar çıkar peş peşe, Baktıkça kalplere doluyor neşe. *** Bulutlar geçiyor bak akın akın Bazısı uzakta, bazısı yakın, Onları sahipsiz sanmayın sakın Her biri memurdur Cenâb-ı Hakk’ın. *** Öyle donatmış semayı bak ne harika, Yeryüzüne kurmuş binler fabrika, Nimetler gönderir âciz mahlûka, Aklın varsa şükret Yüce Hâlık’a Hasan Yeşilkaya *** Ey Kadir! Nasihatım nefs-i emmaremedir Sözümü yabana atma Ey Kadir Bu izzet azamet, bu kibir nedir? Basit derelerde batma Ey Kadir! *** Emr-i bil ma’ruf yap, münkeri nehyet Musîbete sabret, nîmete şükret Kusursuz kul olmaz, olmuşsa affet Kimseye asla kin tutma Ey Kadir! *** Hak dostları ol divana dururmuş Arayanlar Mevlâsını bulurmuş Duâ o vakitte kabul olurmuş Sakın seherler de yatma Ey Kadir! *** El yapsa bile sen asla yapma Helâlden kazan, ye, harama sapma Kendini beğenip nefsine tapma Aman ha batılı tutma Ey Kadir! *** Her olur olmaza kafanı takma Hayatta her şeye canını sıkma Haramdan uzak dur, helâlden çıkma Haram lokma yeme, yutma Ey Kadir! *** Sözünü burada nihayet eyle. Elinden geldikçe inayet eyle Sâdece doğru bil, doğruyu söyle Sözüne tek yalan katma Ey Kadir! A. Kadir Şahin *** Kalpten kalbe yollar Sevgiyi sevgiyle büyütmek için Kalpten kalbe yolları aşmak gerek Mutlu ve huzurlu yaşamak için Kalpten kalbe yolları aşmak gerek *** Gönülden gönüle sevgi gitmeli Kalpler sevgi, güzellik üretmeli Merhamet artmalı şiddet bitmeli Kalpten kalbe yolları aşmak gerek *** Kalpten kalbe nice yol var biline Kırma gönül mukayyet ol diline Kaptırma kendini dehrin seline Kalpten kalbe yolları aşmak gerek *** Kalpten kalbe yolları aşmak için Hoşgörü, empati, güzellik için Üzüntüde sevinçte birlik için Kalpten kalbe yolları aşmak gerek *** Kalplerden kalplere yol var gidene Sevgide huzur sevda var erene Muhabbette muhabbet var biline Kalpten kalbe yolları aşmak gerek *** Nice zorlu engeli aşmak için Gönülden gönüle ulaşmak için Sevgiyi sevgiyle paylaşmak için Kalpten kalbe yolları aşmak gerek İsa Yakan *** Zaman çemberi Günler, aylar, yıllar durmaz eksilir. Daralıyor her an zaman çemberi, Mevsimleri almış rüzgâr savurur. Daralıyor her an zaman çemberi. *** Hayat tezgâhında hayal dokurum, Kâinata bakar bakar okurum, Eller altın olmuş bense bakırım. Daralıyor her an zaman çemberi *** Peşimizden bizi itiyor devran, Durmadan dönüyor fanidir evren, Günbegün boşalır etrafın çevren, Daralıyor her an zaman çemberi. Şevki Çiftçi

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