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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Elif Şiir Sayfası

30 Eylül 2018, Pazar
Editör: Abdil Yıldırım-abdilyildirim26@hotmail.com - siir@yeniasya.com.tr

Hal var, halden içeri

Ne zaman dinlesem olmaz sözleri

Hayallere sınır konulmaz derim

Anlayınca hiç olmayan özleri

Gidiş gidiş değil onulmaz derim

***

Ortada görünür olan ne varsa

Sermaye tükenip gitmişse hırsa

İddialar üfürük mertlik yalansa

Arasan örneği bulunmaz derim

***

Çok şeyler söylenir aklı evvele

Zihin kapılmışsa hepten bir yele

Her sözü yalansa her hali hile

O zaman hiçbir şey sorulmaz derim

***

Kendini bilmeyen kasılsa her gün

Sözünün adamı olmasa bir gün

Birde gönüllerden olmuşsa sürgün

Bu huyla bir yerde barınmaz derim

***

Tüküren yalarken ederken hazım

Görsem de susarım açmam hiç ağzım

Yürü geç git derim sana ne lâzım

Ne söylersen söyle alınmaz derim

***

Derim de dinlemez gönül avazım

Dolarım hep dertle kalmaz hiç hazım

Hep böyle geçerde baharım yazım

Yara hayli derin sarılmaz derim

***

Elbette durmadan döndükçe dünya

Hükmeder herkese ayrı bir hülya

Kendimi şimdilik eğlerim güya

Bu yolla bir yere varılmaz derim

***

NADİR böyle yazıp olma avare

Gönlünü etme sen gel pare pare

Bu hal hal değildir desen ne çare

Anla kadir kıymet bilinmez derim

Nadir Nazik

***

Aklın varsa şükret

Bak guruba meyil eden  güneşe,

Dağların ardından başlar inişe

Birazdan yıldızlar çıkar peş peşe,

Baktıkça kalplere doluyor neşe.

***

Bulutlar geçiyor bak akın akın

Bazısı uzakta, bazısı yakın,

Onları sahipsiz sanmayın sakın

Her biri memurdur Cenâb-ı Hakk’ın.

***

Öyle donatmış semayı bak ne harika,

Yeryüzüne kurmuş binler fabrika,

Nimetler gönderir âciz mahlûka,

Aklın varsa şükret Yüce Hâlık’a

Hasan Yeşilkaya

***

Ey Kadir!

Nasihatım nefs-i emmaremedir 

Sözümü yabana atma Ey Kadir

Bu izzet azamet, bu kibir nedir? 

Basit derelerde batma Ey Kadir!

***

Emr-i bil ma’ruf yap, münkeri nehyet

Musîbete sabret, nîmete şükret

Kusursuz kul olmaz, olmuşsa affet 

Kimseye asla kin tutma Ey Kadir!

***

Hak dostları ol divana dururmuş 

Arayanlar Mevlâsını bulurmuş 

Duâ o vakitte kabul olurmuş 

Sakın seherler de yatma Ey Kadir! 

***

El yapsa bile sen asla yapma 

Helâlden kazan, ye, harama sapma 

Kendini beğenip nefsine tapma 

Aman ha batılı tutma Ey Kadir! 

***

Her olur olmaza kafanı takma

Hayatta her şeye canını sıkma 

Haramdan uzak dur, helâlden çıkma

Haram lokma yeme, yutma Ey Kadir!

***

Sözünü burada nihayet eyle.

Elinden geldikçe inayet eyle

Sâdece doğru bil, doğruyu söyle

Sözüne tek yalan katma Ey Kadir!

A. Kadir Şahin

***

Kalpten kalbe yollar

Sevgiyi sevgiyle büyütmek için

Kalpten kalbe yolları aşmak gerek

Mutlu ve huzurlu yaşamak için

Kalpten kalbe yolları aşmak gerek

***

Gönülden gönüle sevgi gitmeli

Kalpler sevgi, güzellik üretmeli

Merhamet artmalı şiddet bitmeli

Kalpten kalbe yolları aşmak gerek

***

Kalpten kalbe nice yol var biline

Kırma gönül mukayyet ol diline

Kaptırma kendini dehrin seline

Kalpten kalbe yolları aşmak gerek

***

Kalpten kalbe yolları aşmak için

Hoşgörü, empati, güzellik için

Üzüntüde sevinçte birlik için

Kalpten kalbe yolları aşmak gerek

***

Kalplerden kalplere yol var gidene

Sevgide huzur sevda var erene

Muhabbette muhabbet var biline

Kalpten kalbe yolları aşmak gerek

***

Nice zorlu engeli aşmak için

Gönülden gönüle ulaşmak için

Sevgiyi sevgiyle paylaşmak için

Kalpten kalbe yolları aşmak gerek

İsa Yakan

***

Zaman çemberi

Günler, aylar, yıllar durmaz eksilir. 

Daralıyor her an zaman çemberi,

Mevsimleri almış rüzgâr savurur. 

Daralıyor her an zaman çemberi.

***

Hayat tezgâhında hayal dokurum,

Kâinata bakar bakar okurum,

Eller altın olmuş bense bakırım.

Daralıyor her an zaman çemberi

***

Peşimizden bizi itiyor devran,

Durmadan dönüyor fanidir evren,

Günbegün boşalır etrafın çevren,

Daralıyor her an zaman çemberi.

Şevki Çiftçi

Etiketler: şiir, elif
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