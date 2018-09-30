Elif Şiir Sayfası

Hal var, halden içeri
Ne zaman dinlesem olmaz sözleri
Hayallere sınır konulmaz derim
Anlayınca hiç olmayan özleri
Gidiş gidiş değil onulmaz derim
***
Ortada görünür olan ne varsa
Sermaye tükenip gitmişse hırsa
İddialar üfürük mertlik yalansa
Arasan örneği bulunmaz derim
***
Çok şeyler söylenir aklı evvele
Zihin kapılmışsa hepten bir yele
Her sözü yalansa her hali hile
O zaman hiçbir şey sorulmaz derim
***
Kendini bilmeyen kasılsa her gün
Sözünün adamı olmasa bir gün
Birde gönüllerden olmuşsa sürgün
Bu huyla bir yerde barınmaz derim
***
Tüküren yalarken ederken hazım
Görsem de susarım açmam hiç ağzım
Yürü geç git derim sana ne lâzım
Ne söylersen söyle alınmaz derim
***
Derim de dinlemez gönül avazım
Dolarım hep dertle kalmaz hiç hazım
Hep böyle geçerde baharım yazım
Yara hayli derin sarılmaz derim
***
Elbette durmadan döndükçe dünya
Hükmeder herkese ayrı bir hülya
Kendimi şimdilik eğlerim güya
Bu yolla bir yere varılmaz derim
***
NADİR böyle yazıp olma avare
Gönlünü etme sen gel pare pare
Bu hal hal değildir desen ne çare
Anla kadir kıymet bilinmez derim
Nadir Nazik
***
Aklın varsa şükret
Bak guruba meyil eden güneşe,
Dağların ardından başlar inişe
Birazdan yıldızlar çıkar peş peşe,
Baktıkça kalplere doluyor neşe.
***
Bulutlar geçiyor bak akın akın
Bazısı uzakta, bazısı yakın,
Onları sahipsiz sanmayın sakın
Her biri memurdur Cenâb-ı Hakk’ın.
***
Öyle donatmış semayı bak ne harika,
Yeryüzüne kurmuş binler fabrika,
Nimetler gönderir âciz mahlûka,
Aklın varsa şükret Yüce Hâlık’a
Hasan Yeşilkaya
***
Ey Kadir!
Nasihatım nefs-i emmaremedir
Sözümü yabana atma Ey Kadir
Bu izzet azamet, bu kibir nedir?
Basit derelerde batma Ey Kadir!
***
Emr-i bil ma’ruf yap, münkeri nehyet
Musîbete sabret, nîmete şükret
Kusursuz kul olmaz, olmuşsa affet
Kimseye asla kin tutma Ey Kadir!
***
Hak dostları ol divana dururmuş
Arayanlar Mevlâsını bulurmuş
Duâ o vakitte kabul olurmuş
Sakın seherler de yatma Ey Kadir!
***
El yapsa bile sen asla yapma
Helâlden kazan, ye, harama sapma
Kendini beğenip nefsine tapma
Aman ha batılı tutma Ey Kadir!
***
Her olur olmaza kafanı takma
Hayatta her şeye canını sıkma
Haramdan uzak dur, helâlden çıkma
Haram lokma yeme, yutma Ey Kadir!
***
Sözünü burada nihayet eyle.
Elinden geldikçe inayet eyle
Sâdece doğru bil, doğruyu söyle
Sözüne tek yalan katma Ey Kadir!
A. Kadir Şahin
***
Kalpten kalbe yollar
Sevgiyi sevgiyle büyütmek için
Kalpten kalbe yolları aşmak gerek
Mutlu ve huzurlu yaşamak için
Kalpten kalbe yolları aşmak gerek
***
Gönülden gönüle sevgi gitmeli
Kalpler sevgi, güzellik üretmeli
Merhamet artmalı şiddet bitmeli
Kalpten kalbe yolları aşmak gerek
***
Kalpten kalbe nice yol var biline
Kırma gönül mukayyet ol diline
Kaptırma kendini dehrin seline
Kalpten kalbe yolları aşmak gerek
***
Kalpten kalbe yolları aşmak için
Hoşgörü, empati, güzellik için
Üzüntüde sevinçte birlik için
Kalpten kalbe yolları aşmak gerek
***
Kalplerden kalplere yol var gidene
Sevgide huzur sevda var erene
Muhabbette muhabbet var biline
Kalpten kalbe yolları aşmak gerek
***
Nice zorlu engeli aşmak için
Gönülden gönüle ulaşmak için
Sevgiyi sevgiyle paylaşmak için
Kalpten kalbe yolları aşmak gerek
İsa Yakan
***
Zaman çemberi
Günler, aylar, yıllar durmaz eksilir.
Daralıyor her an zaman çemberi,
Mevsimleri almış rüzgâr savurur.
Daralıyor her an zaman çemberi.
***
Hayat tezgâhında hayal dokurum,
Kâinata bakar bakar okurum,
Eller altın olmuş bense bakırım.
Daralıyor her an zaman çemberi
***
Peşimizden bizi itiyor devran,
Durmadan dönüyor fanidir evren,
Günbegün boşalır etrafın çevren,
Daralıyor her an zaman çemberi.
Şevki Çiftçi