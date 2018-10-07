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7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Elif Şiir Sayfası

07 Ekim 2018, Pazar
Editör: Abdil Yıldırım-abdilyildirim26@hotmail.com - siir@yeniasya.com.tr

Terk edip dünyayı gitmiyor terör

 Azalıp eksilip yok olma bilmez

Ne dense olmuyor bitmiyor terör

Dur desen durmuyor hiç aman vermez

Terk edip dünyayı gitmiyor terör

***

Boğulmuyor lânet kendi kanında

Acıları duymuyor hiç canında

Silinip giderek karanlığında

Kahrolup yok olup batmıyor terör

***

Usandık yorulduk vallahi bittik

Hep her şey ortada demen ne ettik

İnsanlık kalmadı biz bizde yittik

Kaybolup bir türlü yitmiyor terör

***

Her gün bir yörede kanıyor yara

Usanıp durmuyor vermiyor ara

Azıyor İsrail yine bu sıra

Filistin’e rahat vermiyor terör

***

Kederler öğünür zaman çarkında

Hiçbir şey gitmiyor kendi harkında

Duran yoktur hiç de mazlûm yanında

Finansör bir türlü tatmıyor terör

***

NADİR hiç dinmiyor acı ve keder

İnsanlar ölüyor canlar hep heder

Aldırış etmiyor kim kime ne der

Yenilip de hiç pes etmiyor terör

Nadir Nazik

***

İhlâs

İhlâs emr-i İlâhî,

Allah için işlemek.

Ne Cehennem korkusu,

Ne de taleb-i Cennet.

***

Emrolunanı yapmak,

Günahlardan sakınmak,

Allah rızâsı için,

Karşılıkdan kaçınmak.

***

Namazı, ibadeti,

Allah için işleriz.

Sâde O’nun rızâsı,

Karşılık beklemeyiz.

***

Bir gram ihlâsla iş,

Bin tona müreccehdir.

Kazansa, kaybetse de,

Kalbleri müferrehdir.

***

Bir işe başlamadan,

Ver Allah’ım ver demek.

Kalbinde ihlâs yoksa,

Hangi yüzle istemek.

***

Nefisler sanki bir put,

Arz-ı endâm ediyor.

Sadâkat ve ihlâsı,

Düşünmüyor, bilmiyor.

***

Ey yüce Allah’ımız,

Kalbimizi hâlis kıl.

Seni çok seviyoruz,

Ne buyursan râzıyız.

***

Felâket, helâketin,

Şerrinden bizi koru.

Rızânı istiyoruz.

Arzumuzun hepsi bu.

***

Namaz, oruç emirdir,

Hiç ücret beklenilmez.

Menfaat ister ise,

Belki kabul edilmez.

***

İmânımız tahkikî,

Kalbimizde mutmain.

Amelimiz ihlâslı,

Bizi de eyle muhlis. 

Ömer Örtlek

***

Ansızın

Hatıralar canlanıyor,

Bitiyor ömür ansızın.

Ağlayıp göz kanlanıyor,

Bitiyor ömür ansızın.

***

Şirin mi şirin sözlerin,

Güzel olsa da gözlerin,

Tutamaz seni ellerin,

Bitiyor ömür ansızın.

***

Zalime hesap sorulmaz,

Zannetme mazlûm darılmaz

Ağır aksak yol varılmaz,

Bitiyor ömür ansızın.

***

Düşündükçe vefasızı,

Başlar yürekte bir sızı,

Teselli yok çalsam sazı,

Bitiyor ömür ansızın.

***

Yüreğimde yanan nâr mı?

Çok yaşamak acep kâr mı?

Göster dünden kalan var mı?

Bitiyor ömür ansızın.

Şevki Çiftçi

***

El ele (Marşımız)

Elimizde nûr-u Kur’ân, düştük yola, yılmadan

Yürüyelim hep beraber bu yolda, yorulmadan

Tavzif etmiş, Sultanımız, bizi kendi yolunda

Hizmet bitmez, Nurculukta, ömürler son bulmadan

***

Cehâletin yarasına nûr’u merhem yapalım 

Tökezleyip düşenlerin ellerinden tutalım  

***

Çam Dağı’ndan yükselen ses, ücra köşeye vardı

Hak dâvâsı, Nûr sevdası bütün cihanı sardı

Nûra meftun gönüllerle, hizmet ehli erlerle

Sadâkatli gençlerle, kervan menzile vardı

***

Yolumuzdan dönemeyiz; hâdimiz biz, hepimiz  

Rabbimizin kelâmını ilân etmek, cehdimiz

***

Çağırıyor, Rabb-i rahîm, Cennetine bizleri

Durmak, asla yakışmıyor; her gün daha ileri

Olmalıdır, tullab-ı nûr, Nûrun kutlu yolunda

Efendimiz müjdeliyor, gençler, bakın sizleri 

***

Tutsun eller, ellerini; kardeşiz biz, hepimiz,

Okudukça, Risaleyi, artıyor bak şevkimiz.

Ali Rıza Aydın

 

Etiketler: Elif, şiir
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