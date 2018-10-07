Elif Şiir Sayfası

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Terk edip dünyayı gitmiyor terör Azalıp eksilip yok olma bilmez Ne dense olmuyor bitmiyor terör Dur desen durmuyor hiç aman vermez Terk edip dünyayı gitmiyor terör *** Boğulmuyor lânet kendi kanında Acıları duymuyor hiç canında Silinip giderek karanlığında Kahrolup yok olup batmıyor terör *** Usandık yorulduk vallahi bittik Hep her şey ortada demen ne ettik İnsanlık kalmadı biz bizde yittik Kaybolup bir türlü yitmiyor terör *** Her gün bir yörede kanıyor yara Usanıp durmuyor vermiyor ara Azıyor İsrail yine bu sıra Filistin’e rahat vermiyor terör *** Kederler öğünür zaman çarkında Hiçbir şey gitmiyor kendi harkında Duran yoktur hiç de mazlûm yanında Finansör bir türlü tatmıyor terör *** NADİR hiç dinmiyor acı ve keder İnsanlar ölüyor canlar hep heder Aldırış etmiyor kim kime ne der Yenilip de hiç pes etmiyor terör Nadir Nazik *** İhlâs İhlâs emr-i İlâhî, Allah için işlemek. Ne Cehennem korkusu, Ne de taleb-i Cennet. *** Emrolunanı yapmak, Günahlardan sakınmak, Allah rızâsı için, Karşılıkdan kaçınmak. *** Namazı, ibadeti, Allah için işleriz. Sâde O’nun rızâsı, Karşılık beklemeyiz. *** Bir gram ihlâsla iş, Bin tona müreccehdir. Kazansa, kaybetse de, Kalbleri müferrehdir. *** Bir işe başlamadan, Ver Allah’ım ver demek. Kalbinde ihlâs yoksa, Hangi yüzle istemek. *** Nefisler sanki bir put, Arz-ı endâm ediyor. Sadâkat ve ihlâsı, Düşünmüyor, bilmiyor. *** Ey yüce Allah’ımız, Kalbimizi hâlis kıl. Seni çok seviyoruz, Ne buyursan râzıyız. *** Felâket, helâketin, Şerrinden bizi koru. Rızânı istiyoruz. Arzumuzun hepsi bu. *** Namaz, oruç emirdir, Hiç ücret beklenilmez. Menfaat ister ise, Belki kabul edilmez. *** İmânımız tahkikî, Kalbimizde mutmain. Amelimiz ihlâslı, Bizi de eyle muhlis. Ömer Örtlek *** Ansızın Hatıralar canlanıyor, Bitiyor ömür ansızın. Ağlayıp göz kanlanıyor, Bitiyor ömür ansızın. *** Şirin mi şirin sözlerin, Güzel olsa da gözlerin, Tutamaz seni ellerin, Bitiyor ömür ansızın. *** Zalime hesap sorulmaz, Zannetme mazlûm darılmaz Ağır aksak yol varılmaz, Bitiyor ömür ansızın. *** Düşündükçe vefasızı, Başlar yürekte bir sızı, Teselli yok çalsam sazı, Bitiyor ömür ansızın. *** Yüreğimde yanan nâr mı? Çok yaşamak acep kâr mı? Göster dünden kalan var mı? Bitiyor ömür ansızın. Şevki Çiftçi *** El ele (Marşımız) Elimizde nûr-u Kur’ân, düştük yola, yılmadan Yürüyelim hep beraber bu yolda, yorulmadan Tavzif etmiş, Sultanımız, bizi kendi yolunda Hizmet bitmez, Nurculukta, ömürler son bulmadan *** Cehâletin yarasına nûr’u merhem yapalım Tökezleyip düşenlerin ellerinden tutalım *** Çam Dağı’ndan yükselen ses, ücra köşeye vardı Hak dâvâsı, Nûr sevdası bütün cihanı sardı Nûra meftun gönüllerle, hizmet ehli erlerle Sadâkatli gençlerle, kervan menzile vardı *** Yolumuzdan dönemeyiz; hâdimiz biz, hepimiz Rabbimizin kelâmını ilân etmek, cehdimiz *** Çağırıyor, Rabb-i rahîm, Cennetine bizleri Durmak, asla yakışmıyor; her gün daha ileri Olmalıdır, tullab-ı nûr, Nûrun kutlu yolunda Efendimiz müjdeliyor, gençler, bakın sizleri *** Tutsun eller, ellerini; kardeşiz biz, hepimiz, Okudukça, Risaleyi, artıyor bak şevkimiz. Ali Rıza Aydın

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