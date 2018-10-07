Elif Şiir Sayfası

Terk edip dünyayı gitmiyor terör
Azalıp eksilip yok olma bilmez
Ne dense olmuyor bitmiyor terör
Dur desen durmuyor hiç aman vermez
Terk edip dünyayı gitmiyor terör
***
Boğulmuyor lânet kendi kanında
Acıları duymuyor hiç canında
Silinip giderek karanlığında
Kahrolup yok olup batmıyor terör
***
Usandık yorulduk vallahi bittik
Hep her şey ortada demen ne ettik
İnsanlık kalmadı biz bizde yittik
Kaybolup bir türlü yitmiyor terör
***
Her gün bir yörede kanıyor yara
Usanıp durmuyor vermiyor ara
Azıyor İsrail yine bu sıra
Filistin’e rahat vermiyor terör
***
Kederler öğünür zaman çarkında
Hiçbir şey gitmiyor kendi harkında
Duran yoktur hiç de mazlûm yanında
Finansör bir türlü tatmıyor terör
***
NADİR hiç dinmiyor acı ve keder
İnsanlar ölüyor canlar hep heder
Aldırış etmiyor kim kime ne der
Yenilip de hiç pes etmiyor terör
Nadir Nazik
***
İhlâs
İhlâs emr-i İlâhî,
Allah için işlemek.
Ne Cehennem korkusu,
Ne de taleb-i Cennet.
***
Emrolunanı yapmak,
Günahlardan sakınmak,
Allah rızâsı için,
Karşılıkdan kaçınmak.
***
Namazı, ibadeti,
Allah için işleriz.
Sâde O’nun rızâsı,
Karşılık beklemeyiz.
***
Bir gram ihlâsla iş,
Bin tona müreccehdir.
Kazansa, kaybetse de,
Kalbleri müferrehdir.
***
Bir işe başlamadan,
Ver Allah’ım ver demek.
Kalbinde ihlâs yoksa,
Hangi yüzle istemek.
***
Nefisler sanki bir put,
Arz-ı endâm ediyor.
Sadâkat ve ihlâsı,
Düşünmüyor, bilmiyor.
***
Ey yüce Allah’ımız,
Kalbimizi hâlis kıl.
Seni çok seviyoruz,
Ne buyursan râzıyız.
***
Felâket, helâketin,
Şerrinden bizi koru.
Rızânı istiyoruz.
Arzumuzun hepsi bu.
***
Namaz, oruç emirdir,
Hiç ücret beklenilmez.
Menfaat ister ise,
Belki kabul edilmez.
***
İmânımız tahkikî,
Kalbimizde mutmain.
Amelimiz ihlâslı,
Bizi de eyle muhlis.
Ömer Örtlek
***
Ansızın
Hatıralar canlanıyor,
Bitiyor ömür ansızın.
Ağlayıp göz kanlanıyor,
Bitiyor ömür ansızın.
***
Şirin mi şirin sözlerin,
Güzel olsa da gözlerin,
Tutamaz seni ellerin,
Bitiyor ömür ansızın.
***
Zalime hesap sorulmaz,
Zannetme mazlûm darılmaz
Ağır aksak yol varılmaz,
Bitiyor ömür ansızın.
***
Düşündükçe vefasızı,
Başlar yürekte bir sızı,
Teselli yok çalsam sazı,
Bitiyor ömür ansızın.
***
Yüreğimde yanan nâr mı?
Çok yaşamak acep kâr mı?
Göster dünden kalan var mı?
Bitiyor ömür ansızın.
Şevki Çiftçi
***
El ele (Marşımız)
Elimizde nûr-u Kur’ân, düştük yola, yılmadan
Yürüyelim hep beraber bu yolda, yorulmadan
Tavzif etmiş, Sultanımız, bizi kendi yolunda
Hizmet bitmez, Nurculukta, ömürler son bulmadan
***
Cehâletin yarasına nûr’u merhem yapalım
Tökezleyip düşenlerin ellerinden tutalım
***
Çam Dağı’ndan yükselen ses, ücra köşeye vardı
Hak dâvâsı, Nûr sevdası bütün cihanı sardı
Nûra meftun gönüllerle, hizmet ehli erlerle
Sadâkatli gençlerle, kervan menzile vardı
***
Yolumuzdan dönemeyiz; hâdimiz biz, hepimiz
Rabbimizin kelâmını ilân etmek, cehdimiz
***
Çağırıyor, Rabb-i rahîm, Cennetine bizleri
Durmak, asla yakışmıyor; her gün daha ileri
Olmalıdır, tullab-ı nûr, Nûrun kutlu yolunda
Efendimiz müjdeliyor, gençler, bakın sizleri
***
Tutsun eller, ellerini; kardeşiz biz, hepimiz,
Okudukça, Risaleyi, artıyor bak şevkimiz.
Ali Rıza Aydın