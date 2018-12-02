Elif Şiir Sayfası

Sizden gelen şiirler. Editör: Abdil Yıldırım - siir@yeniasya.com.tr

Ya Muhammed Mustafa (asm) Bir güneş gibi doğdun nurun ile cihana. Gözlerimde ziyasın Ya Muhammed Mustafa (asm). Kıymet oldun mekâna, zillet oldun zamana Bir beyti Kibriyasın Ya Muhammed Mustafa (asm). Elimizden tut kaldır bu sefaletten ey Nebi (asm). Sensin bu kâinatın yaratılış sebebi, Ümmetin bugün darda ey Allah’ın habibi, Server-i Enbiyasın Ya Muhammed Mustafa (asm). Gönülleri alev alev yakarken firakın, Ruhların Cennetidir aşk ile iştiyakın, Mü’minlere iştiyaktır bezmi afakın, Sultan-ı Evliyasın Ya Muhammed Mustafa (asm). Sana olan hasretim asla sona ermesin, Bu kutlu sevdama Rabbim zeval vermesin, Rabbü’l Âlemin beni sevdiklerinden eylesin, Burhan-ı Asfiyasın Ya Muhammed Mustafa (asm). Hep seni arayacağım var oldukça nefesim, Salâvat sunacağım çıkmadıkça son sesim, Naatımın derununda nadide bir bestesin, Gönlümün İrfanısın Ya Muhammed Mustafa (asm). Süfyanın tahribatına zehir soluyoruz, Helâket girdabında düştük boğuluyoruz, Dalâlet karanlığında yol yordam arıyoruz, Kurtuluş Fermanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Visalindir bu dünyada yegâne amacım, Binbir derde gamına sünnetin tek ilâcım, Toprak muhtaç yağmura ben de sana muhtacım, Benim yarı Canımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Medet ey şahı Resul derde koma bizleri, Katre katre rahmetsin dolduran denizleri, Rabbim nasip eylesin O nurdan feyizleri, Benim Gülistanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Avdetinle âlemler gark olurken huzura, Bütün kâinat can atarken muhteşem nura, Gönüller şaduman oldu kalpler ererken sürura, Damardaki Kanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). İnsan olan bir kişi sana gönül vermez mi? O yüce dâvetine icabet eylemez mi? Hakkı arayan kişi Habibine ermez mi? Aklımda İzanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Bir an tebessümle Cennet olur bu diyar, Ruhları Gülşen olur gönülleri bahtiyar, Sırat-ı müstakimsin Cennetlere anahtar, Gönlümün Sultanısın Ya Muhammed Mustafa (asm). Goncaları hiç solmaz bu mübarek bağında, Kevserler hep demlenir bardağında, Sonsuzluk mayalanır selsebil ırmağında, Beş vakit Ezanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Seni seven tüm kalpler nurunun muştemesi, Cihanı abad eder huzurun peymanesi, Senden gafil olanlar du cihan divanesi, Şafaktaki Tan’ımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Nübüvvet sarayının mimarısın ey Resul (asm), Hilkati kâinatın envarısın ey Resul (asm), Muhteşem mevcudatın esrarısın ey Resul (asm) Benim ruhu Canımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Muhabbetin burcunda dalgalanır bayrağım, Sıfat-ı müstakimde benim nurdan durağım, Bu fani âlemdeki yegâne varlık dağım, Firdevsi Aşiyanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Dört yandan kuşatılmış cümle İslâm âlemi, Ahir zaman tahribatında yaşıyoruz bu demi, Hangi gönül hissetmez bu yakıcı elemi, Canımın Cananısın Ya Muhammed Mustafa (asm). Dört koldan bizi saran bu vahşetli zulmetin, Bize musallat olan dehşetli bu illetin, Kurtuluş reçetesi bu ümmete sünnetin, Ezeli Fermanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Nurlarda reşha oldun, nur sundun gönüllere, Hakikati Ahmediye salâvattır dillere, Güzelliğin renk oldu nadide tüm güllere, Nura Tercümanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Zulüm vahşet kol kola dört yanda bizi sardı, Masumlar sahipsiz inler iken çar naçardı, Feryad-ı figanımız arş-ı âlâya vardı, Yetiş İmdadımıza Ya Muhammed Mustafa (asm). Kutlu nurun mayadır kâinatın özünde, Hidayet nuru parlar ol mübarek sözünde, Tüm âlemler yürüyor sadâkatle izinde, Ruhumda İrfanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Aşkın iksiri ile hayat sundun İhvana, Bir şems-i taban gibi ışık saçtın cihana, Bir üstad-ı azamsın ol Bediüzzaman’a, Reşhada Envarımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Kubbelerin altında garip kimsesiz kaldık, Pespaye arzularla fısku ficura daldık, İstibdat zulümlerden artık biz bunaldık, En yüce Burhanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). Nurun ile bu kâinat baştan aşağı şenlendi, Gönüller aşkın ile muhabbetle demlendi, Zemzem coştu çağladı, aktığı yer çimlendi, Rabbimin İhsanısın Ya Muhammed Mustafa (asm). Bin yıldır yanan ateş Mahrabatta sönerken, Kisra’nın eyvanında sütunlar devrilirken, Save Gölü kuruyup yerlere gömülürken,…… Gülümsün, Reyhanımsın Ya Muhammed Mustafa (asm). AŞIK İHVANÎ

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