Eskişehir’de Cumhuriyet ve demokrasi paneli

Yeni Asya Eskişehir Temsilciliği tarafından düzenlenen “Cumhuriyet ve demokrasi” paneli, büyük bir ilgi ile karşılandı. Eskişehir ve çevre illerden katılan çok sayıda dinleyici tarafından dikkatle takip edilen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Battal ve Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Latif Salihoğlu katıldı.

Panelin açış konuşmasını yapan İzzet Atik, İslâmiyet ile Cumhuriyetin bir problemi olmadığını, dört halife devrinin de aslında bir cumhurî idare şekli olduğunu anlattı. Atik, İslâmiyetin hürriyetsiz, cumhuriyetin de demokrasisiz olamayacağını belirtti.

İlk konuşmacı olarak kürsüye çıkan Ahmet Battal konuşmasına, “seksen yıl önceki bir adlî hatayı ya da ihmali düzeltmek için buradayız” diyerek başladı.

Battal 1935 senesinde Bediüzzaman’ın ve talebelerinin Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığını, o dâvâda saltanatçılık ve cumhuriyet düşmanlığı ile suçlanan Bediüzzaman’ın yaptığı savunma sırasında söylediği cumhuriyet taraftarlığına ilişkin bazı önemli hususları mahkemenin her nedense tutanağa geçirmediğini, ama şimdi Eskişehir’de bu salonda bu hususların tarih mahkemesinde tutanağa geçeceğini ifade etti. Bediüzzaman’ın dört halifenin seçilme ve yönetme biçiminden yola çıkarak İslâm’ın Cumhuriyeti istediğini ispat ettiğini ve üstelik bunu sonraki ulemanın zıddına olmak bahasına yaptığını bildirdi.

Prof. Battal konuşmasının devamında İslâm’ın istediği cumhuriyetin tek adamın ya da tek partinin istibdadından ibaret, mânâsız isim ve resim biçiminde bir cumhuriyet olmadığını, gerçek cumhuriyetin meşrûtiyetle birlikte cumhuriyet yani demokratik cumhuriyet biçiminde olduğunu, muhalefetin korkutulduğu ve resmen değilse de fiilen yasaklandığı, basının susturulduğu bir rejimin gerçek cumhuriyet olamayacağını, tek parti döneminin bu sebeple gerçek bir cumhuriyet olmadığını ve çoktan seçmeli gerçek bir seçimle seçilen ilk cumhurbaşkanının da M. Kemal ya da İnönü değil Celal Bayar olduğunu ve fakat bu günlerde de birilerinin tek parti cumhuriyetine dönme arayışı ve arzusu içinde olduğunu anlattı.

Kur’ân’ın dört esasından birinin adalet olduğuna temas eden Battal, adaletin her şeyden önce masumun hakkını ve hayatını korumayı gerektirdiğini, Batının bunu önemli ölçüde başardığını, fakat İslâm dünyasında bunun başarılamadığını, bunun ise İslâm’ın doğru anlaşılmasının önündeki en önemli engel olduğunu, bu engelin beşinci Halife olan Hazreti Hasan’ın yarım kalan hilâfet görevini tamamlamakla görevli bir şahs-ı mânevî olan Risale-i Nur’da anlatılan adâlet anlayışının hayata geçirilmesi ile aşılabileceğini söyledi.

Sorulara cevap verirken de Yeni Asya’nın herkes için adalet istemesinin darbe taraftarlığı gibi gösterilmeye çalışılmasının boş ve beyhude bir çaba olduğunu söyleyerek, herkese darbeci dense bile Yeni Asya’ya ve hakikî Nur Talebelerine darbeci denilemeyeceğini, bu konuda Yeni Asya’nın sicilinin bütün dinî ve sosyal gruplardan daha temiz olduğunu anlattı.

Yine soru cevap faslında gündemdeki cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmalarına dair de “bu bir sistem değil, olsa olsa bir kişiye endeksli sistemsizlik arayışıdır” diyen Battal, “bu sistemin adını ben koyayım, bu bir mecliscumhurbaşbakanlığı sistemidir ve bizden başka hiçbir yerde de yok” dedi.

İkinci olarak kürsüye çıkan Latif Salihoğlu ise, bu panelin 2017 yılının ilk programı olduğunu belirterek, 7 Ocak 1946 tarihinin zulme dur denildiği bir tarih olması açısından büyük bir öneme haiz olduğunu ifade etti. Osmanlı’nın son dönemi ile cumhuriyetin ilk döneminde yaşanan ibret verici olaylardan bahsetti. Sevr ve Lozan Antlaşmaları’nın iç yüzünü anlatan Salihoğlu, hakikî cumhuriyetçi olanların cumhuriyet düşmanı olarak itham edildiklerini anlattı. Bunların başında ise, Bediüzzaman’ın geldiğini belirtti.

Dinleyiciler, panel sonunda memnuniyetlerini alkışları ile ifade ettiler.



Eskişehir Yeni Asya Temsilciliği