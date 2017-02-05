"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Fedakârlık

05 Şubat 2017, Pazar
Fedakârlık, kişinin kutsal değerler ve insanlık için nefsinin arzularını reddetmesi, hakkından vazgeçmesidir.

Fedakârlığı ikiye ayırabiliriz: İlki hak ve hakikat için yapılan hakikî fedakârlık, diğeriyse minnet ve takdir kazanmak için yapılan gösterişte fedakârlık. Hakikî fedakârlık ki, şahsî çıkar aramamak, hak ve hakikat için, şahsî menfaatlerini gözardı etmektir. Üstad Bediüzzaman’ın övgüsüne mazhar olan Zübeyir Ağabey hakikî fedakârlığa modeldir. “Hakikî fedakâr Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete şiddetli ihtiyacın zamanında buraya imdada geldi.”1 Bu fedakârlıkta ki ölçüyü de yine Zübeyir Ağabeyin bir düsturundan algılayabiliriz: “‘Hizmet, hizmet’ derken şahsî dersini unutanın, hizmeti muvakkat olur.” Gösterişte fedakârlık ise çevresindeki insanlarda kendisine karşı minnet ve takdir duygularını uyandırmak arzusuyla yapılan fedakârlıktır. Bu fedakârlık insanın fıtratına uygun olmamakla beraber böyle bir fedakârlık içinde olan kişi insanların ilgisini, sevgisini ve övgüsünü ararken merdiven basamakları gibi ruhu yıpranacaktır. Bu fedakârlıktan kaçınılmalıdır.

SEVDALAR, FEDAKÂRLIK İSTER 

Bugün toplumlarda bir çok sorunun kökeni fedakâr olamamaktan kaynaklanır, çünkü Allah’ın rızasını kazanmak için kesinlikle bu yüksek ahlâkı kazanmak gerekir. Fedakâr olan kişi insanlara yardımcı olur, kendinden birşeyler verir, bencil değildir, karşısındaki insanı da düşünür, diğergâmdır, İslâm’ı doğru bir şekilde yaşar ve anlatır.

Asr-ı Saadetten bu yana başta Sahabe Efendilerimiz ve diğer mü’minler, fedakârlık nedir, kimler için yapılmalıdır gibi sorularımızı cevaplamışlardır.

Allah resûlü (asm) her güzellikte olduğu gibi fedakârlıkta da bizlere en büyük örnektir. Hz. Ayşe (ra) validemiz; “Peygamberimizin (asm) vefat ettiği zamana kadar üç gün üst üste doymadık. İsteseydik doyabilirdik, ama başkalarını kendimize tercih ettik” buyurarak mü’minlerin nefislerini kendi nefsimize tercih etmemiz gerektiğini vurgulamıştır.

Hz. Ebu Bekir es Sıddik (ra) fedakârlık timsali olarak Allah’a şöyle duâ etmiştir: “Cehennemde vücudum büyüsün tâ ehli imana yer kalmasın.”2

Muhacirler, Medine’ye hicret ettiklerinde, Ensar varlıklarının yarısını bölüp Müslüman kardeşlerine vermişlerdir.

Aklı kesen bir Müslümanın, dini, kardeşleri ve dâvâsı için kazancından, zamanından, rahatından, uykusundan fedakârlık göstermelidir. Zira kâinattaki işleyişe baktığımızda Cenâb-ı Hakk’ın vazifedar memuru olan varlıkların fedakârane insanlara hizmet ettiğini ve bizlere ders verdiğini görmekteyiz. Meselâ;  sığır, manda, koyun, keçi gibi hayvanlar rahmet okyanusuna dalıp süt alırlar, kendileri içmez bizlere sunarlar. Bitkiler, şefkat hazinesine ellerini daldırıp bizler için meyve ve sebzeyle ceplerini doldururlar ve bize ikram ederler.

Üstad Bediüzzaman’a baktığımızda, sadâkat, sebat, cesaret, merhamet vb. hasletlerde zirvelerde olduğu gibi fedakârlıkta da Peygamber Efendimiz (asm) ve Ashabına en güzel biçimde uyduğundan zirvelerde dolaşmaktadır. O insanlığın ebedî hayatını kurtarabilmek, İslâmiyet ve Kur’ân’ın şerefini korumak adına, yalnız dünya hayatını değil, manevî makamları da feda etmiştir.

Fevkalâde izzet ve onur sahibi olan, zulme boyun eğmeyen, haksızlığa ve baskılara zerre kadar tahammül edemeyen Bediüzzaman sırf gelecekteki “Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yûsuflar, Ahmedler, vesairelerin...”3 imanlarının selâmette olması için baskılara, zulümlere, zindanlara  sabır ve tahammülle dayandı. Daima müsbet hareket ederek talebelerine de sıkıntıları bu şekilde karşılamalarını tavsiye etti.

Üstad Bediüzzaman’ın şu ifadelerinden feragat ve fedakârlıktaki sırrı keşfettiğini müşahede ediyoruz: “Gözümde ne Cennet sevdası var ne de Cehennem korkusu. Milletimizin imanını selâmette görürsem Cehennemin alevleri arasında da yanmaya hazırım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur.”4

“Saçlarım adedince başlarım olsa ve her gün biri kesilse, bu hizmet-i imaniyeden çekilmem.”5

RİSALE-İ NUR MESLEĞİ FEDAKÂRLIK MESLEĞİDİR

“Bir dâvâ sahibinin ve bilhassa ıslâhatçının muvaffakiyet şartlarının en mühimmi feragattir.”6 İnsan bir dâvâyı, fikri, düşünceyi kabul ediyor, yaşıyor ve onaylıyorsa onun uğrunda fedakârlık yapabilmelidir, eğer yapamıyorsa; sahiplendim sandığı mukaddes değerin anlama ve sindirim aşamasında bir yerlerde sıkıntı oluşmuştur.

Allâme Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi mevzumuzla ilgili şöyle der: “İslâm bugün öyle mücahitler ister ki, dünyasını değil, âhiretini dahi feda etmeye hazır olacak.” Evet “Kaleler, fedailer ister”7 İslâm kalesi dahi fedakâr kahramanlar istiyor.

Fedakârlık her Müslümanın sahip olması gerektiği en güzel özelliklerden birisidir. Çünkü her Müslümanın ana hedefi olması gereken rıza-i İlâhîye ulaşmak için bu özelliği kazanması gerekir. Fedakârlık hasleti olmaksızın Allah’ın rızasını kazanmak mümkün olmaz. Risale-i Nur’u kabul ederek, anlayarak okursak fedakârlık hakikatini anlayıp, yaşayabiliriz. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri ve Nur Talebeleri İslâm ve Kur’ân namına maddî ve manevî hayatlarını feda etmişlerdir.

Dipnotlar: 

1- Şuâlar, 2013, s. 843.

2- Cihar-ı Yar-ı Güzin, s. 25.

3- Tarihçe-i Hayat, 2013, s. 135.

4- a.g.e, 962.

5- a.g.e, 1074.

6- a.g.e, 24.

7- Zübeyir Gündüzalp, Dâvâ Adamına Mektup.

Ömer Faruk Yıldız / omer.faruk1995@hotmail.com

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır

    Enflasyon yoksulu vuruyor

    STK’lar siyasete teslim

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Çağ dışı yasa tasarısına büyük tepki: ''Başörtüme Dokunma''

    Zulmen idam edildi: İskilipli Atıf Hoca

    'Müslüman karşıtlığını sürdürdüğü müddetçe İngiltere'de istemiyoruz'

    Açıklamalarını üzüntüyle izliyoruz

    Meral Akşener'den referandum ile ilgili flaş açıklama

    Kayseri şehidi dualarla...

    İnsanlık dışı vize yasağını askıya alan yargıca sert sözler...

    ''Ramazan sonuna doğru açmayı hedefliyoruz''

    Perinçek: AKP yanımıza geldi, memnunuz

    Kılıçdaroğlu istemişti: Beklenen istifa gerçekleşti

    AVM'lerde yeni dönem başladı

    Kardak'ta sessizlik hakim

    Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda

    RTÜK Başkanı: Son dakika yasak değil

    Doktorlar ve hastalar için önemli karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O yanlış, en büyük zararı cemaate verir
    Genel

    Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır
    Faruk ÇAKIR

    Zekâtı unutan huzuru unutsun
    Mehmet KARA

    Referandum bir parti meselesi değil
    Genel

    STK’lar siyasete teslim
    Genel

    İşgalci İsrail'e bir manevi tokat daha: Bizi öldürebilirler ama irademizi öldüremezler!
    Hasan KOÇ

    Sûretler değişince!
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımda en esaslı düstur: Hürriyet
    Misbah ERATİLLA

    Hisar (Hesaré): Barla ve Sav’a kardeş bir köy
    Adil SÖYLEMEZ

    Hizmet dolu nice yıllara Yeni Asya’m!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.