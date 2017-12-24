Genç Saidler kahvaltıda biraraya geldi

Kocaeli’nde okuyan üniversiteli ve liseli gençler kahvaltıda bir araya geldi.

Kaynaşmaya ve muhabbete vesile olması temennisi ile düzenlenen kahvaltı programına yetişkin ağabeyler de katıldı. Körfez-Tütünçitlik sahilinde bulunan gerçekleşen kahvaltı programına gençler büyük ilgi gösterdi.

Son zamanlarda gazetemizde gençlere yönelik programların artırılması tavsiyesi üzerine düzenlenen program için gençler de memnuniyetlerini dile getirdiler. Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımın-da,“Bizim en etkin olduğumuz yıllar 70’li yıllardır ve o zaman yaş ortalamamız 25-40’tı. Vefat ettiğinde Nezihi Mustafa Polat 29, Bediüzzaman’ın kâinata değişmem dediği Zübeyir Gündüzalp 51 yaşındaydı. Tekrar o yaş ortalamasına dönme gayretindeyiz” demişti. Kocaeliler olarak da biz de bu gayrete destek olmak üzere gençleri değişik ortamlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz.

Kahvaltı sonrasında Kemal Yağar ağabeyin yapmış olduğu kısa Risale-i Nur dersi ile birlikte tekrar en kısa sürede buluşmak dileği ile program sona erdi.

Nurullah Özen / nurullah-1977@hotmail.com