Isparta kahramanları

Bir dönemi daha okuma programımızla bitirdik. Dönemin bütün yorgunluklarını, dünyaya ait bütün sıkıntıları bu programımızla üzerimizden attık.

Yeni Asya cemaatinin temel faaliyetlerinden olan okuma programları, hayatın meşgalelerinden sıkılmış kalplerimize bir ferahlık veriyor ve hayat-ı dünyeviyenin istibdatı altındaki akıllarımıza ebedî hayatı hatırlatarak bize yeniden dâvâmızı hatırlatıyor. Dünyadan tamamen elimizi çektiğimiz bu huzurlu programımızda, Üstadımızın inzivaya çekilmesi gibi ve kendisinin de vatan-ı aslim dediği mübarek şehir Isparta’da biz de kendimizi bir nevi inzivaya çektik. Şahs-ı manevinin kuvvetlendiği, uhuvvetimizin kat kat arttığı ve bir kez daha Risalelerimizin değerini anladığımız bu programlar hem gençleri ikaz edip iştiyaka getiriyor, hem de abilere ve ablalara ayrı bir şevk veriyor. Biz de bu doğrultuda kendi okuma programımızda Risale-i Nur’un bugünümüze bakan ve vatanımızın şimdiki durumuna izahlarda bulunan kısımlarını ablalarımızın da yardımlarıyla içtimaî ders şeklinde inceledik. Ve Üstadımızın “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır” düsturunu kendimize rehber ittihaz ettik.

Üstadın evine nazır yaptığımız okumalar ve Risalede daha önce görmediğimiz ayrıntıları fark etmek bize yeni ufuklar açtı. Bir kez daha bu Nurlara sahip olduğumuz için şükrettik.

Bize bu fırsatı veren ve bütün okuma programımız boyunca bize her türlü desteği veren ablalarımızdan Allah razı olsun. Nurların bütün İslâm ülkelerini aydınlatmasını Allahtan temenni ediyoruz. Allah bizi bu daireden ayırmasın.

Kübra Ünüvar - Hayrunnisa Açıkbaş