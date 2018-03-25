Kayseri’de Yeni Asya geçidi

20 yıllık bir tarihçe–i hayatımda böylesine muhteşem, böylesine iman dâvâsında milyonlar ömürler adanmış milyonlar Said’lerin bulunduğu Yeni Asya Camiasında bulunduğum için Cenâb-ı Hakk’a binlerce kez hamd ü senalar olsun.

Küçüklüğümden itibaren Kayseri’ye gelen birçok yazarımızın sohbetlerine katılmanın mutluluğu, heyecanı paha biçilemez bir duyguydu. Ve ben bu duyguyu tekrardan iki hafta üst üste yaşamıştım. Babamın iş dönüşü eve geldiğinde bize bir sürprizi olduğunu söyledi. Büyük bir heyecanla ne olduğunu sorduğumda Kayseri’ye Yeni Asya gazetemizden beş kişilik bir heyetin geleceğini ve onları bizim ağırlayacağımıza karar verildiğini açıklamıştı. Çok sevinmiştim. Evimize böylesine güzel insanların geleceğini duyduğumda ve hayal ettiğimde çok heyecanlanmış ve o günün bir an önce gelmesi için duâ etmiştim. Ve Perşembe günü akşamı ertesi günü gelecek olan büyük ağabeylerimizi düşündükçe heyecanlanıyor ve bu heyecanın vermiş olduğu duyguyla da uyuyamıyordum.

Nihayet Cuma günü, o heyecanlı gün geldi ve ağabeylerimiz artık Kayseri de idi. Ve o anda Kayseri’ye bereket geldiğini Kayseri’de anlatılmaz güzellikler oluştuğunu hissettim. Cuma akşamı babam ve abim o güzel ağabeylerimizin sohbetine katıldılar ve eve geldiklerinde sohbetin çok güzel geçtiğini ve çok istifade ettiklerini anlattılar. O zaman çok sevinmiş ve keşke benim de orda olma imkânım olsa idi diye iç geçirmiştim…

Ve Cumartesi günü sabahı yine büyük bir heyecanla uyanmıştım. Hemen elimi yüzümü yıkayıp mutfağa koştum. Çünkü o gün ağabeyler bize kahvaltıya geleceklerdi. Annem, abim ve ben büyük bir şevkle kahvaltı hazırlıklarına başlamıştık. Hepimiz o kadar heyecanlıydık ki Yeni Asya Gazetesi kurulu olan heyet bizim eve gelip kahvaltı yapacaklardı. Bu düşünce ile kahvaltıyı büyük bir şevk ile hazırlıyorduk…

Nihayet bütün hazırlıklarımız tamamlandı ve babam heyet ile birlikte eve geldiler. O gün evimize bereket, huzur, mutluluk gelmişti. O gün diğer günlerden daha heyecanlı daha güzel geçmişti. Kahvaltıdan sonra babam, abim ve Cemaatimizden birkaç abiler ağabeyler ile birlikte Kayseri’mizin meşhuru olan Erciyes Dağı’na gitmişlerdi. Bende annemle sohbete gitmiştim…

O gün akşamı ağabeylerimiz İstanbul’a döndüler. İçimde bir burukluk oluşmuştu. Çünkü değerli ağabeylerimize hizmet etmek onları memnun etmek beni çok mutlu ve çok çok memnun etmişti. Evimize bereket, mutluluk gelmişti. Ve daha muhteşemi ise Kayseri’nin havası değişmişti. Memleketim daha güzel, daha muntazam bir havaya bürünmüştü…

Yaşantıma her zamanki gibi günlük rutinlerimle devam ederken babam akşam eve geldiğinde tekrardan bambaşka bir sürprizle geldi. Veee yine Kayseri’mize bir başka güzel insan olan bir başka yazarımız gelecekti. Ve ben yine çok mutlu olmuş ve çok heyecanlanmıştım. Tekrardan büyük bir heyecanla o günü beklemeye koyuldum. Bekledim… Bekledim.... Bekledim…

Ve mübarek ve heyecan dolu Cuma günü gelmişti. Annemle tekrardan büyük heyecanla yemek hazırlıklarına başlamıştık. İkimiz de o kadar heyecanlı, o kadar mutluyduk ki yemeklerimizi büyük bir şevkle hazırlıyorduk. Ve nihayet babam ağabey ve Kayseri’den birkaç ağabey ile birlikte evimize geldiler. Ve aynı şekilde tek- rardan evimizde bir bereket ve mutluluk çemberi oluşmuştu. Yemekten sonra çay servisimiz başladı. Uzun bir sohbetin ardından babam ağabeyleri Gesi Bağları’na oradan da Mimar Sinan’ın evine gezintiye çıktılar. Babamın deyimine göre gezi çok güzel geçmişti. Akşam olduğunda eve geldiler heyecanım katlanarak devam ediyordu. Ağabey’e kitap imzalatmak sohbetine katılmak istiyordum, ama utandığım, çekindiğim için yapamıyordum. Babam hissetmiş olacaktı ki beni ağabeyle sohbet ettirmek, elimde tuttuğum kitapları imzalattırmak için beni yanına çağırdı. Biraz utanmıştım, ama babamın desteği ile çekingenliğimi bir kenara bırakıp ağabeyin yanına gittim. Ağabey beni o kadar güzel içten bir tebessümle ve candan sohbetiyle karşılamıştı ki heyecandan ne konuşacağımı unutmuştum. Kitapları imzaladıktan sonra sohbete başlamıştık. Bana eğitim hayatımla ilgili birkaç tavsiye de bulunmuştu. Ağabeyle sohbetimiz devam ettikçe heyecanım yatışıyor daha sakin olmaya başlıyordum. Babam da sohbetimize dahil oluyor heyecanımı çekingenliğimi iyice yatıştırıyordu. Akşam namazı vakti girmişti ve ben ağabeylerin namaz hazırlıkları için yanlarından ayrıldım. Namazdan sonra sohbete gitmek üzere evden çıktılar. Ağabey evimizden ayrılırken bize çok güzel hayır duâlarında bulundu. Bilmukabele bizde ağabeyimize hayır duâsında bulunduk.

Akşam sohbetten eve dönen abim sohbetin çok güzel olduğunu sanki ağabey abimin kafasındaki soruları okumuş da ona göre cevaplar vermiş gibi muhteşem bir ders olduğunu anlatmıştı. Abim anlattıkça daha da çok heyecanlanıyor sanki o muhteşem ortamı yaşamış gibi bir sevinç yaşıyordum…

Ertesi gün yine büyük bir heyecanla sabahın erken saatlerinde kalkıp yine büyük bir şevkle kahvaltı hazırlamaya başladık. Kahvaltımızı yine büyük bir şevkle hazırlıyorduk. Her şey o kadar güzel o kadar heyecanlıydı ki anlatılmaz yaşanır derecede muntazam bir duyguydu…

Veee ağabeyimiz büyük bir bereketi ve sevinci ile evimizde idi. Kahvaltı yaptılar. Ve sohbete gitmek üzere hazırlandık ve yola koyulduk. Dershanemize gelip babamla ağabeyin rahat bir şekilde sohbet vermesini sağlayacak ortamı hazırladık. Ve ağabeyimiz de dershanemize geldi. O heyecan dolu sohbet başlamış oldu. Sohbetimiz o kadar heyecan dolu o kadar muhteşem olmuştu ki büyük bir heyecan ve büyük bir dikkatle dinlemiştim…

Kayseri cemaati olarak ağabeyimize elimizden geldiğince hizmet ettik. En güzel şekilde ağırladık. Hepimiz içinde bol istifadeli bir gün olmuştu. Ve hepimiz de çok mutlu olmuştuk…

Ve o gün yani Cumartesi günü akşamı ağabeyimiz İstanbul’a dönmüş- tü. Böyle güzel, heyecanlı ve bol istifadeli günümüzde böylelikle sona ermiş oldu. Ve tekrardan içimde burukluk oluşmuştu. Kayseri’de böyle bol istifadeli, heyecanlı, dolu dolu günler geçirmek hele ki saygıdeğer yazarlarımız da bu istifadeli günlere dahil ise Kayseri’nin havası bir başka güzel, bir başka vazgeçilmez oluyordu…

Kayseri’mize teşrif eden ve bizleri çok mutlu eden Kayseri’mize bereket, mutluluk getirip havasına muhteşem hava katan başta Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu Ağabeyimize, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarımız Kâzım Güleçyüz Ağabeyimize, Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Rifat Okyay Ağabeyimize, Yeni Asya Gazetesi Koordinatörü Mustafa Döküler Ağabeyimize, 49 yıllık Yeni Asya gazetesi okuyucusu olan ve hatıralarıyla içimizi ısıtan Mustafa Şahin Ağabeyimize ve güzel sohbetleri ile bize bol istifadeli dolu dolu anlar yaşatan Latif Salihoğlu Ağabeyimize şükranlarımızı sunar ve daha nice ağabeylerimizle şevkli, istifadeli anlar yaşamak için tekrardan Kayseri’mize bu güzel sohbet ortamımızda aramızda görmeyi Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim...

Selâm ve duâ ile…

Şeyma Nur Çimen