Kocaeli pikniğinde uhuvvet buluşması

Gazetemiz İzmit Temsilciliği ile Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı tarafından düzenlenen geleneksel “Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Pikniği” geçtiğimiz Pazar günü Sapanca Gölü kıyısındaki Seka Kamp Yeri Tesislerinde yapıldı.

Toplantıya Kocaeli il ve ilçelerindeki Yeni Asya Okuyucusu Nur Talebelerinin yanı sıra Düzce, Yalova, İstanbul, Adapazarı, Bursa illerinden de birçok kişi katıldı. Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Atik ile Yeni Asya eski Sorumlu Müdürlerinden Sabahaddin Aksakal’ın da katıldığı program, sabah kahvaltısı ile başladı. Kahvaltının ardından katılımcılar birbirleri ile sohbet ederek hasret giderdiler. Organizesini Raif Çökren’in yapmış olduğu halat çekme, çuval yarışı, ağızda kaşık ile yumurta taşıma ve penaltı atışı yarışmaları yapıldı. Çocukların ve ailelerinin neşeli vakit geçirdiği piknikte Öğlen namazının ardından 17 Ağustos’ta meydana gelen depremde vefat eden başta Nur Talebeleri olmak üzere bütün vefat edenler için Kur’ân-ı Kerîm okundu ve Raif Hocaefendinin yapmış olduğu duâ ile vefat edenler anıldı.

Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı adına Salih Çökren’in yaptığı ders ile devam eden programda Çökren, bu tarz toplantıların önemini vurgulayarak müfritane irtibatın ehemmiyeti ile gösterilen ilgiden ötürü katılımcılara teşekkür etti. Dersten sonra gazetemiz Neşriyat ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın’ın neşriyatlarımız hakkında bilgi verdikten sonra ikram ve sohbetler ile son bulan programda seneye buluşmak dileği ile kucaklaşılarak ayrıldı.

Haber: Nurullah Özer