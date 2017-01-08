"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Mersin’den bir çınar daha göçtü: Mehmet Bağ ağabey

08 Ocak 2017, Pazar
Mersin’de yakın zamanda berzah âlemine uğurladığımız Fuad Dede ve Muhittin Özdemir Ağabeyler gibi rükün isimlerden sonra bir değerli ismi daha berzah âlemine uğurladık: Mehmet Bağ Ağabey.

Aslen Kayseri’li olan ve yaşı yetmişe yaklaşan merhum Mehmet Bağ Ağabey’in, Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin “Mübarekler Heyeti” diye nitelendirdiği heyete girmeye namzet bir ağabeyimiz olduğuna inanıyoruz. Cuma günü geçirdiği bir kalp krizi neticesinde âni vefatı, bütün gönül dostlarını mahzun eyledi. Hem Cuma günü, hem temiz bir ölüm nasib oldu.

Mehmet Bağ Ağabey, kendini hiçbir zaman öne çıkarmayan nurun isimsiz kahramanlarındandı. Şuurlu, sağlam bir dâvâ adamı olduğuna şahidiz. Risale-i Nur’u devamlı okuyan ve o fakir haliyle evi çok uzak olmasına rağmen, dersleri kaçırmamaya çalışan çok mübarek ve muhterem bir simaydı. Yeni Asya Gazetesi’ni düzenli bir şekilde takip eden iyi bir okuyucuydu. En büyük isteği çocuklarının da tam mânâsıyla bir Nur Talebesi olmasıydı. Bu arzusunu hep belirtirdi. İnşaallah bu duâlarının kabul olacağına inanıyoruz. Sertaç kardeşimizin beyanına göre, Risale-i Nur’dan en sevdiği bahislerden biri, Yirminci Mektubmuş. Biz de taziyesinde tevafuken Yirminci Mektubdan kısımlar okuyarak inşaallah ruhunu şad ettik. Mehmet Bağ Ağabey’in evi dersaneye epey uzak olduğundan, umumî ders günü eve gitmez, erkenden dersaneyi açar, dersanenin temizlik ve benzeri işlerini yapar, çay işlerine de yardımcı olurdu. Yeni Asya Bürosunun da daimî ziyaretçilerindendi. Büro temsilcimiz Cuma Bahçeci Hocamın anlattığına göre, büroya geldiği zaman, büronun temizlik ve çay işlerine de yardımcı oluyordu. İhlâslı, tez canlı ve düzenli bir insandı. Mübarek gecelerde dersanede sabahlayanlardandı. Son zamanlarda gerek geçirdiği trafik kazası yüzünden, gerek olduğu boyun fıtığı ameliyatından dolayı aylarca yatalak kaldı. Zaman zaman ziyaretine gider duâsını alırdık. Tam bir sabır ve şükür içerisindeydi. Metanetle o hastalıklarından da kurtulmuştu.

Mehmet Bağ Ağabey, orman memuruydu. Emekli olduktan sonra bir müddet arıcılık yapıp bal işleriyle uğraştı. Daha sonraları ise, vaktini Mimar Mühendis Mustafa Kale ağabeyin yanında ve Yeni Asya Bürosunu ziyaret ederek geçiriyordu. Bu arada diğer esnaf ağabeylerin de ziyaretçisiydi. Ders günleri mümkün oldukça derslere katılır, bizlerin de kuvve-i maneviyemizi kuvvetlendirirdi. Gündemi iyi takip eder, büroda sık sık değerlendirmelerde bulunurdu.

Özetle: Mehmet Bağ Ağabey, hakikaten mübarek, ihlâslı, safi kalp bir Nur Talebesiydi. Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennettir inşaallah. Cenâb-ı Hak, Peygamber Efendimize (asm) ve Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri’ne komşu eylesin. (El-Fatiha)

AHMET DEMİRDÖĞMEZ

Okunma Sayısı: 73
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Adalete sahip çıkan yenilmez

    Demokrasi ışığının yandığı gün...

    ''Musul kurtarıldıktan sonra Türkiye ile petrol boru hattı açacağız''

    2'si canlı bomba 5 terörist yakalandı!

    Şehit mübaşirin cenazesinde yürek yakan görüntü

    15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

    Avrupa’ya kaçmak için organlarını satıyorlar

    Silah arkadaşlarına son veda

    Önce inceleme, sonra vatandaşlık

    Şehit Sekin son kez baba ocağında

    Kahraman polisin adı yaşadığı sokağa verildi

    Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

    Beşiktaş saldırılarıyla ilgili 10 tutuklama

    Yeni KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı

    THY 500 seferini iptal etti

    Ban Ki-moon’dan İhsanoğlu’na veda mesajı

    Çok sayıda sürücü TEM'de mahsur kaldı

    Beklenen kar İstanbul'da şehri kapladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O davadaki savunmamız
    Genel

    Adalete sahip çıkan yenilmez
    Risale-i Nur'dan

    Kar tanelerine binen melekler İlâhî sanatı alkışlıyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Âlem-i Berzah ve Risale-i Nur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Günün Osmanlıca Vecizesi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hiç bir şey göründüğü gibi değil
    Mehmet KARA

    Soruşturma komisyonu kurulmalı
    Faruk ÇAKIR

    İstanbul’a kar yağdığına göre...
    Misbah ERATİLLA

    Binbaşı Asım Önerdem ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.