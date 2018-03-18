Nehir ve insan. İki eski dost, iki eski yoldaş. İnsan yeryüzüne sürgün edilince buluşmuştur bu dostuyla. İkisi de dünyaya ait gözükseler de aslında gayb âlemine ait parçalar barındırmaktadırlar köklerinde.

“Hadi insanı anladık. Malûm, Cennetten dünyaya gönderildi. Nehirlerin alâkası ne?” diye aklımıza soru gelebilir.

Aslında düşünecek olursak büyük ırmakların hakikî kaynakları dağlar veya göller olamaz. Çünkü o dağlar tamamen suya dönüşseler bir de üstüne yağmurlar yağsa o büyük nehirlerin ancak birkaç aylık su miktarını karşılayabilir. Belki pek harika bir surette, Fâtır-ı Zülcelâl onları sırf hazine-i gaybdan akıttırıyor. İşte, bu sırra işareten, bu mânâyı ifade için, hadiste rivayet ediliyor ki, ‘O nehirlerin her birine Cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler.’

Bu katreler, izn-i İlâhiyle, bazen Nil olup çölün ortasında yeşertmiştir Mısır’ı. Bazen Dicle olmuş, Fırat olmuş diriltmiştir Mezopotamya’yı. Sonra bütün cömertliğiyle nimet-i İlâhiyi sunmuştur insana. İnsan da bu ikramı geri çevirmeyerek ilk medeniyetini nehirlerin etrafında kurmuştur. Tarımdan sanayiye, ulaşımdan matematiğe katkıda bulunmuştur nehirler. Hatta san’ata ve edebiyata kadar girmiş; şarkılara, türkülere, şiirlere konu olmuştur.

Peki hayatımıza bu kadar etki eden nehirlerin bize başka katkıları yok mudur? Olmaz olur mu. Bize verdiği çok büyük dersler de vardır. Fakat bizim dilimizi bilmediği için lisan-ı hâliyle anlatmaktadır derdini.

Büyük küçük bütün akarsuların doğduktan sonra ulaşmak istedikleri bir yer vardır: Denizler. Bu hedeflerine ulaşmak uğruna önlerine çıkan engelleri aşmak için büyük gayret sarf ederler. Ne sert kayalardan ne de ıssız sıcak çöllerden çekinirler.

Kayaları parçalayarak, toprağı oyarak, çölleri yeşerterek hedefe doğru ilerlerler. Geçtikleri yerlere can katarlar. Adeta yaşatmak için yaşarlar.

İşte bu haliyle nehirler insanoğluna ders veriyor ve belki de “Ey insanoğlu! Sen de bizim gibi sonsuzluğa ulaşmak istiyorsun. Bunun için olduğun yerde kalma, ilerle. Önüne çıkan engeller seni yıldırmasın. Onları aşmak için çabala. Yolunda ilerlerken de yakıp yıkma. Tam tersine yıkılanı imar et, bozulanı tamir et. Çirkinlikleri güzelleştir. Hayy ismini tecelli ettir oralarda” diyorlar.

Eğer ırmaklar denize ulaşamazlarsa toprakta kaybolup giderler. Bundan dolayıdır ki küçük ırmaklar genelde büyük bir ırmağa katılarak bileşirler. Böylece hem toprakta yitip gitmekten kurtulurlar hem de tek başına ulaşamayacakları yerlerden geçerek yeşeren hayata katkıda bulunurlar. Kendine katılan küçük ırmaklarla gücüne güç katan büyük ırmaklar da daha güçlü bir şekilde akarak ilerler.

Meselâ, bölgemizdeki Fırat ve Dicle nehirleri. Bu iki büyük nehir kendilerine katılan onlarca küçük akarsularla beraber coşkulu bir şekilde akarlar. Farklı yollardan aynı yere doğru ilerler ve en sonunda birleşerek daha büyük bir şekilde denize ulaşırlar.

Bu birleşmelerinde lisan-ı hâlleriyle belki de şu dersi veriyorlar:

“Ey büyük-küçük tayfalara bölünmüş bölge halkı! Dünya ve ahiret mutluluğunuz iki büyük ve muazzam taife olan Araplar’a ve Türkler’e katılmanıza bağlı.

Ey hakim üstat olan Araplar ve Türkler! Sizin tembelliğiniz ve gevşekliğiniz hem kendinize hem de küçük biçare kardeşlerinize zarar veriyor. Aranızdaki anlamsız düşmanlığı bırakın, birleşin ve güçlü olun. Ancak bu şekilde hedefinize ulaşabilirsiniz. Yoksa çölün ortasındaki zayıf ırmak gibi kavrulup gidersiniz.”

Ne dersiniz, nehirleri yeterince anlayabiliyor muyuz?

Mehmet Oğuz Caferoğlu / mehmetcafero@gmail.com