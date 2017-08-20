Okuma programları çok faydalı

Konya Risale-i Nur Külliyat Bitirme Programı (2)

Konya’da Bediüzzaman Külliyesi’nde yapılan Risale-i Nur Külliyat Bitirme Programı’nın sonuna yaklaşıyoruz. İlk yazımın devamı niteliğindeki 2. yazıyı değerli Yeni Asya okuyucularına göndermeyi uygun buldum.

Önceki yazımda okuma programı ile ilgili genel bilgilerden, program akışından ve faaliyetlerimizden bahsetmiştim. Bu yazımda da metot olarak nasıl bir program yapıldığından ve eğitim olarak nasıl bir tarzı takip ettiğimizden bahsetmek istiyorum.

Programımız 10 saate yakın Risale-i Nur okumalarından oluşuyor. Konya olarak 3. kez gerçekleştirdiğimiz bu programda, müzakereli Risale-i Nur dersleri az yapılmaktadır. Yapılan sohbetlerde de şahsî okumanın nasıl yapılacağı, nasıl anlaşılacağı, okuduğumuz Nurların ehemmiyeti ve değeri işlenmektedir.

Okuma programını organize edenler olarak her geçen yıl programa neler katabileceğimizi tesbit etmeye ve gözlemlemelerde bulunmaya devam ediyoruz.

Önceki yıllara nazaran bu yıl yaptığımız farklı bir durum, her Cumartesi günü öğlen namazı ve akşam namazı arasında zihnen yorgunluğumuzu atabilmek ve samimiyetimizi arttırabilmek adına programa ara veriyoruz. Bu vaktimizi gezi, piknik, tefekkür veya spor faaliyetleri ile dolduruyoruz. Her hafta yaptığımız bu küçük gezi ve eğlence turları müsbet daire içerisinde deşarj olmamızı sağlıyor.

Okumalarımızı toplu olarak bir arada adeta bir kütüphane havasında yapmaktayız. Büyük mescidimizde hep beraber Risale-i Nur’ları okuyoruz. Okumaları bu şekilde yapmamızın sebebi birbirimize şevk vermek, toplu hareket etmeyi öğrenmek, birbirimize saygı duymak ve disiplinli şekilde hareket edebilmektir. Okuma saatleri içerisinde kimse kimseyi rahatsız etmemektedir. Bu düsturları lise çağındaki kardeşlerimin yapması, hassasiyet göstermeleri, birbirlerini uyararak disiplini bozmamaları takdire şayan bir durumdur.

Vakitlerini sürekli okuma ile geçiren bu kardeşlerimizin her ihtiyacı düşünülüyor. Soğuk ve sıcak içeceklerden günün her vaktinde yararlanmaktadırlar. Uykusu geldiğinde 1 dakika bile vakit harcamadan çay ve kahvesini hazırlayabilmekte, serinlemek için vakit kaybetmeden soğuk içecekler içebilmektedirler.

Bana göre en istifadeli durum ise hiç aksatmadan yaptığımız günlük meşveretlerdir. Liseli kardeşlerim en küçük detayları hiç çekinmeden programın idaresini üstlenen abilerine iletmektedirler. Rahatsızlık duydukları durumu korkusuzca belirtmektedirler. Bu sayede hem programın takibini yapabilmekte hem de problemleri büyümeden çözebilmekteyiz. Allah (cc) bu meşveretleri sadece bu günümüzde değil, bütün hayatımız boyunca yapabilmemizi bizlere nasip eder İnşallah.

Programda yaptığımız başka bir durum da kardeşlerimizin nefsine zor gelen bir kaidemizdir. Okuma saatleri içerisinde yeni nesil akıllı telefonları toplamamızdır. Bunun sebebi okumanın insicamını bozmamak ve bağımlılık mertebesine gelen telefon kullanmanın önüne geçebilmektir. Programın ilk günleri bazı kardeşlerim telefonunu teslim etmek istememekteydi. Fakat daha sonraları her kardeşim telefonunu kendi eli ile teslim etmeye ve okumasına öyle başlamaya dikkat eder oldu.

Kanları kaynayan bu kardeşler sürekli oturamamaktadırlar. Enerjilerini atabilmek adına oluşturulan tenis odasını, bina içindeki küçük halı sahamızı kardeşlerim dinlenme vakitlerinde kullanmaktadırlar.

Beni fevkalâde etkileyen başka bir hâli önceki yazımda da kısaca belirtmiştim. Gerek Konya içinden olsun, gerek başka şehirlerden olsun bizlerle okumak için gelen ağabeylerimiz bizlerle programa iştirak ettiler. Yaşının bir önemi yokmuş gibi her bir ağabey liseli kardeşlerle birlikte programda bulundular. Beni etkileyen durum ise bu ağabeylerin hiçbir liseli kardeşime kızmaması, onlarla birlikte yemek yiyip eğlenmesiydi. Ben ağabeylerde lise çağında Risale-i Nur’ları tanıyamamanın verdiği üzgünlüğü, eğer tanımışsa Risale-i Nurları bu kadar okuyamadığı için içindeki o eksikliği hissettim. Belki de o yüzden kardeşlerime gıpta ile baktılar, kimseyi kırmadılar.

Ben kendim ise üniversite son sınıfa geçen, hizmette görev almaya çalışan bir talebeyim. Yaz aylarında bunun gibi uzun süreli programlara katılmamanın eksikliğini bu programda anladım. Benim liseli ve üniversiteli bütün kardeşlerime tavsiyem, eğitim hayatları boyunca bu tür okuma programlarına katılmalarıdır.

Yazın en sıcak aylarında 1 ay boyunca programa katılan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Programa desteklerini hiç esirgemeyen kahraman Konya ağabeylerine de teşekkür ederim.

Allah (cc) bu programı her yıl Konya’da yapabilmeyi nasip eder İnşallah.

Zübeyir Yıldız

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