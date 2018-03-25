Ölüm ne ister?

Bütün hakikatlerin yüzünü değiştiren zamanın tek tesir edemediği gerçekliktir ölüm.

Bütün hayaller ihtimaldir, ölüm mutlak. Bazen en yakın hayallerimize tam ulaşacakken kayıverir elimizden. Hep hayaller kurarız ve hayallerimizin bizden istediklerine kilitleniriz. Muhtemel temele kavi taşlar öreriz. Zemin sağlam değildir, ama bunu pek düşünmeyiz. Ummadığımız sarsıntılarla yıkılır binamız.

Vaz mı geçeriz? Hayır. Başka bir muhtemel temel bulur, daha bir hırsla, daha sağlam taşlar örerek, bir kez daha başlarız, zemini çürük binamıza.

Her yenilme çabasını zafer gibi düşünüp, zaferden kaçışımızı sevmeye başlarız. Hep böyle sürmez tabi. Sona yaklaşmaya başladıkça hayatın isteklerinin kısırlığını anlamaya başlarız.

Altmış arşın derinliğindeki kuyuya düşen adam gibidir her insan. Onu hep taciz eden şeylerle baş başadır. Bir aslan bekler kuyu ağzında ve bir ejderha kuyu dibinde. O da bir ağaca tutunmuş bir haldedir. Mutlak bir gerçek vardır, tutunduğu ağaç onu ebedî taşımayacaktır. Şimdi ya kuyunun sırrını ve ondan ne istediğini bulacaktır, ya da ağacın meyvelerini düşünmeden yiyecektir. Ta ki ağacı durmadan kemiren fareler en son lifi de kesinceye kadar... Ve acı, ama mutlak gerçek...

Hz. Adem’den bu yana dünyayı kaç bin kez boşaltmıştır ölüm. Elbette bu azim hakikatin hayattan çok daha elzem istekleri vardır. Bu istekleri bilmeli ve ölümün isteklerine adapte olmalıyız.

Muhtemel temelden mutlak temele geçip uhrevî kasrımızı örmeye başlamalıyız, geç olmadan, vapurlar kaçmadan, ah keşkelerle yanmadan...

Tolstoy’un itiraflarında geçer, akıntıya kendini salmış birinin uçurumda kayıkların parçalandığını gördüğü an ki dehşeti ve kıyıya parçalanmadan varmak için gösterdiği gayreti. Nehir yolculuğu hayatımız, kayık irademiz, kürekler özgürlüğümüz, kıyı Rabbimiz uçurumda parçalanan kayıklar Allah’ı bulamadan biten hayatlar. Hayatın son demlerinde daha bir anlaşılır niye bu yolculuk, neden verildi bu kayık, kürekleri ne için çekeceğiz?

Bu soruların cevabı ölümün bizden istekleridir. Rabbimiz özgürlüğümüzü ve irademizi O’nu seçmek ve O’nu istemek için bahşetmişti. Bu istidatları hayatın istekleri için kullanmak beyhudeydi.

Ölümden ürküp, kabirden korkup başımızı öte çevirsek neye yarar? Biz ölümü düşünsek de gelip bulur, düşünmesek de... Düşünen bahtiyardır, istekleriyle beraber gider ölüme...

Konuşmamı isterse ölüm konuşmalı, susmamı isterse ölüm susmalıyım, Allah için yorulmalı, Allah için durmalıyım. Ölümle başlayacak mahkeme sürecinde hesabını ve- remeyeceğim her halden kaçınmalı, Allah’ın rızasının saklı olduğu, olabileceği her kutuyu açmalıyım.

Zeynep Malefiz