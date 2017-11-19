Teşekkürler Yeni Asya

Pazar günü gazetemizin düzenlediği programa katılmayı büyük bir merakla bekliyordum. Henüz benzeri bir program düzenlenmediği için aklımda çeşitli sorular vardı.

Program Vefa’daki vakıf binasında dostane bir atmosferde kahvaltı ile başladı. Ardından toplantı salonunda heyecanlarını da beraberinde getiren arkadaşlarımızla görüşmeler yapıldı. Adana, Afyon, Urfa ve Türkiye’nin daha birçok yerinden bir amaca hep birlikte hizmet etmeye çalışan kardeşlerimizle o an bir bedenin azaları hükmünde olduğumuzu tekrar hissettim. Yeni Asya’nın aradığı o genç, dinamik Said’ler aslında hepimizin içinde varmış. Herkes kendi ihtisas alanına göre bir işin ucundan seve seve tutabileceğini bildirdi. Hatta bazıları vardı ki “her ne olursa yaparım yeter ki hizmet olsun.” diye hiç tereddütsüz öne atıldılar. Bütün bunları hayret, sevinç ve adını koyamadığım hislerle izlerken şunu düşündüm; ister istemez içinde bulunduğumuz sosyal hayattaki ilişkiler, prosedürler, muhabbetler ne kadar da samimiyetsiz ve şahsî çıkarlar etrafında toplanan basit meseleler üzerine kurulmuş. Böyle güzel ve değerli bir görevle biz gençleri istihdam ettiği için Yeni Asya’ya teşekkürlerimi sunuyorum.

Mürvet Muratoğlu