"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Uhuvvetteki lezzet

12 Kasım 2017, Pazar
Birlikteliğin, kardeşliğin ve sevginin vücut bulmuş halidir aslında Pazar grubu gençleri.

İnsan böyle bir yüksek amaçlı genç topluluğun içinde kendini daha bir özel hissediyor. Hayırlara vesile olacak yeni bir güne ‘Bismillah’ diyerek uyandık. Kulaklarımızda Şanlıurfa Dergâh Camiinin minaresinden yankılanan “Essalâtu hayrun minen nevm” sedaları.

Sabahın o diri saatinde, bir dâavet üzerine sıcak yataklarımızı terk edip, Dergâh’ta sabah namazı kılmaya gelmiştik. Bir grubun içinde olmanın tadını insan programlarda daha iyi anlıyor. Çünkü normal şartlarda size kalsa yapamayacağınız veya yapmayacağınız faaliyetleri bir grubun içinde olunca kolayca yapıyorsunuz. Bu birliktelik, kardeşliğimizin pekişmesine ve aynı safta namaz kılmamıza vesile olacak en önemli etkendi belki de.

Sabah namazımızı kıldık. Sabah namazını cemaatle kılmanın nasıl bir lezzet olduğunu insan yaşayınca anlıyor. Kıraatı düzgün, makamı uygun ve sesi de güzel bir imam müezzin birlikteliği namazında daha sıhhatli kılınmasına, insanın yaptığı ibadetin içine sinmesine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa Dergâh Camii’nde sabah namazında insan bu ahengi, bu tatlılığı, bu yüksek mânevî hazzı hissedebiliyordu.

Böyle bir nasiplilik hali için yüce Allah’a hamd-ü senalar ederek, zikir ibadet faslını da dinleyerek, duâmızı ettik ve camiden ayrıldık. Bu yaşadıklarımız, grup arkadaşlarımız için de ruhun derinden bir nefes alması gibi bir şeydi. Bunu da caminin avlusunda yüzlere yansıyan tebessüm ifadelerinden anlıyorduk. Camiye gelirken ki uyku mahmurluğu ve belirsizlik hali yerini, bedenleri nuranîleştiren apayrı bir manevî tatlılık atmosferine bırakmıştı. Sonrasında grubumuzla olmazsa olmazımız olan ikramları unutmadık. Sabahın bu erken saatinde kardeşler arasında, çorba içmek isteyen, ciğer yemek isteyen, tirit yemek isteyen de vardı. Yine demokrasi devreye girdi ve çoğunluk ciğer dediği için oraya gitmeyi kararlaştırdık. Aslında önemli olan yemeğin cinsi veya tadı değildi. Kardeşlikten, birliktelikten aldığımız manevî lezzetti. Zaten ciğerleri afiyetle yedikten sonraki Risale-i Nur dersimiz tam bir tefekkür ziyafetiydi.

Mustafa kardeşimizin deyimiyle, bizi bir kediden farklı kılan tefekkürümüzdü. Çünkü kedi de ciğer yiyordu biz de yiyorduk. Nitekim ciğer sonrası, odun ateşinden yapılan çayımızın demlenmesi apayrı bir güzellikti. Esnaf kardeşimizin bizim için özel hazırlamış olduğu çay bize apayrı duygular tattırdı. Bu durum, birbirimize karşı sorumluluklarımız olduğunun bir delili idi. İkram etmekten lezzet alan mü’min kardeşimizin bu yüksek ahlâkı, aynı zamanda bizlere de mesajlar taşıyordu. Birlikten doğacak kuvvet tam da bu olaya tekabül ediyordu. Yine Risale-i Nur’un dersiyle, bir kardeşimiz odun parçacıklarını topluyor, diğer kardeşimiz suyu hazırlıyor, bir başka kardeşimiz bardakları çıkarıyor, kimisi de ateşi yakmaya çalışıyordu. Taksimü’l-a’mal, yani işleri paylaşma kaidesi uygulamalı olarak yaşanıyordu.

Amaç, çay içmekten öte aramızdaki uhuvvet bağlarının sıkılaşması, birliktelik çemberimizin biraz daha genişlemesiydi. Nitekim o da oldu. Bu günü bize anlamlı kılan yüce Rabbimize şükürler olsun. Risale-i Nur dersleri etrafında bir araya gelen Pazar Grubumuzun bu programında maddî ve manevî emeği geçen bütün ağabey ve kardeşlerimize teşekkür ederim.

En emin olana emanet olmanız dileğiyle, bir başka programda görüşmek üzere kardeşlerim, kalın sağlıcakla.

Ömer Takılan

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    257. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Veliler yeni sistemi iptal ettirebilir

    Şehirlerimiz zevksiz binaların saldırısına uğradı

    'Gülen'i kaçırmak için Türkiye ile pazarlık yaptığı' iddialarını reddetti

    Antibiyotik direncinde Avrupa birincisiyiz

    Belediyenin yaptığı 'pes' dedirtti

    Cam filminde son karar açıklandı

    İsrail, Suriye'nin İHA'sını düşürdü

    Oylar yüzde 41'e düşünce Atatürkçü oldular

    Başörtülü kadına saldırıda Erdoğan'a hakaret davası

    Putin ve Trump, Suriye konusunda anlaştı

    Sokakta kılınan cuma namazından rahatsız oldular

    Cezaevinde 'işkence' iddialarına Metiner'den cevap: İki yıl önce gittik ya!

    Erdoğan'dan 'Yeni Başkan'a ilk talimat

    30 liralık etin acısı sonradan çıkacak

    Suudi Arabistan uçakları Yemen'i vurdu

    Türkiye gıda kıtlığı yaşayacak

    Suda haşlanan kurbağa gibiyiz

    Eğitim şamar oğlanı

    Servisçilerin 'yeni sistem' isyanı

    Bir yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıttı

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yolun sonu görünüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin Kemalizm tercihini yeni fark edenlere...
    Genel

    Veliler yeni sistemi iptal ettirebilir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Merve İRİYARI

    Hayaller ve hayatlar
    Faruk ÇAKIR

    Silâha değil, adalete para
    Risale-i Nur'dan

    İman hizmeti bu dünyada en büyük maksadım
    Mehmet Bilgin

    Nimetlerin kıymetini bilmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Halil AKGÜNLER

    Isparta halısı, nakışlar ve sicim teorisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.