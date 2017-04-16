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16 NİSAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Yeni Asya Risale-i Nur’un dellâlıdır

16 Nisan 2017, Pazar
Ben Yeni Asya okuyorum. 17 yaşında bir gencim. Risale-i Nur’dan, Uhuvvet Risalesi’ni okuyorum, abilerimizin siyasî görüşleri yüzünden sanki okudukları yeri unutmuşlar gibi davranıyorlar.

Uhuvvet Risalesi’nde, “cay-ı dikkat bir hadise” başlayan kısımda diyor ki, “bir gün bir zat kendi siyasî fikrinden olmayan âlim bir zata tekfir derecesinde tezyif etti, kendi siyasî görüşünü taşıyan münafığı adeta âlim derecesine çıkardı.” Abilerimiz de  illa ki okumuşlardır, ama okunan yer ile söylenilenler arasında o kadar çelişki varki! Orda Üstad  diyor. Tam aktarmamış olabilirim, malûm daha genç bir okuyucuyum! Ama anladığım kadarıyla böyle.  Ben daha yeni bir Yeni Asya okuyucusuyum, “Yeni Asya Nurcu değildir” demek akla mantığa sığmayan bir davranıştır. Evet bir gazete Yeni Asya, ama Risale-i Nur’u neşreden bir gazete ve Risale-i Nur okuyorlar! Ayrıca hani Uhuvvet Risalesi’nde de belirttiği üzere “Eğer düşmanlık etmek istersen, kâfirler, zındıklar çoktur; onlara adavet et” (Mektubat, 313) Kâfirler, zındıklar mı kalmadı mı ki Nurcu bir gazeteyi bu kadar tenkit ediyorsunuz? Ve bu gazete işine de Zübeyir Abinin “Bir lahana yaprağı kadar da olsa günlük bir gazetemiz olsun” diyerek başlanmıştır. Zübeyir Abi de bilmeyenler için hatırlatalım; Üstadın, “Ben Zübeyir’i dünyaya değişmem” dediği bir abidir. Gazete de bu abinin ve diğer abilerin isteği üzerine başlamıştır. Sonra bir abi diyor ki “Risale-i Nur okumuyorlar.” Allah şahit, ben şahidim Risale-i Nur okunuyor. Hem de sadece imanî bahisler değil, hepsi okunuyor! Evet hepsi dedim, çünkü Yeni Asya’ya dil uzatanların bir kısmı lâhikaları okumazlar. Çünkü Üstadın siyasî tesbitleri ekseriyetle lâhikalarda yer alır! 

Yorumu size bırakıyorum... Yeni Asya’ya yapılan iftiraları ve ithamları şiddetle kınıyorum! 

Böyle konuşanları Allah’a havale ediyor ve tekrar tekrar en azından Uhuvvet Risalesi’ni okuyup bu ithamları tekrar bir gözden geçirmenizi diliyorum.

Hasan Hüseyin Uçar

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