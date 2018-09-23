Kaliteli yazmanın beş aşaması

Her şeyde kalitenin arandığı bir zamandayız. Bu kaliteye, o şeye dair usûl gözetildiği müddetçe ulaşmak mümkün olur.

Gazete ve dergi için yazı yazmanın kalitesi de yazmanın usûlüne riayet ile artar. Kıymetli bir ağabeyimizden “Yazıda kalite nasıl sağlanır?” sorusuna dair cevap niteliğinde desteklerini istedik, değerli birikimlerini bizimle paylaştı. Biz de şimdi kendisinden aldığımız bilgileri aktaracağız.

Yazı yazmayı “zor, zevkli ve mânen bereketli bir alan” şeklinde ifade eden ağabeyimiz, kaliteli bir yazı yazma sürecini beş aşamada izah etti:

Birinci aşama: Yazının malzemeleri olan düşüncelerimizin kaybolmasını not alarak (notalayarak) engellemektir. Günümüzde bu, en kolay şekilde telefonlara yazarak ya da ses kaydı alarak yapılabilir.

İkinci aşama: Düşüncelerimizi yakınlarımızla paylaşıp, muhataplarımızdaki etkilerine göre anlatımımızı şekillendirmektir. Farklı kişilere farklı zamanlarda yapacağımız bu konuşmalar bize, yazmayı düşündüklerimizi “giriş, gelişme, sonuç” biçiminde sıralama konusunda da yardımcı olacak, metod geliştirme ve fikir ve bilgilerimizi olgunlaştırıp netleştirme imkanı sağlayacaktır.

Üçüncü aşama: Düşünceyi yazıya dökmek ve üzerinde çalışarak geliştirmektir.

Bu aşamada iki temel husus vardır. Birincisi, ham yazılarımızı ve üzerinde yaptığımız bütün değiştirmeleri adım adım ayrı dosyalar olarak saklamak. Bu yöntem, beğenmeyip sileceğimiz bilgi ya da fikirlerimize daha sonra ulaşma imkânı sağlar. İkincisi ise bilgisayar üzerinde kayıtlı yazılarımızı kaybolma, silinme ve ulaşamama ihtimaline karşı e-posta ortamında da korumaktır. Bunun da en kolay yolu iki ayrı sunucudan e-posta adresi kullanmak ve yazımızı bir e-posta adresimizden diğer adresimize göndermektir.

Dördüncü aşama: Son kontrol öncesinde yazıyı dinlendirme aşamasıdır ki tıpkı hamur misali, yazımız dinlendikçe güzelleşir, lezzetlenir. Bu süreç ne kadar uzun olursa kalite o kadar artar. Çünkü yazıyı yazdığımız andaki ruh hâlinden ne kadar uzaklaşırsak yazımıza o kadar yabancılaşır, adeta bir başka nazar ile bakar, daha sağlıklı eleştirebiliriz.

Beşinci aşama ise mayalanan hamuru hazır hâle getirip fırına yollamak yani yazımıza son şeklini verip editöre göndermektir. Bu aşamada yazıyı daha da geliştirmek için uygun kişilerden tavsiye ve yardım da alınabilir.

Son olarak eklemek istediğim husus da şudur: Yıllarca yazan biri olsak dahi yazılarımızı imlâ ve muhteva açısından kontrol edip sunmak, yazmak san’atına gösterilen bir değer olsa gerektir.