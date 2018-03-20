"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2018 SALI - YIL: 49

Hürriyet her istediğini yapmak değildir

Emin Fırat
20 Mart 2018, Salı
Hürriyet esir olmama, serbest olan, asil, soylu anlamına gelmekle birlikte, halk arasında en çok bilinen anlamı “özgürlük”tür.

“Bir şeyi yapma veya yapmama, belli bir şekilde davranıp davranmama erki olarak da tanımlanabilir.”1

Evrensel manada hürriyet, hiçbir kayıt ve şarta bağlanmaksızın her istediğini yapabilme yetkisidir. Hürriyetin bu ilkel şekli, hayvanın hürriyetidir. Şuursuzdur ve ideal değildir.2

Hürriyet adalet demektir. Zira hürriyet kural ve kaideler etrafında şekillenir ve anlam kazanır. Kurallar çerçevesinde ancak istediğimizi yapabiliriz. Dolayısı ile gerçek manada hürriyet, yasaların müsaade ettiği ölçüde her şeyi yapabilme özgürlüğü denilebilir.

İnsan, engellerle en çok hürriyet mevzu bahis olunca karşılaşır ve engellerle karşılaşmadığı tek yer hayalleridir. Hiç bir şey insanın hayalinden daha özgür değildir. Sadece hayallerimizde her şeyi istediğimiz gibi düşünür, yapar ve şekillendirebiliriz.

Hürriyet çekilen meşakkatler nispetinde anlam kazanır ve her zaman bir bedeli olur. Bedeli de eza ve cefadır. Hiç bir zaman kolay elde edilemez. Bu nedenle insanoğlu, hayatta değer verdiği birçok şeyden vazgeçebilir. Fakat vazgeçemeyeceği olmazsa olmazı ve yegane arzusu, Üstad’ın “Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam…” dediği gibi, hürriyetidir.

Hürriyet bir bakıma insanoğlunun özlem, istek ve arzularıdır. Zindanda annesiyle aynı kaderi paylaşan bir çocuk için, lunaparkta atlıkarıncaya binmektir. Açlıktan ve susuzluktan kıvranan milyonlarca insan için, bir parça ekmek ve bir damla sudur. Adalet bekleyen mazlumlar için bir umuttur...

Hürriyet sadece insanlara mahsus değildir. Aynı zamanda tüm canlıların yaratılıştan gelen tabii haklarıdır. Lakin güç ve otorite söz konusu olduğunda, hürriyetten bahsetmek ne yazık ki zordur. Türlü bahanelerle veya hukukî gerekçelerle, en çok hak ihlalleri de maalesef hürriyet alanında yapılmaktadır.

Bediüzzaman’ın hürriyet tarifi “Hürriyet budur ki; kanun-u adalet ve te’dibden başka hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes harekât-ı meşrûasında şahane serbest olsun…” (Münazarat) şeklindedir.

Peygamber Efendimiz (asm) konu ile alakalı olarak, gerek Veda Hutbesinde ve gerekse Medine Sözleşmesinde, bilhassa hak ve hukukunun korunması ve gözetilmesi, hiçbir masuma zarar verilmemesi hususunda çok mühim ikazlarda bulunmaktadır.

Hakkını alamayana mağdur denir ve mağdurların olduğu bir zeminde hürriyetten söz etmek mümkün değildir. Zira hürriyet sadece kendimizi değil, başkalarının da hak ve hukukunu gözetmek demektir. Aksi halde bunun adı zulüm ve esaret olur.

Üstad’ın dediğ gibi “Hürriyetin şen’i odur ki, ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın.” Binaenaleyh hürriyet, başkalarına zarar vermeden, hiç kimseyi tahakküm altına almadan, herkesin hak ve hukukunu gözetmek, farklı görüş ve düşüncelere saygı göstermek ve en önemlisi de adalet üzere hareket etmek demektir.

Hürriyet elbette insana, her istediğini yapabilme özgürlüğünü tanımaz. İnsanın yaratılışı gereği bir takım sorumlulukları vardır. Şayet insan tam bir serbestiyet içerisinde olsaydı, hayat yaşanmaz hale gelir, anarşi ve kaos oluşurdu. Böyle bir durumda hürriyet anlamını kaybeder ve nefsin devreye girmesiyle birlikte esarete dönüşürdü.

Son olarak Üstadın şu ölçüsü ile bitirelim: “Hürriyet, âdâb-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lâzımdır. Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir; belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefs-i emmareye esir olmaktır”(Münazarat)

Dipnotlar:

1-Prof. İbrahim Kabaoğlu 

2-Nurettin Topçu

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD işgali kaos getirdi

    ABD'nin Afrin ile ilgili açıklamalarına Türkiye'den tepki

    Görünmez koalisyon dönemi başlamasın

    Erdoğan’ı M. Kemal’le kavga ettiremezsiniz

    Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma

    Neşriyat hizmetlerimize daha fazla sahip çıkalım

    İsrail, "siyonist suç, korsanlık yıldırma ve Yahudileştirme" adımlarına yenisi ekledi!

    'Sivil, masum kişiler, çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır'

    ''İnşallah şefaat edeceğim üçüncü kişi de sensin bunu da bil...''

    "Bu, insan hayatına yönelik büyük bir saygısızlıktır''

    AB, Rusya'nın Kırım'daki seçim sonuçlarını 'tanımadı'

    Prag Savcılığından Salih Müslüm açıklaması

    Gazze için en kötü yıl

    Zararın sorumlusu tarım politikaları

    "Osmanlı ordusunun yaylarından çıkan oklar"

    Diyarbakır'daki terör saldırısndan acı haber!

    'Geçiş sürecinde' anlaştılar

    Yeniden devlet başkanı seçilen Putin'den ilk açıklamalar

    Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara kararlar açıklandı

    Kalın'dan Afrin, Menbiç ve ABD açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıyla bu kadar oynanırsa
    Genel

    Görünmez koalisyon dönemi başlamasın
    M. Latif SALİHOĞLU

    Giderim Van’a doğru...
    Genel

    ABD'nin Afrin ile ilgili açıklamalarına Türkiye'den tepki
    İslam YAŞAR

    Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma
    Ahmet BATTAL

    Ruhumuzun zaaflarını keşfedelim
    Cevher İLHAN

    “Seçmen iradesini gasp” oyunu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD işgali kaos getirdi
    Genel

    Çocuğunuzu oyunla eğitin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.