İstatistik rakamlarına göre Türkiye - 2

Sağlık ve mutluluk

Birleşmiş Milletler’in hazırlamış olduğu sağlık ve mutluluk indeksine göre, hiçbir İslâm ülkesi ilk sıralarda yer alamamıştır. Dünyanın en mutlu ilk beş ülkesi, İskandinav ülkeleri olan, Finlandiya, Danimarka, İzlanda ve İsviçre oldu. Bunları sırasıyla Avrupa ülkeleri takip etti. Türkiye 77. sırada yer alırken en mutsuz ülkesi Brundi oldu.

2016 yılında Bloomberg Golbal Healt Index ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 163 ülkede yaptığı araştırmaya göre dünyanın en sağlıklı ülkeleri Avustralya, İzlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Singapur, İspanya, İsveç. Türkiye sağlık alanında sıralamada 44. sırada yer almıştır. Sağlık hizmetleri ve kalite bakımından da 188 ülke arasında 103. sıradayız.

Silâhlanma ve askerî güç

Askerî güç ve silâhlanma, bir ülkenin güvenliği bakımından çok mühim olsa da gelişmişliğin bir göstergesi değildir. Kaldı ki kullanılan silâhlar ve silâhlara ait teknolojiler ne yazık ki ABD, Rusya, Çin, Fransa gibi bazı gelişmiş ülkelere aittir. 2017 “küresel ateş gücü” listesinde Türk ordusu, ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Fransa gibi ülkelerin ardından 10. sırada yer almaktadır. Silâhlanmaya en çok para harcayan ülkeler arasında İsrail ilk sırada yer alırken Türkiye 20. sıradadır.

Basın hürriyeti

Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF), 2017 dünya basın hürriyeti endeksinde, basın hürriyetinde Türkiye 180 ülke arasında 151. sıradadır.

Güvenlik ve huzur

Amerikadaki Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün (Instıtute for Economics and Peace) raporuna göre, dünyadaki 163 ülke arasında güvenlik ve huzur açısından en huzurlu ve güvenli 163 ülke sıralamasında Türkiye 145. sıradadır.

Barış

Aynı raporda Türkiye, Barış endeksinde 145. sırada yer aldığı görülmektedir.

Demokrasi

Bir araştırma ve inceleme şirketi olan The Economi Intelligence Unit’in endeksine göre, demokrasi alanında 163 ülke arasında Türkiye 97. sıradadır.

Şeffaflık

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2017 raporuna göre de, şeffaflıkta 118 ülke arasında 93. sırada yer almaktayız.

Kendi kendine yeterlilik

Otuz yıl öncesine kadar Türkiye, tarım ve hayvancılık alanlarında kendi kendine yeterliliği olan yedi ülkeden biriydi. Ancak yanlış politikalar dolayısıyla kendi kendine yeten ülke konumundan çıkarak dışarıya bağımlı hale gelen bir ülke durumuna düştük. Son on yılda ekip dikilen tarımsal alanlarımızın yaklaşık yüzde onunu kaybettik. Bir zamanlar buğday ambarı olan Türkiye buğday ithal eder hale gelmiştir.

Vize uygulamaları

Gelişmişlik ile ilgili önemli göstergelerden birisi de ülkeler arası vize uygulamalarıdır. Zira vize demek bir ülkeye ve o ülkenin vatandaşlarına karşı güven ya da güvensizlik demektir. Vizesiz seyahat etme imkânından en çok faydalanan on ülke Avrupa Birliği ülkeleridir. Bu ülke vatandaşları iki yüze yakın ülkeye vizesiz gidebilirken, Türkiye yüzden fazla ülkeye gidebilmek için vize almak mecburiyetinde kalmaktadır.

İslâmî kurallara göre yaşama

Peki Müslüman bir ülke olarak ve dinî hassasiyetlerimizin her daim ön planda tutulduğu ülkemizde, İslâmî kural ve ilkelere göre yaşama indeksimiz ne durumdadır?

George Wachington üniversitesinde Müslüman profesör Hussein Askari başkanlığında bir grup araştırmacı, 208 ülke arasında yapılan bir araştırma sonucu, İslâmî ilkelere göre yaşayan ve İslâm emirlerine uygun toplumsal yapı oluşturabilen, yasal yönetim, insanî haklar, uluslar arası ilişkiler ve adalet gibi konularda ülkeleri incelerken, çok ilginç ve şaşırtıcı sonuçlara ulaşmıştır. İlk sıralarda maalesef hiçbir İslâm ülkesi yer alamamıştır. Yeni Zelanda, Lüxemburg, İrlanda ilk üç sırayı paylaşırken, bunları Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Kanada gibi ülkeler takip etmiştir. Suudi Arabistan 131, Türkiye 103. sırada yer almıştır.

Uluslar arası kuruluşların hazırlamış olduğu raporlara bakıldığında, bir çok alanda Türkiye alt sıralarda yer almakla birlikte, yolsuzluk, çalışma hayatı, iş kazaları, bebek ölümleri, insan hakları ihlâli ve adaletsiz uygulamalar gibi hususlarda üst sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Ne yazık ki Türkiye gerçeği bu şekilde. Böyle bir sonucun elde edilmesinin elbette birçok sebebi var. En önemli üç temel sebep, eğitim kalitesinin istenilen seviyede olmaması, toplumsal barış ve huzurun sağlanamaması ve adaletin tesis edilememesidir. Zira gelişmişliğin en önemli göstergesi üç temel esastır.