Ahmet Dursun seminer verdi: Farklı fikirleri Köprü'de buluşturduk

Köprü dergisi Editörü ve Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun, Risale-i Nur Enstitüsü Ankara şubesince düzenlenen “Köprü Okuryazarlığı” başlıklı seminerde konuştu.

Konuşmasına Köprü dergisinin çıkış sürecini anlatarak başlayan Ahmet Dursun, Köprü dergisinin Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân hakikatlerini anlatmak için neşriyattan istifade etme arzusunun samimi bir tezahürü olduğunu ifade etti. Köprü’nün ilk defa 1977 yılının Nisan ayında dâvâ şuuruyla yanıp tutuşan üniversite öğrencilerinin gayretleriyle aylık popüler kültür, sanat, edebiyat ve fikir dergisi olarak çıkmaya başladığını belirten Dursun, bir çok badireler atlatmasına, maddî imkânsızlıklara rağmen derginin kırkıncı yılını doldurduğunu ifade etti. Aylık olarak 141 sayı çıkan derginin 1994 yılında üç ayda bir çıkan akademik bir dergi hüviyetine dönüştüğünü ve şu anda 141. sayısına hazırlandığını belirten Dursun, bunun da gurur verici olduğunu söyledi. Köprü’nün en belirgin özelliğinin dosya konularını Risale-i Nur bakış açısıyla ele alması olduğunu söyleyen Ahmet Dursun, “İslâm dünyasının, yaşadığımız dünyanın sosyal, siyasal ve ekonomik meselelerine Risale-i Nur’un perspektifiyle bakma, Risale-i Nur’un fikirleri çerçevesinde akademik yayın yapma noktasında ülkemizdeki en köklü ve öncü bir dergidir” dedi.

Köprü’nün ilk defa 1977 yılının Nisan ayında dâvâ şuuruyla yanıp tutuşan üniversite öğrencilerinin gayretleriyle aylık popüler kültür, sanat, edebiyat ve fikir dergisi olarak çıkmaya başladığını belirten Ahmet Dursun, bir çok badireler atlatmasına, maddî imkânsızlıklara rağmen derginin kırkıncı yılını doldurduğunu ifade etti.

Köprü fikir dünyamıza katkı sağladı

Ahmet Dursun konuşmasında Köprü’nün fikir dünyamıza önemli bir katkı sağladığını ifade ederek şunları söyledi: “Bütün köklü sosyal ve siyasi yapıların yaslandığı önemli fikirler vardır. Meselâ Osmanlı’dan günümüze tevarüs eden İslâmcılık, Batıcılık, Türkçülük fikirleri bugün de devamlılığı olan, sosyal hayatı etkileyen fikirlerdir. Bu fikir akımlarını incelerken bu fikirlerin naşir-i efkârı sayabileceğimiz fikir dergilerini de bunlardan uzak tutmak mümkün değildir. Mehmet Âkif, Eşref Edip öncülüğünde şekillenen Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad gibi İslâmcı dergileri, Abdullah Cevdet’in çıkardığı Batılılaşma haraketinin öncüsü niteliğindeki İctihad’ı, Ziya Gökalp, M. Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin gibi Türkçülük akımının önde gelen isimlerinin etrafında toplandığı Yeni Mecmua, Genç Kalemler, Türk Yurdu gibi Türkçü dergileri ve etrafındaki isimleri incelemeden fikir hayatımız hakkında sağlıklı sonuçlara ulaşmak zor olacaktır.”

‘insan ve Yaratıcısı arasında köprü kurmayı amaçlamıştır’

‘İlme, irfana, ümrana’ diyerek başladığı yayın hayatında 141. sayısına ulaşmanın gururunu yaşayan Köprü’nün fikir dergiciliğindeki yeri nedir? sorusu fikirlerin dergiler etrafında gelişmesi ve yayılması açısından önemli olduğunu söyleyen Dursun şöyle devam etti: “Türkiye’nin yaşadığı sosyal-manevî buhranlara Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında dikkat çekmeyi, meseleleri Risale-i Nur perspektifinden bakmayı görev bilen Köprü’nün bu yönüyle Türk fikir hayatına zenginlikler kazandırdığına, fikir hayatımıza yeni ufuklar açtığına inanıyoruz. Yaşadığımız dünyanın siyasî, sosyal, ekonomik problemlerine dikkat çekmekle kalmayan Köprü, Risale-i Nurlarla ilgili araştırmaları destekleyerek ve Risale-i Nur’daki temel konulara akademisyenlerin dikkatini çekerek de önemli bir görevi üstlenmektedir. Bediüzzaman’ın ‘Dünya büyük bir manevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor’ diyerek dikkat çektiği ‘sâri illet’lere karşı savunmasız durumda kalan modern çağ insanı, saadetini yitiren insanlık, kendisine huzur verecek yeni arayışlar içerisine girmiştir. Maddeten doyurulan, fakat ruhen aç bırakılan modern çağ insanı, bugün, varlığını anlamlandıracak yeni arayışların içersindedir. Köprü, bu samimî arayışlara verilmiş samimî cevapların bir neticesidir. Köprü dergisi insanlığa beklediği saadeti sunamayan materyalist yaklaşımlara, din dışı felsefeye, modernizmin bir din olarak sunduğu “nefisperestlik”e karşı, insan ve Yaratıcısı arasında sağlam bir köprü kurmayı amaçlamıştır sadece.”

Gençleri köprüye dâvet ediyoruz

Konuşmasının devamında Köprü’nün “Medenilere galebe çalmak ikna iledir.” sözünü şiar edindiğini belirten Dursun “Köprü ulvî bir gaye uğrunda, hac yolculuğuna çıkan karınca azmiyle didinen fikirlerin timsalidir. Köprü, ne bir ideolojinin temsilcisidir ne de bir siyasetin yayın organıdır. Köprü, Kur’ân’ın çağdaş tefsiri ve ilim hazinesinin bir dellalı olan Risale-i Nur’un bakış açılarıyla, varlığını tekrar idrak etme yolunda, Risale-i Nur’un günümüz insanına sunduğu imkânları analiz etmeye çalışarak Kur’ân Medeniyeti ile insanları tanıştırmayı amaçlayan bir fikir dergisidir.” dedi. Köprü dergisinin bugüne kadar farklı dünya görüşlerine sahip bir çok fikir adamına sayfalarını açtığını, çok farklı isimlerle temas kurduğuna dikkat çeken Dursun, “Farklı dünya görüşlerine sahip insanları Köprü’de buluşturmak, onları Bediüzzaman resminin altında toplamak, Risale-i Nur hakikatlerinin yakın gelecekte hakim olacağının göstergesidir” dedi. Gençleri Köprü’de yazı yazmaya davet eden Dursun, Risale-i Nur kaynağından su içenlerin, ‘yazar sorumluluğu’na da tabiî bir şekilde sahip olduğunu, binbir dertle boğuşan İslâm toplumlarının dertlerine derman olmak arzusuyla yanıp tutuşanlara, Kur’ân medeniyetini yeniden inşa etmek isteğiyle didinenlere Köprü dergisinin kapılarının açık olduğunu belirtti. Risale-i Nur Enstitüsünün Ankara şubesince yürütülen diğer faaliyetler yanında Köprü dergisini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yapılmakta olan yarışma ve benzeri faaliyetlerin de bilhassa gençler için çok kıymetli olduğunu belirterek gençleri Köprü’yü okumaya ve Köprü’de yazmaya dâvet etti.

HABER: HAYREDDİN EKMEN - ANKARA