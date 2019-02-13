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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Risale-i Nur Enstitüsü “insan”ı konuştu

13 Şubat 2019, Çarşamba
Risale-i Nur Enstitüsü geçtiğimiz hafta sonu “insan” konulu bir masa çalışmasında yaşadığımız yüzyılın “insanın kendini aradığı dönem” olarak adlandırılabileceği dile getirildi.

Risale-i Nur Enstitüsü geçtiğimiz hafta sonu “insan” konulu bir masa çalışması gerçekleştirdi. Aksaray’da gerçekleştirilen çalışma, çevre illerdeki üniversitelerden iştirak eden bir çok akademisyen çalışmalara katkıda bulundu.

Yaratılışı, mahiyeti ve gayesi itibariyle farklı ilmî disiplinlerin araştırma sahasına giren ‘insan’la ilgili tartışmaların günümüzde de devam ettiği dile getirilen çalışmada yaşadığımız yüzyılın “insanın kendini aradığı dönem” olarak adlandırılabileceği dile getirildi. Sunulan tebliğlerde ve yapılan müzakerelerde yaşadığımız yüzyılda, insanın kendi varlığıyla ilgili sorgulamalarının insanlığın en büyük iç çatışmalarını meydana getirdiği, insanlığa iç huzuru sağlayacak ve varlığını anlamlı kılacak arayışların ön plana çıktığı, bu noktada Risale-i Nur’daki yaklaşımların daha da önemli hale geldiği ifade edildi.

İnsan ve Hukuk

İnsan hak ve hukukunu önceleyen, insan haklarını geliştirmeyi amaçlayan ve ‘hukuk’ ekseninde birlikte yaşamayı hedefleyen Medine Sözleşmesinin, Magna Carta Siyasal Sözleşmesinin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ve günümüz Kopenhag kriterlerinin ortak öznesinin insan olduğuna dikkat çekilen müzakerelerde arzu edilen hedeflere ulaşılamamasının ‘insan’ın çok yönlü ele alınmasını gerekli hale getirdiği belirtildi. Bununla birlikte günümüz toplumlarının inançsızlık ekseninde yaygınlaşan “menfaatperestlik, bencillik, kendi çıkarını düşünme, güçsüzü ezme, haksızlık, hukuka riayetsizlik…” gibi hastalıklara karşı nasıl tedbir alınabileceğine cevaplar aradığına dikkat çekilerek bu noktada da Bediüzzaman’ın insanın yaradılış gayesini ve mahiyetini tahlil ettiği görüşlerinin bütün insanlığa yol gösterici nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

SONUÇLAR “KÖPRÜ”DE

Değerler Eğitimi ve İnsan, Risale-i Nur Penceresinden İnsanın Rüçhaniyeti, İnsanın Sosyolojik ve Teknolojik Yolculuğu, İslâmî Perspektif ve Geleneksel İktisadî Yaklaşım Açısından İnsan, İnsan-ı Kâmil ve Şahs-ı Manevî, Risale-i Nur’da İnsanın Manevî Yapısı, Fıtrat-ı İnsaniye, İktisat Risalesi ve İnsan başlıkları altında sunulan tebliğlerin müzakeresi şeklinde gerçekleştirilen masa çalışmasının çok verimli geçtiğini ifade eden Risale-i Nur Enstitüsü yetkilileri, bu çalışmanın sonuçlarını ve sunulan tebliğleri Köprü dergisinin 145. Sayısında yayımlayacaklarını ifade ettiler. Müzakerelere katılan akademisyenlere ve çalışma ortamını hazırlayan Aksaraylı ev sahiplerine teşekkür eden yetkililer, bir sonraki çalışmanın Diyarbakır’da yapılacağı bilgisini verdiler.

İstanbul - Yeni Asya

Haber Merkezi

Etiketler: Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü Dergisi, insan, hukuk
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