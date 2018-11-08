Risale-i Nur Kongresi’ne hazırlık toplantısı yapıldı

Risale-i Nur Enstitüsü Danışma Kurulu Düzce’de toplandı. Yeni Asya Vakfına bağlı Risale-i Nur Enstitüsü’nün Akademik Danışma Kurulu 3 Kasım 2018 Cumartesi günü Düzce’de Düzce Yeni Asya Derneği’nin yeniden düzenlenerek hizmete açılan salonunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi’nden akademisyenlerin ev sahipliği yaptığı ve gün boyunca süren masa çalışmasına Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Kurul üyeleri katıldı. Enstitü Sekreteri Ahmet Dursun ameliyat sonrası tedavisi sebebiyle şahsen katılamadığı toplantıda Bediüzzaman Hazretleri’nin Avrupa fikri ve İslâm Dünyası’nın Batı ile ilişkileri hakkında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konularında verimli müzakereler yapıldığını aktardı. Enstitü yöneticilerinden alınan bilgiye göre Köprü Dergisi’nin önümüzdeki sayılarının dosya konusu olarak da belirlenmiş olan; İslâm Dünyası ile Batı arasındaki ilişkiler, Risale-i Nurda Avrupa fikri ve Avrupa Birliği gibi konularda Köprü yazarlarının hazırlayacağı akademik makaleler ve güncel köşe yazılarının ana hatlarının müzakereye açıldığı toplantı aynı zamanda Nisan 2019’da yapılması planlanan 14. Risale-i Nur Kongresi’nin de hazırlığı niteliğinde. Ayrıca benzer toplantıların önümüzdeki aylarda diğer bazı illerde de yapılmasının planlandığı bildirildi. İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.