Ailede mutluluk oyunlarla mümkün - 1

İlerleyen teknolojinin gerisinde kalmamak için yapılan her hamle, fayda ve zarar analizine tabi tutulduğunda, kattığı artı değerler yanında dünyamızdan birçok güzellikleri alıp götürdüğünü üzüntü ile müşahede ediyoruz.

Çocuklar, hareketli ve enerjik bir yapıda olmalarına rağmen, fıtratlarının rağmına olarak tablet, bilgisayar veya cep telefonu ellerinde saatlerce oturdukları yerden kalkmıyorlar. Adeta uyuşturulmuş hipnotize varlıklara dönüştürülmüş bir şekilde ellerindeki cihazın içinde kayboluyorlar. Muhteva olarak subliminal beyin yıkama teknikleri ile dolu, mukaddesatımızı tamamen hedef almış programların insafında şişman ve çabuk yorulan nesiller yetiştirdik. Böyle bir nesil toplumdaki aktif rollerini üstlenmek üzere.

Teknolojinin, küreselleşme çabalarının, çağın gerisinde kalmamak için gösterilen gayretlerin aleyhinde değiliz. Yalnızca bizden götürdüklerinin doğru tesbitinin yapılarak, sahip olduğumuz güzelliklerin devam etmesini sağlamak için çorbada tuz misali katkı verme gayretindeyiz. Çocuklarımız oyun oynamayı unuttu. Çocuklarla birlikte anne babalar, diğer aile sakinleri de ellerinde taşıdıkları dijital aletlerin içinde kayboldular. Aile içi iletişim koptu. Sorunlar konuşulamaz, çözüm üretilemez oldu. Aynı ailenin içinde her bir fert ayrı bir dünyanın insanı olarak evi bir otel odası gibi kullanmaya başladılar. Bunlar kulağa hoş gelmese de bizim toplumumuzda yaşanan acı gerçekler. Acilen reset yapıp yitirdiğimiz değerlerimize geri dönmeliyiz. Çocuklar oyun oynamalı. Anne baba ve evde yaşayan diğer fertlerde evde bulunan çocuklarla oyun oynamalıdır. Oyun oynandığında aile içi iletişim, sohbet ve muhabbetin kapıları bir bir aralanacak, keyifli zevk dolu zamanlar başlayacaktır. Bu durumdan başta çocuklar olmak üzere bütün aile fertleri kazançlı çıkacaktır. Büyüklerden ricamız; çocuklarla oyun oynarken gerçekten çocuklaşalım, bütün samimiyetimizle oynadığımız çocuğun seviyesine inerek keyfi doyasıya yaşayalım ve yaşatalım. Ondan sonra istesek de oyun oynamaktan vazgeçmeyeceğiz. Aile içi mutluluk bulaşıcıdır, ailedeki bütün fertleri derinden etkileyecektir.

Aile içi oyunlar için büyüklerimizin çocuklara tavsiye edeceği bir çok alternatif var, bundan eminiz. Geleneksel ev oyunlarımızı yetişkinlerimizin bildiklerini var sayıyoruz. Aksi taktirde çok iyi kullandığımız teknolojik cihazlarda üç taşların, beş taşların, dokuz taşların, kör ebelerin, saklambaçların vb. yüzlerce oyunun tariflerini bulmak mümkün. Oynayacağımız oyunlarımız moderniteye de uyumlu olmasını istediğimizde kırtasiyeler ve oyuncakçı dükkânları bize istemediğiniz kadar bol seçenek sunacaktır. Akıl ve zekâ oyunları başta olmak üzere her türlü oyun malzemesi rahatlıkla alınabilecek fiyatlarla satışa sunulmuş durumdadır. Bu arada oyunda süre konusu akla gelebilir. İlk zamanlar çocuklar doyumsuz davranışlar sergiler, saatlerce oyun oynamak isterler. Bu normaldir ve beklenen bir durumdur. Yetişkinler hiç bozuntuya vermeden bıkmadan usanmadan çocuk “yeter” deyinceye kadar oynamalı. İlerleyen birkaç günden sonra bu süre her gün kısalacak hattı vasata ulaşacaktır. İlk günler önemli. Bu konuda gösterilecek bir lâkaytlık bizleri her seferinde başa dönmeye zorlayacaktır.

Kanaatimize göre çocuklarımızın oyun ve oyuncaklarını harcadığımız her kuruş topyekûn aile mutluluğu olarak bizlere geri dönecektir. Abarttığımızı düşünüyorsanız yukarıda ifade ettiğimiz ilkeler doğrultusunda bir iki hafta ara vermeden deneyelim ve sonuçları bizzat görelim.