Bal alırken nelere dikkat edilmelidir?

Bal üretimi zor ve maliyetli bir üründür.

Piyasadaki bir çok üreticinin sattığa balların fiyatı üreticisinin günlük yevmiyesini bile kurtarmaz.

Hiçbir üretici maliyetinin altında ürününü pazarlamaz. Pazarlanan bal ucuz ise kesinlikle alınmaması gereken bir baldır. Bir ata sözümüz “Ucuz etin yahnisi yavan olur” der. Öncelikle fiyata dikkat etmek gerekir. Gayet tabi fiyat ta tek başına bir gösterge değildir. Düşük fiyatlı ballar, yüksek fiyatlı olanlara oranla daha çok risklidir. İkinci olarak, etiketli ve güvenlik bandı olup olmadığına, etiketi var ise gıda üretim izni olup olmadığına bakılmalıdır. Maalesef etikette tek başına bir mana ifade etmemektedir. Bunlar var ise üreticisinin işletme numarası, adresi ve iletişim bilgilerinin olup olmadığına da bakmak gerekir. Ürettiği bala güvenen üretici bu bilgilerini saklamaz aksine gururla açıklar. Bir de üretici balı ile ilgili analiz raporu bilgilerini paylaşa biliyorsa doğru yoldayız demektir. Üçüncü olarak, Yurdumuzda bal üretimi ile ilgili hemen her ilde örgütlenmesini tamamlamış işi bal üretmek olan Bal Üreticileri Birlikleri vardır. Sayıları henüz az da olsa bal kooperatifleri de mevcuttur. Bunlardan başka Arı Yetiştiricileri Birlikleri de bal üretmektedirler. Sahte ballarla mücadele için kurulmuş bal tanıtım dernekleri, arıcı dernekleri vardır. Bu tür, devletin gözetim ve denetiminde faaliyetler yürüten tüzel kişiliklerin ürettiği ballar da güvenle alınıp tüketilebilecek ballardır. Satın almak istediğimiz bir bal saydığımız bu üç unsuru da bünyesinde barındırıyorsa hiçbir soru işaretine gerek yoktur. Güvenle tüketilebilir.

Üçünden birisi eksik ise ikinci maddede bahsettiğimiz bilgileri dikkate almak gerekir. Bir üretici tüketicinin kendisine kolay ulaşmasını sağlayacak bütün iletişim bilgilerini girmiş ve işletme numarasını paylaşmışsa bu çok ciddî güven unsurudur.

Etiketsiz ballar alınmamalı mıdır?

Küçük işletmelerde hobi amaçlı bal üreten arıcılarımız ve küçük çaplı yan gelir elde etmek isteyen çiftçilerimiz, etiketleme maliyetinin yüksekliğinden dolayı ballarını etiketli kavanozlarda satamazlar. Üreticiyi tanıyor ve karakterine güveniyorsak bu tür ballarda satın alınabilir. Bir balın etiketsiz olması sahte bal olduğu anlamına gelmez. Burada güven unsuru ön plana çıkar. Ancak tüketici istismarına açık bir unsur olduğundan dolayı etiketsiz balın satışı yasaktır. Bu tür balların satışını yapanlar güvenli balda satıyor olsalar yasa dışı iş yapıyorlar demektir. Tüketicinin yasa dışı işlere alet olmaması gerekir. Bu tür üreticileri üretici birliklerine yönlendirerek legal çizgide üretim ve pazarlanma yapmaları sağlanmalıdır.

