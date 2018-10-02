Karakovan balı nedir?

Öncelikle şunu ifade edelim ki, karakovan balı, insanımızın tabii ,temiz, hilesiz bal arayışının neticesi olarak popüler olmuş bir bal türüdür.

Tür derken, şekil itibariyle klasik ballardan ayrılır yoksa içerik bakımından ciddi farklar taşımaz. Arı tabiattan topladığı nektarı (çiçek özü) bala dönüştürerek peteği hangi zeminde örmüş ise oraya depolar. Bu açıdan baktığımızda farklılık balda değil şekildedir.

Karakovan balını diğerlerinden ayıran en önemli fark petek yapısındadır. Karakovan balları ya silindirik örme sepetlerde üretilir veya çember şekilli kasnak çerçevelerde, temel petek kullanılmaksızın üretim işlemi gerçekleşir. Karakovan balı üretimi zor, verimi az bir bal türü olduğundan yüksek fiyatıyla hemen dikkatleri çeker. Karakovan balı tümüyle peteğini arının ördüğü nitelik itibariyle diğer ballardan bir farkın olmadığı bal türüdür.

ORGANİK BAL NEDİR?

01/12/2004 tarih ve 5262 sayılı kanunla belirtilen organik tarım ürünleri kanunun hükümlerine göre üretimi yapılan çok özel ve nitelikli baldır.

Bu kanun hükümlerince arıcı arılarını her türlü kimyasal ve biyolojik kirlilikten uzak meralara konuşlandırarak üretim yapmak zorundadır. Arının nektar topladığı alanının 3 km yakınında ziraat alanının olmaması, kimyasal tesisin bulunmaması, şeker ile beslenmemesi, kullanılan araç ve gereçlerin temiz ve steril olması, suni petek kullanılacaksa organik mumdan imal edilmiş olması, şehir çöplüğü, şehirler arası karayolu gibi tabiata zarar veren unsurlardan en az 3 km uzaklıkta bulunulması gibi çok özel şartları yerine getirme zorunluluğu vardır. Arı hastalık ve zararlıları ile mücadelede kullanılan ilaçların tabii ve biyolojik olma zorunluluğu, organik asitlerin kullanılması gerekliliği önemli bir farklılıktır. 5262 sayılı kanunla hariçten ve dahilden gelecek balı olumsuz etkileyecek her türlü risk sıfıra düşürülmüştür.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkilendirdiği sertifikasyon kuruluşunca üretimden kavanoza girinceye kadarki her aşaması titizlikle incelenip denetlenen kaliteli , sıra dışı baldır, organik bal.