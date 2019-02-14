Okulda başarı yemeği

Güne nasıl başlarsanız öyle bitirirsiniz.

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmişse diğerleri de yanlış olacaktır. Kimileri buna “domino etkisi” de der. Asya Kıt’ası’nda kanat çırpan kelebeğin oluşturduğu küçücük hava sirkülasyonunun Amerika Kıt’ası’nda kasırgaya sebep olması gibi. Güne kahvaltısız başlamak işte böyle bir şeydir. Gün içerisinde buna bağlı negatif oluşumlar bizi bekliyor olacaktır. Kahvaltı yaparak başlamak da pozitif zincirin ilk halkasını teşkil eder. Çocuk veya yetişkin hiç fark etmez, herkes için aynen geçerli tekvin-i İlâhiye kanunudur bu. Kahvaltı yalnızca bir öğün olmanın ötesinde, bilinenlerin çok ilerisinde, akl-ı selim her insanın asla ihmal edemeyeceği boyutta ciddî derinliği olan beslenme faaliyetidir.

Öğrencilerin okul başarısını etkileyen bir çok faktör vardır, bunlardan birisi de çocuğun kahvaltısız okula geliyor olmasıdır. Düzenli kahvaltı yapmayan öğrencilerde, yetersiz beslenmeye bağlı olarak “yorgunluk, dikkati toparlayamama, çalışma veriminde azalma görülmektedir. Kahvaltı yapanların yapmayanlara göre günlük besin tüketimlerinin analizleri yapıldığında, “protein, kalsiyum, C vitamini, demir, çinko ve diyet lifi gibi önemli besin unsurlarından daha fazla faydalandıkları tesbit edilmiştir”. “Kahvaltıda alınan proteinler beyni canlandırmakta, karbonhidratlar ise sakinlik vermektedir.” Bir çok beslenme uzamanın ortak görüşü net olarak bu şekilde.

Çocuklarda öğrenme becerisinin, kapasitesi nispetinde olması iyi bir kahvaltı ile mümkündür. Kahvaltıdan mahrum kalan çocuk gün boyu abur cubur tüketecek, sağlıksız gıdalar yiyecek, kilo almak başta olmak üzere buna bağlı sağlık problemleri ile tanışacaktır.

Kahvaltı yapmamanın asıl sebebi büyük küçük herkes için umumiyetle ortaktır. Halk ifadesi ile can istememesi, iştahsızlık. İştahsızlığın tıbbî bir sebebi yoksa asıl sebebi de kahvaltı yapma alışkanlığının olmayışıdır. Sabahları kahvaltıdan yarım saat önce bir bardak oda sıcaklığındaki suya yarım limonun sıkılıp içilmesi, yetişkin olsun çocuk olsun meseleyi halletmeye yetecektir. Boyacı küpü de değil tabi. Önce kahvaltı yapmaya karar verilecek ve kahvaltı yapılacak sonrada takviye unsurlarla desteklenecektir. Bu tavsiyemiz bir çok yol ve yöntemlerden bir tanesidir. Çocukların uykudan uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içmesi kolay değildir. Bal veya pekmezle tatlandırılabilir. Bu haliyle de limonata kıvamında hoş bir içecek elde edilmiş olur. Bunun yalnız iştah açmada değil, sindirim sisteminin düzenli çalışmasında ve vücut direncinin güçlenmesinde de olumlu etkileri olduğunu işin ehli literatürde ifade edilmektedir. Tatlandırıcının ağırlıklı olması da iştah kapatan unsurdur. Bazı ailelerde faydalı olduğu düşüncesiyle çocuklara kahvaltıdan hemen önce bal veya pekmez verilmektedir. Bu yanlış bir tutum olup iştahı kapatmaya etkendir. Diyet yapanlarda işe yarayacağını söyleyebiliriz. Yemeklerden hemen önce yenecek bir iki tatlı kaşığı bal iştahı kapatacak az yemek tüketmenize sebep olacaktır. Ama mutlaka çocuğunuzu balın muhteşem faydaları ile buluşturmak istiyorsanız bunu kahvaltıdan en az kırk dakika önce yapmalısınız veya akşam yatarken, akşam yemeğinden iki saat sonra da yapabilirsiniz.

Öğrencinin dikkatini toplayamaması, işlenen derslerle bağlantısının kopmasının asıl sebebidir. Karmaşık problemleri çözemeyişinin sebeplerinden biri de budur. Öğrenme becerilerinin düşük olması da kahvaltı yapmamaya bağlıdır. Bunlar kahvaltı yapmamanın okula dönük sonuçlarıdır. Bir de doğrudan sağlıkla bağlantılı sonuçları da vardır. Bununla da bitmez. Toplum içinde beşerî münasebetlerimizin kalitesini de etkileyen sonuçlarının var olduğu bilinen gerçeklerdendir. Bu konuda farklı düşünen beslenme uzmanı da eğitimci de yok. O halde yapılması gereken gayet net ortadadır. Evde her sabah kahvaltı hazırlanacak ve öğrencinin kahvaltısını yapmasını sağlayacaktır. Tabiî ki çocuk tek başına sofraya oturup kahvaltı yapmak istemez. Bütün aile fertleri sofranın etrafında toplanıp ânı paylaşarak, keyifli bir kahvaltı yapabilmelidir. Böyle bir kahvaltının ardından evden ayrılıyor olmanın sadece verdiği huzur, yaşattığı mutluluk tablosu bile her şeye değer.