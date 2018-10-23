Organik bal fiyatları

Diğer organik tarım ürünlerinde olduğu gibi organik ballarda da fiyatların yüksekliği dikkati çeker.

Genellikle bu durum ilk etapta yadırganır. Bir bakıma bu haklı bir şaşkınlık gibi de algılanabilir. Bir ürün doğal olduğuna göre maliyetinin de düşük olduğu zannedilir.Aslında normal olması gereken de budur. Organik bal üretimi açısından meseleye daha yakından baktığımızda meselenin açıklığa kavuştuğu görülecektir.

Malumlarınız olduğu üzere organik bal üretimi için olmazsa olmaz birinci şart, hiç kirlenmemiş, kirlenme ihtimali de bulunmayan doğal çevredir. Bu tür güzellikler tabii olarak yerleşim merkezlerden uzaklarda, genellikle de bir orman içinde veya kuş uçmaz kervan geçmez bir vadi köşesinde olacaktır.Yani böyle bir yere günlük yapılan seferlerin bile ciddi ekonomik bedelleri olmaktadır.Hastalık ve zararlılarda mücadelede klasiğin dışına çıkılmakta,sıra dışı doğal, daha da ötesi organik olduğu bilinen yüksek maliyetli tedavi edici unsurlar kullanılmaktadır..Organik hazır peteğin kilo gram fiyatı normal peteğin dört katıdır,zorunlu hallerde kullanmak zorunda kalırsanız organik şekerin kg fiyatı normalin on dört katıdır..Bu ayrıntılarla şunu anlatmak istiyoruz: Organik üretimlerde girdiler normalden çok çok yüksektir.

Hal böyle olunca maliyetler yükselmekte ve fiyatlara olduğu gibi yansımaktadır.

Organik bal üretiminde kullanılan her araç gereç klasik üretimlerde görülenlerden çok farklı olmak zorundadır. Bu farklıklarda fiyatlara artırıcı unsur olarak katılmaktadır.

Buna karşılık organik bal üretiminde verim düşüktür. Çoğu zaman konvansiyonel üretimin yarısından bile azdır. Tek başına bu durum bile fiyatlar için önemli artırıcı etken olarak karşımızda durmaktadır.

Hele bir de üretilen balın endemik bitkilerden elde edilmesi gibi farklı bir özelliği varsa doğal olarak bu durumda fiyatlara yansımaktadır.

Organik bal fiyatlarının yüksek olmasının asıl nedenlerini gözler önüne sermeye çalıştık. Umarız bu konuda oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmayı başarmışızdır.