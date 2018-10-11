Oyuncakta nitelik - 3

Oyun konusunun, çocukların eğlenerek vakit geçirdikleri basit bir faaliyet olmaktan daha çok manalar ihtiva eden derinliklerinin bulunduğunu, konuya azıcık merak duyan herkes bilir.

Bu ciddiyetten dolayıdır ki, oyunun, oyuncağın ve oyun alanının çocuğa göre olup olmadığına öğretmen, ebeveyn diğer büyükler dikkat etmelidir. Çocuk henüz fayda zarar mukayesesi yapma tecrübelerini yaşadığı için, risk analizi yapabilme yeteneği gelişmemiştir.Burada yetişkinler devreye girerek çocuğun ruhen ve bedenen zarar görmeyeceği oyun ve oyuncak seçmesine rehberlik etmelidir.

Son zamanlarda haber kaynaklarında sıklıkla rastladığımız “kanser yapan oyuncaklar” başlıklı haberler ciddiyetle dikkate alınması gereken bildirimlerdir. Satın alınan oyuncakların zehirli kimyasallar ihtiva etmemesine özen gösterilmelidir. Oyuncağın menşei, kullanılan maddeleri ve satın alındığı mekân önem arz eden hususlardandır.

Neler yapmalı nelere dikkat etmeliyiz?

Oyuncaklar kesici, delici nitelikte olmamalıdır. Makasların ucu kütleştirilmiş, çocuğa zarar verme riski ortadan kaldırılmış olmalıdır. Oyuncakların boyaları tabiî olmalıdır. Sağlığa uygun, kolayca kırılıp dağılmayan sağlamlıkta olmalıdır. Çocuğun yaşına, cinsiyetine ve boyuna uygun oyuncaklar olmalıdır. Gereğinden fazla alınmış oyuncaklar, lüzumsuz kalabalık olmaktan başka bir mana ifade etmez. Çocuğun dünyasında her türden oyuncağa ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar cinsiyete göre şekillenebilse de hazır oyuncakların yanı sıra, sökülüp takılabilen, yap boz türü oyuncaklar tercih edilmeli, çocuk bunlara yönlendirilmelidir. Lego türü oyuncaklar gelişim alanlarına daha çok katkı veririler.

Çocuklar için oyuncağın fiyatının hiçbir önemi yoktur. Yetişkinlerin astronomik rakamlar ödeyerek aldıkları bir çok oyuncağa çocuk dönüp bakmaz bile. Öte yandan belki de birkaç kuruşa alınmış bir oyuncağı elinden hiç düşürmediği de sık görülebilen bir vak’adır. Oyuncak seçimini çocuk kendisi yapmalıdır. Oyun ve oyuncağı değerli kılan çocuğun onlara bakış açısıdır. Ruhuna hitap ediyor zevklerine cevap veriyorsa çocuk için yeterlidir.

Çocuğun bedenî ve zihnî fonksiyonlarını harekete geçiren oyuncakların ideal oyuncaklar olduğunu biliyoruz.

Basit oyuncaklar çocukla birlikte evde yapılabilir. Bunları üretmeye teşvik ederek kendi oyuncağını kendisinin yapabilmesine fırsat verilmelidir. Başardıklarında ödüllendirilmeli, başaramadıklarında hatalarının giderilmesine yardım ederek cesaretlendirilmelidir. Ödüllendirmeden çocuğun asla haberi olmamalı. Başarının arkasından sürpriz olarak kendisine sunulmalıdır. Çocuğu geliştiren faktörlerin başında sorumluluk alarak kendisi için ürettiği oyuncak ve diğer araç gereçler gelir. Bunlar çocuk için çok değerli, anlamlıdır. Oyun alanlarında çocuğa göre olması gerekir. Çocuk için hiçbir risk oluşturmayacak güvenlikte alanlar olmalı. Başta trafik olmak üzere, su kanalları, dere yatakları, açık logar kapakları, kontrolsüz kuyular vb. yerlerden uzak olmalıdır. Parklar, kör noktası bulunmayan güvenlik kameraları ile mutlaka donatılmalıdır. Park giriş çıkışları nizamiye kapısından olacak şekilde düzenlemelerin yapılması çocuklarımızın daha güvenli alanlarda oyun oynamalarına imkân verecektir. Vesselâm.

