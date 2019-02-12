Sepet balı ile karakovan arasında fark var mıdır?

Arı sepet kovanlarında üretilen ballar sepet balıdır.

Daire şekilli olup, arı peteğini kendisi örer. Üretimi azdır. Son yıllarda nostaljik yönü ağır basan bir bal türüdür. Bu yönü ile de her geçen gün aratan bir ilgiye sahiptir.

Kara kovan balı ise sepette üretilme zorunluluğu olmayan bir baldır. Arıcı kovanlarındaki dikdörtgen şekilli bal çerçevelerinin içine yuvarlatılmış çember şekilli kasnak çerçeveleri monte ederek kara kovan balı üretebilmektedir. Burada da petek dokusu arılar tarafından oluşturulmaktadır. Arıcı taktığı çember çerçevelere bir iki cm. lik küçük bir kılavuz petek takar ki arıcılar buna arıya yol vermek derler. Bu işlem arıyı yönlendirmekten başka bir anlam ifade etmez.

Sepet balı ve kara kovan balı üretim şekli itibari ile benzerlik göstermekte olup her ikisine de halk arasında kara kovan balı denilmektedir. Nüans, birisinin sepet kovanda üretilmesi diğerine ise sepet balından ilham alınarak fenni kovan olarak nitelendirilen modern kovanlarda üretilmesidir.

Burada şekil göze hitap ederken, niteliğin önemini de unutmamak gerekir. Markalı, analiz raporu bulunan güvenilir satış noktalarını tercih etmek elzemdir.

GERÇEK BAL

Şu ana kadar yazdığımız yazıların hepsi aslında gerçek balı anlatmaya yönelik yazılar. Gelen soru ve talepleri göz önüne alarak gerçek balın ne olduğu konusunda bir kez daha durmamız icap etti.

Arının çiçeklerden derleyip bünyelerinden enzim katarak petek gözlerine depoladıkları baldır gerçek bal. Beşeri hiçbir unsurun müdahalesi olmamalıdır bunda.

Etiketli, güvenlik bantlı olup gıda kodeksi bal tebliğine uygunluğu mutlaka belirtilmelidir. Üretim izni, işletme numarası,iletişim numarası ve adresi mutlaka etiket üzerinde bulunmalıdır.Nerede üretildiği hangi çiçeklerden derlendiği bilgisinin de bulunması gerçek balın göstergeleri arasındadır.

Aldığınız balın bal aromalı gıda veya bal katkılı şurup olmadığından da emin olmalısınız. Bunun için etiket bilgilerini titizlikle gözden geçirmeli en ince ayrıntılara kadarda okumalısınız.

Vatandaşımızı gerçek bal arayışına iten temel neden işi arıcılık olmayan kalpazanların varlığıdır. Haklıdır da bu konuda. İşi arıcılık olan işletmeler, örgütlü bal tüzel kişiliklerinin ürettiği ballar her zaman doğru adrestir.Geçek bala ulaşmanın en kısa yolu budur. Üreticiye dikkat etmek bizi önemli ölçüde gerçek bala ulaştıracaktır.