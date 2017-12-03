Eğil! Issız, dokunaklı ve garip mabedimin mükerrem umud dolu sinesine.

Eğil, şühade olmak ile müşerref olan kadim toprağımın hüzün dolu yasemin çiçeğine.

Eğil, gönlümün kıblesine.

Eğil, uçsuz bucaksız deryalara eğil ki, kendini bul kaybolduğun diyarlarda. Eğil ki unutma, unutulduğunu sanma, kaybolma, boğulma oralarda. Topla cesaretini, kendini bulmaya koyul, bul kendini. Seni kendine bulduruna şükreyle. Bulduran ile kendini hemhal eyle, onun engin denizlerinden süzülen katrelerine boyun eğ, o Yücelerin Yücesine eğ boynunu ki, boyunduruk altına girmeyesin, hür olasın, layetezelzel olasın. Âlem bomba olup patlasa dahi korkmayasın.

Eğil, namaza eğil, seni muhafaza eden ve koruyana eğil. Eğil ki doğrul, başka bir deyişle doğru ol, sıratın müstakim olsun. Eğilmelerin en güzel efali ile eğil. Eğil cömertçe eğil ki, zekâtın bolluğuna kavuşsun elin. Ve dilin hür olsun.

Eğil, tut kendini ya da tuttur kendini, orucun seni tuttuğu gibi ya da senin orucu tuttuğun gibi eğil.

İnat eyle eğilmekte, inadına eğil, ki doğrul fâni âlemlere karşı, çık onların zehirlenen sinelerinden, tertemiz ve pâk ol, öyle var Rabbinin huzuruna.

Eğil, eğil ki İslâm’ın kâmil ve kemâl dolu kelimelerine şehadet eyle. Müşerref ol onunla.

Eğil, eğil ki, benliğine ve nefsine hükmeyle, ziyaret etmeye kast eyle. Rabbin huzuruna varıp, Hac eyle. Giderken Rabbinin yanına burukluğunu, hüznünü ve âcizliğini al götür ya da kalbindeki sarsılmaz imanı ve itikadını götür.

“Eğilmedim gaflete düştüm, yarab beni affeyle” diyebil. Af dile yaradanından. Hakk’ın hatırını kırma, Sen O’nun (cc) yanında kırılacak kadar eğil.

Velhasıl ile ey arkadaş, biz eğilmeliyiz, biz benliğimizi eritip “Biz bile Eğilmeliyiz Yüce Yaradana” Eğilmek doğrulmaktır, eğil.

Unutma Allah (cc) seninle...