"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Okuyamamaktan kork!

29 Ocak 2017, Pazar
‘’Bütün tehlike okuyamamaktan çıkıyor. Okuyamamaktan kork!’’ Büyük bir tecrübenin mahsulü olan bu veciz ifade Üstad Bediüzzamanın talebesi Zübeyir Güzdüzalp Ağabeyin nefis muhasebesi kitabında geçiyor.

Görselliğin ve bilişimin en yaygın olduğu zaman dilimindeyiz. Tv programları, internet, sosyal medya, bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar aracılığı ile büyüleniyoruz. Albenisi olan tv programları, her türlü hevesleri tahrik eden diziler, Kur’ân ve sünnet süzgecinden geçirilmeden sunulan haberler, neticelendirilemeyen açık oturumlar, adeta neyi görmemizi istiyorlarsa onu gösteriyorlar. Düşünme yetimizi yönlendiriyorlar. Yaşantımızı ipotek altına alıyorlar. Aklî melekelerimizi devre dışı bıraktırıyorlar; his ve hevesler ile hareket etmemizi sağlıyorlar. Oysa his ve heves ise geleceği görmez. Bir anlık cüz-i lezzeti, küllî bir lezzete tercih ettiriyor. Mıknatıs gibi kendine çeken bir manyetik etkisi var. Adeta efsunlaştırıyorlar. Hipnotize ediyorlar. 

Görsellik, muhakeme (akıl yürütme) kabiliyetimizin gelişmesini engelliyor. Görsel duyularımıza hitap ettikleri için; yanlışı doğru, çirkini güzel, kötüyü iyi, batılı hak olarak algılıyoruz. Çünkü aklî meleke fıtratına uygun çalıştırılmıyor. Zahiren aklımızı kullandığımızı sanıyoruz. Gördüklerimizi mantıklı, işittiğimizi akla uygun buluyoruz. Ama aldanıyoruz. Aldatılıyoruz. Zihnimiz spor, magazin, siyaset, diziler, nefsani programlar gibi malayani ve afakî unsurlar ile doldurulmuş. Böyle bir tarladan alınacak mahsulde ancak kısırlaştırılmış ve GDO’su (genetiği değiştirilmiş organizma) bozulmuş bir ürün olur. Yani defolu akıl olur. 

Aklî melekemizin fıtrata uygun çalışabilmesi için; vicdanın ziyası din ilimleri (Kur’ân, sünnet, tefsir, kelâm, siyer vb), aklın nuru da medeni fenlerdir (matematik, fizik, kimya, tıp, astronomi vb). Bir insanda ikisi de bulunursa hakikat tecelli eder. Ayrı ayrı olursa birinden taassup (körü körüne bağlanma), diğerinden hile ve şüphe doğar. Vasat olan orta yol budur. Akıl duygusunun gelişmesi için okumak lâzım, muhakeme yeteneğinin artması için okumak lâzım, mükemmelliğe doğru yürüyebilmenin tek yolu okumaktır. Önemli olan okumak okumak okumak… Ama her şeyi okumak. Kasların gelişmesi düzenli spor ve egzersize bağlı olduğu gibi, muhakeme kabiliyetimizin gelişmesi de devamlı okumakla mümkündür. Yaşanan olaylar karşısında benimde bir fikrim var deriz. Kendi akıl, mantık, vicdan ve iz’an süzgecimizden geçirerek akıl yürütebiliriz. Başkasının düşüncesini değil kendi öz sermayemiz olan fikriyatımızı sunarız. Aklımızı cebimizden çıkarıp yorum yapabiliriz. Başkasının düşüncesini sırtımızda taşımaktan kurtuluruz. Onun için Nurun sadık kahramanı Zübeyir Ağabeyin tavsiyeleri çok önemli: 

• İstidatları inkişaf ettirmek için çok okumak. Daima okumak.

• Dem ve damarlarımıza karışacak derecede okumak.

• Az da olsa devamlı okumak.

• Bütün tehlike okuyamamaktan çıkıyor. Okuyamamaktan kork!

• 180 değil, 1080 defa okunsa yine az.

Bi zde yarıyıl tatilini fırsat bilerek, İzmitli gençler ile birlikte muhakeme kabiliyetimizi geliştirmek, düşüncelerimizi olgunlaştırmak, yorum yapabilmek, olayları analiz edebilmek, benimde bir fikrim var diyebilmek için Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 hafta Risale-i Nur okuma programı gerçekleştirdik. Misafirperverliklerinden dolayı Gemlik Risale-i Nur Talebesi ağabeylerimize teşekkür ediyoruz. 

Gemlik Risale-i Nur hizmetlerinin fedakâr hadimlerinden, ağabeyimiz Tevfik Boz’un Ağabeyi Süleyman Boz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diler, ailesine sabr-ı cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarız.

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önyargılar nefreti körüklüyor

    Resmî ideoloji taslak müfredatta da var

    Mağduriyetler son bulsun

    Gençler radikalleşiyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    81 ilde 50 bin polisle huzur operasyonu

    Yıldırım ve İngiltere Başbakanı ortak açıklama yaptı

    Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

    HDP Milletvekili Hüda Kaya serbest

    Soru işaretlerini gideren açıklama

    Eski hakim Ekinci tutuklandı

    İsim vermeden tepki gösterdi

    İngiliz Bakandan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında önemli açıklama

    Bakan Işık: Tam bir hayal kırıklığıdır

    CIA belgelerinde Türkiye ve Kıbrıs ile ilgili dikkat çeken ayrıntı

    Facebook'un kurucusu Zuckerberg'ten Trump'a tepki

    Trump, mülteci kabulünü durdurdu: Hristiyan mültecilere öncelik vereceğim

    TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 158 günlük bilançosunu açıkladı

    Darbe anayasasını muhafaza etmek; sözde demokrasidir, sözde demokratlıktır

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağduriyetler son bulsun
    Mehmet KARA

    77 kişi de olsa altından kalkabilir mi?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    OHAL’de buyurun seçime
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2. Avrupa AB’ye de tehdit
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Mevlânâ Halid’in cübbesi
    Genel

    Önyargılar nefreti körüklüyor
    Faruk ÇAKIR

    Üç tarafı deniz, dört tarafı dert
    Merve İRİYARI

    "Çok şükür"
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Siyaset tabiplerinin rehberi: Münâzarât
    Erkan TÜRK

    Okuyamamaktan kork!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.