Cerebral palsi (beyin felci) nedir?

Çoğumuzun ismini bilmediği, ama halk arasında mutlaka karşılaştığı bir vak’adır. Halk arasında spastik hastalığı olarak bilinen Cerebral palsi doğum anında, öncesinde veya sonrasında bebeğin oksijensiz kalmasıyla oraya çıkan bir hadisedir. Oksijensiz kalan beynin gelişmesi tamamlanamaz.

Gelişmesini tamamlamamış beyinde oluşan hasar sebebiyle ilerleyici olmayan, öncelikle hareket ve duruş bozukluğu, ek olarak duyu ve bilişsel sorunların da görülebildiği erken çocukluk çağında en sık görülen sorunlar bütününün ortak adlandırılmasıdır. Hamilelik döneminde geçirilen hastalıklar, çok erken doğum, aşırı düşük doğum ağırlığı, zor doğum, doğum esnasında morarma, bebeklikte meydana gelen travmalar (düşme, boğulma, yabancı cisim yutma vd.) gibi faktörler Cerebral Palside başlıca etmenlerdir.

Dünyadaki farklı ülkelerde SP’nin görülme sıklığı ile ilgili farklı oranlar belirtilmiştir. Birçok ülkede SP görülme sıklığının 1000 canlı doğumda ortalama 2 olduğu gösterilmiştir. Türkiye’de ise bu oran (yapılmış en kapsamlı çalışmada) 1000 canlı doğumda 4 olarak bildirilmiştir.

CEREBRAL PALSİDE NASIL OLAYLAR GÖZLEMLENİR?

Zihnî sorunlar, nöbet (Epilepsi), duyu algı bozuklukları, görme bozuklukları, işitme bozuklukları, konuşma bozuklukları, yutma-emme yetersizliği, diş çürükleri ve kırılmaları, solunum yetersizliği, boşaltım sistemi (bağırsak, mesane) sorunları, sindirim sistemi (mide) işlev bozuklukları, ağrı, davranış sorunları gözlemlenir. 3 aylıkken başını tutamayan, 6 ay civarında oturamayan, 8 aylıkken dönemeyen, 18 aylıkken hâlâ yürüyemeyen çocuk mutlaka pediatrik nörolog tarafından değerlendirilmelidir. SP kalıcı, ama ilerleyici olmayan bir tablodur. Gelişimsel olarak beyin hasarı ilerlemez lâkin ciddî ve yoğun bir fizik tedavi almazsa fizikî özürde ilerlemelerle beraber başka problemler meydana gelmektedir.

CEREBRAL PALSİNİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Her hastanın tedavi programı ve hedefi farklıdır, çünkü CP’nin farklı türleri vardır.

Çeşitli ilâçlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon (mutlaka düzenli bir şekilde), ortez uygulamaları, kinezio-bantlama yöntemleri mevcuttur. Evde çeşitli egzersizler verilerek aile tedaviye dahil edilmelidir. Hastanelerde, fizik tedavi merkezlerinde veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde tedaviler alınmaktadır.