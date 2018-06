Secde ve bel sağlığı

Namazın en önemli parçasından olan secde kul ile Allah arasındaki bağın en kuvvetli olduğu andır.

Secdenin bel sağlığı için ne kadar önemli olduğunu hiç duydunuz mu, aynı zamanda anne ve bebek sağlına da faydaları olduğunu? Fizik Tedavide bazı hastalıklarda en çok kullanılan egzersiz çeşitlerinden birisidir secde.

Bel, sırt ve boyun omurlarının arasında milimlik oynama ve ayrılma açıları mevcuttur. Secde pozisyonunda bu açılmalar meydana gelmektedir.

Çoğu insanda var olan Lumbal Disk Herni’si halk arasında Bel Fıtığı olarak bilinen rahatsızlık; sinirlere baskı yaparak, sinirin uzantısı boyunca ağrı ve kas güçsüzlüklerine sebep olmaktadır. Secde gibi pozisyonlarda omurlar arası minimal ayrılmalarla sinire baskı ortadan kalkar, sürekli ve düzenli tekrarında ağrıların hafiflemesine ve ortadan kalkmasına vesile olur. Yogada da bu duruşa çok benzer ve balasana adı verilen hareket bulunmaktadır. Anne ve bebek sağlığı içinse, uterus (rahim) pozisyonunu düzelterek doğuma yakın bebeğin dönmesine yardımcı olur.

Hasılı velkelâm Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu düzen ve sistemler ne boş ne de abes. Her bir hareket, her bir pozisyon, her bir mevcudat bir hikmete binaen yaratılmış adeta. Yarattığı her şeyin ya bizzat güzel, ya da netice itibarıyla güzel olduğunu idrak ediyoruz. Sağlıcakla kalın.



